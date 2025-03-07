На побережье Кубани зафиксировали новые выбросы мазута

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале оперштаба Краснодарского края говорится, что повторные выбросы мазута произошли на нескольких пляжах Анапы. Инцидент случился на участках между селом Витязево и станицей Благовещенской. Выбросы мазутной крошки зафиксированы вдоль всей береговой линии этих районов.

Незначительные выбросы мелкой фракции мазута также обнаружены на территориях, закрепленных за Славянским районом и Краснодаром. Местные муниципалитеты предпринимают усилия по очистке пляжей в поселке Джемете от загрязнений, говорится в сообщении.

В среду в Краснодарском крае зафиксировали новые выбросы мазута на нескольких участках побережья.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев указывал, что прогнозы на начало курортного сезона в Сочи, Крыму и Севастополе после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе остаются благоприятными.