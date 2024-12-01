  • Новость часаПремьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США хотят тайно добить «Северный поток – 2»
    Военные ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку танков
    Востоковед назвал причину захвата террористами части Алеппо
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    Сирийская армия отразила атаку террористов в Хаме
    Российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР
    Япония начала обсуждение планов создания «азиатской НАТО»
    Стала известна стоимость новогоднего стола
    Член СПЧ рассказала о подвиге российского солдата, выжившего под обстрелами ВСУ
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес это уловил и принялся штамповать такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    13 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    23 комментария
    1 декабря 2024, 14:19 • Новости дня

    Посол Грузии в США ушел в отставку

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посол Грузии в США Давид Залкалиани подал в отставку вслед за грузинскими послами в Нидерландах и Болгарии, которые ушли в знак несогласия с решением правительства страны отложить начало переговоров с Евросоюзом о членстве, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «К сожалению, Давид Залкалиани оставил свой пост, это было его выбором, который мы уважаем», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции в воскресенье.

    Сам Залкалиани, бывший глава МИД Грузии и посол в США с 2022 года, не комментирует ситуацию.

    «На Залкалиани оказывалось серьезное давление», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, «на посла Грузии в США оказывалось серьезное давление с разных сторон».

    Глава правительства не детализировал, кто именно оказывал это давление.

    В то же время, по его словам, что касается замминистра иностранных дел Теймураза Джанджалия, также покинувшего свой пост, «здесь ситуация иная».

    «Возглавившая МИД Грузии Мака Бочоришвили предложила ему остаться в системе, не знаю, что он решит», – сказал премьер.

    28 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России
    Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, утвержденный парламентом 28 ноября, заявил, что его страна, несмотря на отсутствие дипломатических отношений после конфликта 2008 года, сохранит прагматичную политику с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У нас будет прагматичная политика по отношению к России», – заявил он. По его словам, «прагматичная политика является одним из главных инструментов для сохранения мира и защиты стратегических интересов Грузии».

    Ираклий Кобахидзе также отметил, что «одним из важнейших приоритетов останется мирное урегулирование конфликта с Россией». «У нас есть «красные линии», которые связаны с деоккупацией территорий нашей страны, и эти «красные линии» нами будут защищены до конца», – заявил при этом премьер-министр Грузии.

    Вечером в четверг премьер-министр Грузии сделает заявление об отношениях с Евросоюзом.

    В четверг парламент Грузии утвердил новое правительство правящей партии «Грузинская мечта», которая находится во власти с 2012 года и также выиграла выборы 26 октября, получив 89 мандатов из 150. Правительство было утверждено единогласно – 84 голосами.

    Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и не участвует в работе парламента. В правительстве Грузии 12 министерств, вскоре появится еще одно – министерство спорта.

    Коментарии (16)
    30 ноября 2024, 20:06 • Новости дня
    Зурабишвили отказалась сложить полномочия

    Зурабишвили отказалась сложить полномочия из-за «нелегитимного» парламента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    «Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится», – заявила она в телеобращении, передает ТАСС.

    Зурабишвили подчеркнула, что будет оставаться на своем посту до тех пор, пока не будут проведены новые выборы и не будет избран новый парламент, который сможет выбрать нового президента.

    Ранее Зурабишвили заявила о необходимости проведения повторных парламентских выборов, так как считает, что голосование 26 октября нельзя считать состоявшимся, а также назвала «черным понедельником» день 25 ноября 2024 года, когда собрался избранный парламент страны.

    Коментарии (40)
    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Десять иностранных граждан, в том числе восемь россиян, задержаны МВД Грузии на акциях протеста против решения властей страны не просить ЕС в течение четырех лет начинать переговоры о членстве, чтобы лучше подготовиться к этому процессу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на правоохранительные органы, за сопротивление полиции и мелкое хулиганство, также задержаны по одному гражданину Белоруссии и США.

    Самому старшему из задержанных граждан России 55 лет, самому младшему – 24.

    Между Грузией и Россией разорваны дипломатические отношения после войны-2008, посреднические функции выполняет Швейцария.

    В ночь на субботу МВД задержало 107 участников акций протеста, пострадали42 сотрудника правоохранительных органов.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг критике посла США в Грузии Робин Данниган, которая осудила применение силы на акциях протеста в Тбилиси против демонстрантов, но не осудила насилие со стороны радикалов.

    Кроме того премьер Грузии исключил повторение сценария украинского «майдана».

