Новые выбросы мазута обнаружили на береговой линии Анапы

Tекст: Дарья Григоренко

Команды муниципалитетов Краснодарского края во время мониторинга пляжей Анапы обнаружили новые выбросы мазута. Несколько незначительных выбросов мелкой фракции мазута нашли на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской. Здесь работают команды из Красноармейского района и Геленджика, передает ТАСС.

Кроме того, на своих территориях новые фрагменты нефтепродуктов зафиксировали команды Абинского и Выселковского районов. В сообщении уточняется, что повторные выбросы обнаружены и на участках, которые контролируют команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов. Все новые фракции нефтепродуктов убирают в первую очередь, подчеркнули в оперативном штабе региона.

Ранее сообщалось, что небольшие выбросы мазута зафиксированы на пляжах в поселке Джемете и недалеко от станицы Благовещенской на побережье Краснодарского края.

В среду в Краснодарском крае зафиксировали новые выбросы мазута на нескольких участках побережья.