В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
ФСБ показала кадры обмена россиянина Петрова на Карелину из США
Федеральная служба безопасности России распространила видео, демонстрирующее обмен гражданина России Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину, в котором показаны детали процесса обмена в приграничной зоне.
ФСБ России опубликовала видео обмена Петрова, гражданина России, на гражданку США Карелину, передает ТАСС.
В видео показаны моменты, когда Петров и Карелина пересекают границу под наблюдением представителей обеих сторон.
Отмечается, что по прибытии Петров заявил, что не испытывает никаких жалоб, кроме усталости.
«Два дня не спал. Особо жалоб нет. Только усталость», – отметил он.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о возвращении Карелиной. В России ее приговорили к 12 годам заключения за государственную измену, связанной с пожертвованиями ВСУ.
Адвокат Карелиной, Михаил Мушаилов, подтвердил, что она была передана американской стороне и отправится в США через третью страну.