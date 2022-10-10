В Ростуризме отчитались по ситуации в Крыму и Севастополе

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о ситуации в Крыму и Севастополе

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что путешественники на машинах могут свободно направляться на отдых в Крым и обратно.

Автомобильное движение по Крымскому мосту для легковых машин, которые прошли полную процедуру осмотра, полностью возобновлено, написала Догузова в своем Telegram-канале. По ее данным, время ожидания на данный момент составляет около двух часов, но постепенно будет снижаться. Для туристов развернуты пункты с горячей едой. А автобусное сообщение по временной схеме осуществляется через паромную переправу.

Кроме того, она сообщила, что железнодорожное сообщение по Крымскому мосту возобновлено в прежнем объеме. Билеты на поезда в Крым и обратно можно купить без ограничений. Задерживавшиеся накануне поезда были переправлены в Анапу и Алушту, их пассажирам предоставлено все необходимое.

Догузова сообщила, что на 8 октября в Крыму и Севастополе отдыхали около 50 тыс. чевлоке. Все они через отели и операторов были проинформированы о порядке действий. Тем, у кого 8 октября заканчивался срок отдыха, бесплатно на сутки продлили проживание в гостиницах. Этой возможностью воспользовалось около 1 тыс. человек. Она поблагодарила коллег за то, что «весь бизнес без исключения с пониманием отнесся к ситуации».

А что касается туристов, которые только планировали ехать в Крым и Севастополь, для них сейчас транспортных ограничений нет.

В ночь на понедельник СМИ сообщили подробности теракта на Крымскому мосту: в нем были задействованы два грузовика, в организации теракта, помимо Украины, могли участвовать и другие иностранные спецслужбы.

Напомним, в прошлую субботу на автомобильной части моста произошел взрыв, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода по ходу движения транспорта с материка к полуострову.