    Коментарии (37)
    29 ноября 2024, 11:56 • Новости дня
    Сотрудники МИД Грузии массово высказали протест из-за проблем в отношениях с ЕС
    Сотрудники МИД Грузии массово высказали протест из-за проблем в отношениях с ЕС
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Примерно 100 сотрудников МИД Грузии подписались под заявлением протеста в связи с решением Тбилиси заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Они считают это решение «не соответствующим стратегическим интересам Грузии», которое приведет к «негативным последствиям» и «вызовет международную изоляцию Грузии», сообщило информационное агентство «Интерпрессньюс»

    В связи с этим вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала заявление дипломатов «омерзительным фарсом» и предложила этим сотрудникам МИД подать в отставку.

    В Тбилиси в пятницу продолжатся акции протеста из-за того, что накануне Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, как об этом заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Он сказал, что это решение «оздоровит отношения» Тбилиси и Брюсселя, так как сейчас этим вопросом «часть европейских политиков и бюрократов» «шантажирует» его страну.

    По его словам, Грузия в 2030 году лучше всех стран-кандидатов будет готова к членству в Евросоюзе.

    Ранее «Грузинская мечта» обвинила посла Евросоюза в дезинформации.

    Коментарии (8)
    29 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог Гвритишвили: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в Грузии поддерживают в основном те люди, которые финансово тесно связаны с западными государствами. Большинство населения доверяет правительству республики и верит, что у него есть хорошо выверенный план действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг.

    «Евросоюз еще летом приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро. В Брюсселе это решение объясняли якобы неправильными законодательными инициативами со стороны Тбилиси. В реальности же ЕС попросту хотел скорректировать итоги предстоящих выборов в республике в собственную пользу. Однако эти планы потерпели фиаско», – напомнил политолог Игорь Гвритишвили.

    Он отметил, что вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу, а также финансовая поддержка республики на протяжении многих лет использовались Западом как рычаг давления на Тбилиси. Сейчас же правительство, заморозив переговоры с ЕС о членстве и отказавшись от грантов, «профессионально и смело» лишило европейских чиновников этих инструментов.

    «На улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО)», – указал эксперт. Первые, по его словам, протестовали, потому что отказ от грантов влияет на их преподавателей. «Многие профессора живут не столько на зарплату, сколько на субсидии, которые они получают из Брюсселя и Вашингтона. Это их источник дохода», – пояснил Гвритишвили.

    «НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», – добавил политолог. Он признает, что оппозиции удалось довольно быстро «мобилизовать» протестующих, однако, как уточнил спикер, у них нет массовой поддержки.

    Вместе с тем, как полагает Гвритишвили, Запад продолжит оказывать давление на Тбилиси. «У Запада остался последний рычаг давления на Грузию. У США и Европы в запасе есть экономические санкции. В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики. А это может привести к заморозке больших инвестиционных проектов, запланированных правительством», – рассуждает политолог.

    Кроме того, европейские и американские политики могут сократить до минимума визиты в республику и любые переговоры по политическим вопросам, считает аналитик. «Также возможны санкции против юридических и физических лиц. То есть США и ЕС попытаются использовать те же меры, которые они применяли против России», – пояснил эксперт.

    Он не исключает, что если санкции будут крайне болезненными, то грузинское правительство уступит в некоторых вопросах. Однако такое развитие событий маловероятно. «Дело в том, что «Грузинская мечта», как мне кажется, подготовилась к различным сценариям. Более того, заявление о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было сделано не с бухты-барахты, ему предшествовала основательная подготовка», – говорит Гвритишвили.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь счел примечательным, «как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов». «Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, все и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом», – пишет он.

    «Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято», – пояснил он.

    Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении до 2028 года политолог назвал «аннулированием этого аргумента». «ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг. По данным МВД страны, в результате уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур. У некоторых из них зафиксированы серьезные травмы головы, глаз и тела. При этом 43 демонстранта задержано.

    Причиной общественного недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» заморозить возможность начала переговоров с ЕС о членстве до 2028 года. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, данный шаг призван «оздоровить» отношения двух сторон, поскольку в последнее время Брюссель начал «шантажировать» Тбилиси.

    Также он подчеркнул, что Грузия откажется от участия в бюджетных программах, инициируемых Евросоюзом. Кобахидзе заявил, что рассматривать интеграцию в союз в качестве «милостыни» категорически неверно. При этом правительство страны не отказывается от наращивания связей с ЕС.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – рассказал Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты». Таким образом, он усомнился в том, что решение Тбилиси действительно можно трактовать как отказ от ЕС.

