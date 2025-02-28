Савельев оценил прогнозы по курортному сезону в Сочи и Крыму

Савельев сообщил о благоприятных прогнозах на курортный сезон в Сочи и Крыму

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что прогнозы по старту курортного сезона в Сочи, Крыму и Севастополе остаются благоприятными, передает ТАСС. Несмотря на недавнее крушение нефтетанкеров в Керченском проливе, это не повлияет на туристическую активность в данных регионах.

По словам Савельева, решение о начале и формате курортного сезона будет приниматься Роспотребнадзором на основе результатов анализа проб воды и их соответствия установленным нормативам. «Прогнозы по рискам в Сочи, Сочинском районе, Крыму и Севастополе благоприятны,» – отметил вице-премьер.

При этом Савельев добавил, что по Анапе и Темрюкскому району потребуется дополнительная оценка для допуска пляжей к сезону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму выявили 50 мест выброса мазута, а мазутное пятно в Черном море зафиксировали возле курортов и заповедников региона. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что путешественники на машинах могут свободно направляться на отдых в Крым и обратно.