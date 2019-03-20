Караджичу продлили срок заключения до пожизненного

Международный трибунал ужесточил приговор бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича с 40 лет до пожизненного лишения свободы, заявил судья трибунала в Гааге Ван Йонсен.

«Апелляционная палата приговаривает Караджича к пожизненному заключению», – передает ТАСС заявление Йонсена.

Отмечается, что судьи посчитали мягким приговор, ранее вынесенный Караджчиу судебной палатой.

В марте 2016 года Караджич был приговорен Международным трибуналом к 40 годам тюрьмы по обвинению в геноциде мусульманского населения.