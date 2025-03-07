Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
На побережье Кубани зафиксировали новые выбросы мазута
Небольшие выбросы мазута зафиксированы на пляжах в поселке Джемете и недалеко от станицы Благовещенской на побережье Краснодарского края, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
В Telegram-канале оперштаба Краснодарского края говорится, что повторные выбросы мазута произошли на нескольких пляжах Анапы. Инцидент случился на участках между селом Витязево и станицей Благовещенской. Выбросы мазутной крошки зафиксированы вдоль всей береговой линии этих районов.
Незначительные выбросы мелкой фракции мазута также обнаружены на территориях, закрепленных за Славянским районом и Краснодаром. Местные муниципалитеты предпринимают усилия по очистке пляжей в поселке Джемете от загрязнений, говорится в сообщении.
В среду в Краснодарском крае зафиксировали новые выбросы мазута на нескольких участках побережья.
Ранее вице-премьер Виталий Савельев указывал, что прогнозы на начало курортного сезона в Сочи, Крыму и Севастополе после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе остаются благоприятными.