    Несмотря на разъяснения властей, в стране все же состоялись протестные мероприятия. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для их разгона был привлечен спецназ. В отношении участников митинга был применен слезоточивый газ.

    Коментарии (5)
    28 ноября 2024, 19:40 • Новости дня
    Грузия замораживает переговоры с ЕС на четыре года
    Грузия замораживает переговоры с ЕС на четыре года
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он сказал, что это решение «оздоровит отношения» Тбилиси и Брюсселя, так как сейчас этим вопросом «часть европейских политиков и бюрократов» «шантажирует» его страну.

    Также Грузия до конца 2028 года отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС. «Категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милостыню», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    При этом он пообещал, что к концу 2028 года Грузия «с экономической точки зрения будет готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2030 году». По его словам, Грузия в 2030 году лучше всех стран-кандидатов будет готова к членству в Евросоюзе.

    Коментарии (15)
    28 ноября 2024, 21:19 • Новости дня
    «Грузинская мечта» разъяснила позицию по сближению с Евросоюзом

    «Грузинская мечта» подтвердила курс на сближение с Евросоюзом

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе детально разъяснил план властей страны, которые заявили, что до 2028 года не будут ставить вопрос начала переговоров о членстве в Евросоюзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – заявил он. По его словам, «к 2030 году Грузия лучше всех других стран-кандидатов будет готова к членству в ЕС».

    «До 2028 года мы не поставим вопрос начала переговоров, чтобы это не было использовано как механизм постоянного шантажа. Мы спокойно будем проводить соответствующие реформы и развивать страну», – сказал Мамука Мдинарадзе.

    Он подтвердил, что все эти реформы будет финансировать бюджет Грузии, не обращаясь при этом за грантами к ЕС. «И что из этого можно расценить как отказ от Европы?» – заявил он.

    Тем временем в Тбилиси продолжаются акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что до 2028 года Грузия не будет ставить перед Евросоюзом вопрос начала переговоров о членстве.

    Демонстранты разблокировали движение у центрального офиса «Грузинской мечты» и отправились на проспект Руставели, где сейчас, по данным телекомпании «Рустави-2», находится несколько сотен митингующих с флагами Грузии и Евросоюза.

    Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

    Коментарии (6)
    29 ноября 2024, 17:59 • Новости дня
    В Грузии рассказали о планах Брюсселя по дестабилизации в стране

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Еврокомиссия 16 декабря планировала отказать Грузии в начале переговоров по членству в ЕС, вызвав тем самым митинги протеста и дестабилизацию в Грузии, заявил на пресс-конференции председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Таким образом мы предотвратили эти планы, приняв решение не ставить вопрос начала переговоров до 2028 года», – сказал он.

    «Наша оппозиция строила планы вокруг этой даты – 16 декабря, хотела устроить беспорядки», – сообщил глава фракции. По словам Мдинарадзе, «беспорядки продолжались бы до Нового года».

    Он предположил, что протест, начатый накануне, стихнет, так как в реальности Грузия не отказывается от евроинтеграции. По его словам, если Грузии сейчас предложат начать переговоры о членстве в Евросоюзе, она немедленно на это согласится.

    Накануне в Тбилиси начались массовые протесты из-за решения властей Грузии, пострадали десятки полицейских и демонстрантов. Новая акция намечена и на пятницу.

    Коментарии (5)
    28 ноября 2024, 22:24 • Новости дня
    В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией

    Демонстранты и полиция в Тбилиси столкнулись у здания парламента

    В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Максим Попов

    У здания парламента в Тбилиси начались столкновения между демонстрантами и полицией, которая применяет перцовый газ для сдерживания протестующих.

    Как передает ТАСС, у здания парламента в Тбилиси разгорелись столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Напряженность нарастает по обе стороны от здания законодательного органа.

    Полиция пытается оттеснить протестующих, стремящихся проникнуть к служебным входам в парламент. Для разгона участников акции сотрудники правоохранительных органов вынуждены были использовать перцовый газ.

    Также сообщается, что президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрантам и призвала к проведению новых парламентских выборов.

    «Я здесь, с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не добьемся новых парламентских выборов», – приводит агентство слова Зурабишвили.

    Позже она переместилась на площадь Свободы, где находится спецтехника на случай необходимости разгона демонстрантов. Зурабишвили хотела поговорить со стражами порядка, однако никто с ней в диалог вступать не стал.

    Ранее стало известно, что в Грузии начались протесты из-за решения не начинать переговоры с ЕС.

