В Запорожской области найдены останки бойцов Красной армии

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства сообщили об обнаружении останков трех бойцов Красной армии в Запорожской области. Останки были найдены в лесном массиве, в 70 метрах от автодороги, ведущей в поселок Акимовка Мелитопольского городского округа. В ходе осмотра также были изъяты личные вещи бойцов: пряжки поясных ремней, саперная лопатка и фрагменты обмундирования.

Работа по установлению данных о погибших и пропавших бойцах, мирных жителях и военнопленных времен Великой Отечественной войны продолжается. Следственный комитет сообщил, что для установления причины смерти останков будут проведены судебные экспертизы. После завершения необходимых мероприятий останки будут перезахоронены.

В годы Великой Отечественной войны на территории около Акимовки происходили ожесточенные бои между Красной армией и немецкими войсками. В конце октября 1943 года, в ходе наступления 4-го Украинского фронта под командованием маршала Толбухина, произошло освобождение Запорожья, благодаря прорыву оборонительной линии «Вотан».

Ранее исследователи обнаружили массовое захоронение почти 200 бойцов Красной армии, погибших в период Второй мировой войны в нацистском лагере для военнопленных Stalag II на территории современной Польши.