Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.28 комментариев
Выбросы нефтепродуктов обнаружены на побережье Кубани
В Краснодарском крае зафиксированы новые выбросы мазута на нескольких пляжах
В субботу на побережье Краснодарского края обнаружили свежие выбросы мазута в нескольких местах, включая район между Витязево и Благовещенской, а также на Бугазской косе.
В субботу на ряде участков побережья Краснодарского края были зафиксированы выбросы мазута, сообщает ТАСС.
Оперштаб региона уточняет, что наличие мазута подтвердили команды из Белореченского, Красноармейского и Северского районов, которые занимаются очисткой территорий на пляжах «Тортуга», между Витязево и Благовещенской и на Бугазской косе соответственно.
Сбор фрагментов мазута осуществляется в первую очередь вдоль уреза воды, после чего продолжается очистка основной части пляжей. Несмотря на обнаруженные загрязнения, на большей части побережья новых выбросов мазута не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на побережье Кубани в районе мыса Панагия снова зафиксировали выбросы мазута. Ранее сообщалось, что работа по разделке танкера на берегу у мыса Панагия была завершена досрочно.