    Коментарии (5)
    28 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    В Грузии начались протесты из-за решения не начинать переговоры с ЕС

    В Грузии начались акции протеста из-за решения правительства не просить ЕС начать переговоры

    В Грузии начались протесты из-за решения не начинать переговоры с ЕС
    @ Maurizio Orlando/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Акции протеста стихийно вспыхнули в Тбилиси и в регионах Грузии после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что до 2028 года Грузия не будет ставить перед Евросоюзом вопрос начала переговоров о членстве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, демонстранты кричат: «Рабы!», «Русские!». Также акция проходит перед президентским дворцом, где президент Саломе Зурабишвили после встречи с иностранными дипломатами и оппозиционерами заявила о необходимости внеочередных выборов в парламент.

    Она назвала себя «единственным легитимным институтом в Грузии». Оппозиционеры призывают своих сторонников выйти на улицы. Митинги проходят также в Батуми и Кутаиси.

    Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

    Коментарии (6)
    29 ноября 2024, 21:43 • Новости дня
    Грузинские радикалы отключили освещение парламента страны

    Грузинские радикалы отключили освещение парламента страны и готовятся «утомить» спецназ

    Грузинские радикалы отключили освещение парламента страны
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Несколько тысяч радикально настроенных сторонников оппозиции Грузии в пятницу блокировали здание парламента на проспекте Руставели, они подожгли электрические кабели, отключив освещение здания и работу камер видеонаблюдения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Протестуя против решения правительства не начинать до 2028 года переговоры с ЕС о членстве, радикально настроенные группы бьют камнями по железным ограждениям здания парламента.

    МВД Грузии предупредило, что радикалы готовили к акции железные прутья, цепи и дубинки, чтобы вступать в схватки с полицейскими.

    Демонстранты выступают под флагами Грузии, ЕС и Украины, находящиеся с ними лидеры оппозиции обещают «бескомпромиссную борьбу».

    Центр противостояния – боковая улица 9 Апреля у здания парламента, где расположились спецназ и водометы. Периодически в стражей порядка летят различные предметы. Накануне на такой акции пострадало 32 сотрудника МВД, а 43 демонстранта были задержаны.

    Еще несколько водометов находятся поблизости, на площади Свободы. Накануне акция была разогнана с их применением.

    Один из лидеров оппозиции из саакашвилевского «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников «не расходиться около пяти дней, атаковать спецназ, и тогда тот утомится и сдастся».

    «Никто не должен оставаться дома! Создаем очаги сопротивления!» – призвал он.

    В пятницу несколько тысяч человек вышли на митинг в Тбилиси у здания парламента, чтобы выразить протест против заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке до 2028 года обсуждения с ЕС вопроса о начале переговоров о вступлении в сообщество.

    Ранее в Грузии рассказали о планах Брюсселя по дестабилизации в стране.

    Коментарии (4)
    29 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД

    На митинге в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД, тяжелые травмы получили 13 полицейских

    При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    При разгоне антиправительственного митинга у здания парламента в Тбилиси 32 сотрудника МВД Грузии получили травмы, 13 полицейских тяжело травмированы, один сотрудник остается в больнице, сообщили в МВД Грузии.

    Более 30 сотрудников министерства внутренних дел Грузии получили ранения в результате антиправительственного митинга, прошедшего у здания парламента в Тбилиси. В заявлении ведомства указано, что пострадали 32 сотрудника, часть из которых получила тяжелые травмы головы и глаз, хирургическая помощь потребовалась 13 пострадавшим, один из них остается в медицинском учреждении, передает ТАСС.

    Во время разгона митинга сотрудники МВД задержали 43 демонстранта за неподчинение законным требованиям правоохранителей и мелкое хулиганство.

    Ранее сотрудники спецназа в Тбилиси на проспекте Руставели разогнали протестующих, применив слезоточивый газ.

    Протесты в Тбилиси начались после решения парламента заморозить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз.

    Вскоре ситуация обострилась, а у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией.

    Коментарии (3)
    29 ноября 2024, 01:40 • Новости дня
    Спецназ применил водометы против демонстрантов в Тбилиси

    Полицейские применили водометы и слезоточивый газ против митингующих у здания парламента

    Спецназ применил водометы против демонстрантов в Тбилиси
    @ Vladimir Valishvili/ Russian Look/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники грузинской полиции использовали водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста у парламента в Тбилиси.

    Как передает ТАСС, сотрудники МВД Грузии начали применять водометы против участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Митингующие, столкнувшиеся с полицией, стали разбегаться, однако часть из них возвращается, чтобы продолжить протест.

