Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Караджича обвинили в попытке побега из британской тюрьмы
Экс-лидера боснийских сербов Караджича обвинили в попытке побега из британской тюрьмы
Бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, отбывающего пожизненное заключение в Британии, обвинили в подготовке побега, что привело к ужесточению условий его содержания, включая отказ в медицинской помощи.
Радован Караджич, отбывающий пожизненное заключение в Британии, столкнулся с новыми обвинениями в подготовке побега из тюрьмы, пишет ТАСС. Эти обвинения привели к ужесточению условий его заключения, включая отказ в медицинской помощи и питании. Кроме того Караджич регулярно перемещается из камеры в камеру, что, по словам его дочери Сони Караджич-Йовичевич, является дополнительным испытанием для его здоровья.
Соня Караджич-Йовичевич заявила, что отец подвергается жестокому обращению, и подчеркнула абсурдность обвинений в попытке побега. Она отметила, что 80-летний мужчина, страдающий от неадекватного лечения, вряд ли способен разработать план побега с острова в проливе Ла-Манш.
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в 2019 году заменил первоначальный сорокалетний приговор Караджича на пожизненное заключение за участие в геноциде в Сребренице и других преступлениях. В 2024 году Караджич подал иск против британского правительства из-за условий содержания в тюрьме, включая отказ в праве общаться на родном языке и недостаточный доступ к необходимой для больных диабетом пище.
В феврале 2025 года президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о ненадлежащих условиях содержания Караджича и недостаточном медицинском обслуживании со стороны британских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году Радована Караджича перевели из Гааги в тюрьму на юге Британии.
Министерство иностранных дел России прокомментировало решение о пожизненном приговоре Караджичу.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что бывший Гаагский трибунал мстит Караджичу.