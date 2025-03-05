Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
На Кубани заметили новые выбросы мазута
В Краснодарском крае зафиксировали новые выбросы мазута на нескольких участках побережья, сообщили в региональном оперативном штабе в среду.
Выбросы обнаружили в ходе утреннего мониторинга береговой линии, их зафиксировали на территориях, закрепленных за муниципалитетами Кубани, передает ТАСС.
Отмечается, что это небольшие выбросы, их заметили на береговой полосе и в районе пляжа «Селена» в селе Витязево, а также на пляже базы отдыха «Динамо» в Анапе.
Ранее вице-премьер Виталий Савельев указывал, что прогнозы на начало курортного сезона в Сочи, Крыму и Севастополе после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе остаются благоприятными.