    Периодически между протестующими и полицейскими происходят потасовки. Несколько человек задержаны, говорится в сообщении.

    Напомним, протесты в грузинской столице начались сразу после того как парламент страны решил заморозить переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Вскоре ситуация обострилась и у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией. В ходе потасовок пострадали три сотрудника МВД республики и оператор местной телекомпании.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 14:39 • Новости дня
    Премьер Грузии исключил повторение сценария украинского «майдана»

    Премьер Грузии Кобахидзе исключил повторение сценария украинского «майдана»

    Премьер Грузии исключил повторение сценария украинского «майдана»
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сценарий украинского «майдана» не состоится в Грузии благодаря сильным государственным институтам и мудрому населению, несмотря на попытки радикалов дестабилизировать обстановку, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, сценарий украинского «майдана» не повторится в Грузии благодаря сильным государственным институтам и мудрому населению, передает ТАСС.

    Кобахидзе отметил, что радикалы и их зарубежные патроны стараются создать поводы для беспорядков и «украинизации» Грузии, однако страна останется независимой и стабильной.

    «В отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами и, что самое главное, с опытным и мудрым народом, чью твердость никто не пошатнет. В Грузии не сможет осуществиться сценарий «майдана». Грузия – это государство, а этого государство, конечно, не допустит», – указал он.

    Премьер также выразил благодарность сотрудникам МВД за предотвращение нападения на конституционный строй во время антиправительственного митинга. Он отметил, что полицейские встали на защиту суверенитета и независимости страны, когда митингующие применяли коктейли Молотова и пиротехнику, что привело к травмам среди сотрудников полиции.

    По словам Кобахидзе, агрессивно настроенные протестующие бросали камни и пытались прорваться в здание парламента, что свидетельствует о их стремлении к дестабилизации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько тысяч человек вышли на митинг в Тбилиси у здания парламента, чтобы выразить протест против заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке до 2028 года обсуждения с ЕС вопроса о начале переговоров о вступлении в сообщество. Сторонники оппозиции Грузии заблокировали здание парламента на проспекте Руставели и подожгли электрические кабели, отключив освещение здания и работу камер видеонаблюдения. В Тбилиси задержали более ста участников беспорядков.

    Коментарии (2)
    1 декабря 2024, 11:50 • Новости дня
    Лукьянов: Грузинским властям нет смыла прогибаться перед Западом

    Лукьянов отметил непримиримость Грузии в конфликте с политическим Западом

    Лукьянов: Грузинским властям нет смыла прогибаться перед Западом
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия «Грузинская мечта» вступила в открытое противостояние с Западом, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя приостановление США стратегического партрерства с Грузией.

    Как написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике», партия «Грузинская мечта» вступила в непримиримое противостояние с политическим Западом. Он отметил, что поведение грузинских властей удивительно демонстративно и они не пытаются проявить гибкость в отношениях с западными странами.

    Лукьянов подчеркнул, что Запад не идет на компромиссы в подобных ситуациях, рассматривая любые попытки отклонения от своей демократической монополии как мятеж. В то время как Европа и Америка имеют много других проблем, Южный Кавказ также оказался в центре их внимания. Несмотря на это, грузинские власти продолжают стоять на своем, не проявляя желания прогибаться под давление.

    Лукьянов добавил, что для Тбилиси такая политическая позиция выглядит несколько неожиданно, однако «Грузинская мечта» продолжает придерживаться выбранного курса.

    «Теперь «Грузинской мечте» остаётся только стоять твердо, максимально уклоняясь от провокаций, а они в ближайшее время будут множиться», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента, митингующие в Тбилиси атаковали спецназ петардами, а в Тбилиси призвали обнародовать имена зачинщиков антигосударственных протестов.

    Коментарии (6)
    Главное
    Российская армия освободила 88 населенных пунктов осенью
    Самолеты из Москвы на Кубу решили дозаправлять в Венесуэле
    Новые главы Евросовета и дипломатии ЕС начали работу с визита в Киев
    Лукьянов: Грузинским властям нет смыла прогибаться перед Западом
    Обвиняемые в хищении 200 млн через «Пушкинские карты» частично признали вину
    Украинская журналистка: Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев
    В Швейцарии рассказали об украинских «черных турах» на передовую для иностранцев

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии

    Сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов. Военные готовятся к контрудару. Отражать нападение помогает российская авиация. Эксперты отмечают, что говорить о полном падении Алеппо пока преждевременно, боевики сами не ожидали такого успеха и оказались не готовы взять город под свой контроль. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............