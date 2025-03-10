Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.2 комментария
Госдеп заявил о депортации сторонников ХАМАС
Госдепартамент США заявил о депортации сторонников ХАМАС с аннулированием виз
США намерены аннулировать визы и грин-карты сторонников ХАМАС для последующей депортации, как это случилось с палестинцем Махмудом Халилом, арестованным за участие в антиизраильских протестах в Нью-Йорке.
Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что власти США аннулируют визы и грин-карты сторонников движения ХАМАС, проживающих в стране, с целью их депортации, передает ТАСС.
Это заявление было сделано в связи с недавним арестом палестинца Махмуда Халила, который участвовал в антиизраильских акциях протеста в Колумбийском университете в Нью-Йорке. У Халила были студенческая виза и грин-карта, которые теперь будут аннулированы.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что американские власти начнут высылать иностранных студентов и других лиц без гражданства, которые участвовали в пропалестинских акциях. Эти протесты, прошедшие в 2024 году в кампусах университетов США, были вызваны вооруженным конфликтом в секторе Газа и сопровождались задержаниями, а также столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами.
Основным требованием протестующих к властям США было прекращение финансовой поддержки Израиля.