В Спитаке после землетрясения зафиксировали 45 афтершоков

В районе Спитака в Армении после землетрясения произошло 45 афтершоков

Tекст: Мария Иванова

После землетрясения в северной части Армении, в районе города Спитак, было зафиксировано более 40 афтершоков, сообщает ТАСС. Самый мощный афтершок имел магнитуду 3,2 и был зафиксирован в 9 км к северу от Спитака. Подземные толчки магнитудой от 2 до 3 ощущались также в городах Степанаван и Ванадзор.

По данным армянского МВД, афтершоковая активность может сохраняться в течение некоторого времени. В ведомстве предупреждают о возможных слабых и средней интенсивности афтершоках, которые могут ощущаться местными жителями. О пострадавших пока не сообщается, однако в городе Гюмри обрушился фасад аварийного здания.

Спитак и его окрестности находятся в сейсмоопасной зоне. В 1988 году здесь произошло разрушительное землетрясение магнитудой от 6,8 до 7,2, которое практически полностью уничтожило Спитак и серьезно повредило другие города, в том числе Гюмри, тогда известный как Ленинакан. Примерно 30 тыс. человек погибли.

Напомним, в субботу армянские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах от Спитака, где интенсивность в эпицентре достигала 7 баллов.

Ранее в районе поселка Новомихайловский в Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,9 на глубине 10 километров, а а в Кузбассе землетрясение магнитудой 4,2 случилось недалеко от курорта «Шерегеш».