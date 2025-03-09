Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
Новые выбросы мазута обнаружили на береговой линии Анапы
На пляжах Анапы были обнаружены новые выбросы мелкой фракции мазута, которые выявили команды из различных районов Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.
Команды муниципалитетов Краснодарского края во время мониторинга пляжей Анапы обнаружили новые выбросы мазута. Несколько незначительных выбросов мелкой фракции мазута нашли на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской. Здесь работают команды из Красноармейского района и Геленджика, передает ТАСС.
Кроме того, на своих территориях новые фрагменты нефтепродуктов зафиксировали команды Абинского и Выселковского районов. В сообщении уточняется, что повторные выбросы обнаружены и на участках, которые контролируют команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов. Все новые фракции нефтепродуктов убирают в первую очередь, подчеркнули в оперативном штабе региона.
Ранее сообщалось, что небольшие выбросы мазута зафиксированы на пляжах в поселке Джемете и недалеко от станицы Благовещенской на побережье Краснодарского края.
В среду в Краснодарском крае зафиксировали новые выбросы мазута на нескольких участках побережья.