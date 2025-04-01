Центр «ВОИН» отметил годовщину своих отделений

Открытый в апреле 2024 года центр «ВОИН» отпраздновал первую годовщину своей деятельности в 10 регионах, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Камчатку, сообщается на сайте организации.

За это время центр подготовил более 14 тыс. курсантов и 3 тыс. педагогов по предмету «Основы безопасности и защиты Родины».

Председатель правления центра Виктор Водолацкий отметил, что эта структура стала важной частью военно-патриотического воспитания молодежи. Она предоставляет навыки огневой и инженерной подготовки, тактической медицины и организации связи. Он заявил об амбициозных планах по модернизации образовательных программ и патриотической работы.

Заместитель председателя правления Андраник Гаспарян подчеркнул, что решение о создании центра, принятое президентом России Владимиром Путиным, было крайне востребованным, и что центр смог вдохновить десятки тысяч курсантов. Он выразил уверенность, что опыт работы центра станет основой для открытия новых представительств по всей стране к 2030 году.

Региональные отделения центра отличает своя специализация: Камчатка разработала программу «Основы горной подготовки», Волгоградская область создала школу «ВОИНкор», а Якутия – наставническое движение «ВОИН». В шести регионах выпускники Центра получают дополнительные баллы для поступления в местные вузы.