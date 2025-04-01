Россиянам разрешили отказаться от рассылок с августа 2025 года

Путин подписал закон об отказе от рассылок для защиты от мошенников

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит гражданам с 1 августа 2025 года отказаться от получения массовых рассылок, передает ТАСС. Данный закон является частью комплекса мер, направленных на защиту населения от мошенничества в телефонной и интернет-сферах.

Законодательные изменения дадут возможность абонентам направлять операторам связи официальный отказ от участия в рассылках. Порядок оформления отказа будет установлен правительством России. Получив такой отказ, операторы связи обязаны будут прекратить соответствующую рассылку.

В дополнение к этому, с сентября 2025 года вступят в силу нормы, запрещающие массовые и автоматические телефонные вызовы без согласия абонента. Операторы должны будут доказать наличие такого согласия, иначе вызовы будут считаться незаконными. Исключение составляют вызовы, инициированные госорганами или организациями из специального перечня правительства.

Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

Президент ранее заявил о необходимости оперативных мер по борьбе с мошенниками без «периода охлаждения».

На коллегии МВД Путин отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей при раскрываемости таких преступлений в 23%.