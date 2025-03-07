У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
Минтранс: Разделка танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия завершена досрочно
Специалисты завершили работы по разрезке танкера «Волгонефть-239», который сел на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае, досрочно, справившись за месяц вместо запланированных двух, заявили в Минтрансе.
Работы по разделке кормовой части нефтетанкера «Волгонефть-239» завершены раньше запланированного срока, передает ТАСС.
Танкер сел на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае, и на его полную разрезку специалистам потребовалось чуть более месяца, вместо запланированных двух.
В Минтрансе выразили удовлетворение темпами выполнения работ и отметили профессионализм задействованных специалистов.
Также в регионе зафиксированы участившиеся выбросы мазута из Черного моря.
В пресс-службе МЧС сообщили, что выбросы охватили побережье от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.
Причиной такого явления стало потепление, которое способствует разгерметизации резервуаров затонувших судов и танкеров, что приводит к выбросам мазута на берег.
В начале марта в Краснодарском крае зафиксировали новые выбросы мазута на нескольких участках побережья.
Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил о начале ревизии всего российского танкерного флота после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе. Министерство транспорта приступило к проверке танкерного флота страны, планируя завершить процедуру до начала навигации 2025 года.