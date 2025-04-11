FT: Посол США на Украине ушла в отставку из-за разногласий с Трампом и Зеленским

FT: Посол США на Украине Бринк покинула пост из-за разногласий с Трампом и Зеленским

Tекст: Денис Тельманов

Бриджит Бринк, занимавшая пост посла США на Украине, уходит в отставку, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, причинами стали усиливающиеся разногласия с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также личные и политические проблемы.



По данным издания, официальные представители госдепартамента США и другие лица, знакомые с ситуацией, сообщили, что решение Бринк покинуть должность связано с давлением со стороны администрации Трампа. Она якобы не поддержала стратегию властей США в отношении Украины, что вызвало сомнения в ее действиях.

Кроме того, напряженность нарастала и в отношениях Бринк с украинскими властями. Источники утверждают, что она проявляла чрезмерную критику в отношении антикоррупционной политики Зеленского, что стало причиной ухудшения их рабочих отношений.

Ранее представитель госдепа Тэмми Брюс заявила о возвращении Бринк в США, а американские СМИ сообщали о ее намерении уйти в отставку из-за «необычного сочетания личных и политических проблем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Госдепе подтвердили, что посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк покидает свой пост и «возвращается домой».

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