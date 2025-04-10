В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.5 комментариев
США планируют ввести федеральный надзор над Колумбийским университетом
Администрация Трампа хочет федеральный надзор для защиты студентов от антисемитизма
Администрация президента США Дональда Трампа намерена установить федеральный надзор над Колумбийским университетом в Нью-Йорке, чтобы изменить политику университета и обеспечить защиту студентов еврейского происхождения от антисемитизма.
Как сообщает The Wall Street Journal, администрация США планирует ввести федеральный надзор над Колумбийским университетом. Эта мера направлена на изменение политики университета, чтобы усилить защиту студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Власти США намерены предложить университету подписать юридическое соглашение для закрепления этого надзора.
Идея заключения юридического соглашения исходит от специальной группы Министерства юстиции США, занимающейся борьбой с антисемитизмом. Однако пока остаются вопросы о сроке соглашения и конкретных изменениях, которые федеральное правительство намерено ввести в политику университета.
Ранее в середине марта Министерство образования США уведомило шесть из восьми вузов Лиги плюща, включая Колумбийский университет, о необходимости усиления защиты студентов еврейского происхождения. Этому предшествовали предупреждения о последствиях недостаточной защиты от акций протеста.
В октябре 2024 года правозащитная организация «Антидиффамационная лига» заявила об увеличении на 200% случаев антисемитизма в США после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Из 10 тыс. зарегистрированных инцидентов, 1,2 тыс. произошли в университетских городках, что делает защитные меры особо актуальными для учебных заведений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Барак Обама обратился к университетам и правовым фирмам с призывом противостоять давлению администрации Дональда Трампа и защищать демократические ценности. Администрация США предъявила Гарвардскому университету условия для сохранения финансирования, включая пересмотр политики борьбы с антисемитизмом и закрытие программ инклюзивности. США намерены аннулировать визы и грин-карты сторонников ХАМАС для последующей депортации, как это случилось с палестинцем Махмудом Халилом, арестованным за участие в антиизраильских протестах в Нью-Йорке.