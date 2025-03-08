Турция не принимала решений о направлении военной миссии на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Анкара не принимала конкретных решений по отправке военной миссии на Украину, сообщает РИА «Новости». Дипломатический источник подчеркнул, что в СМИ активно распространяются фейковые сообщения, целью которых является манипулирование общественным мнением. На данный момент обсуждения ведутся на общих уровнях без конкретизированных планов.

Газета Milliyet ранее сообщила, что Турция готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миротворцев, если это будет способствовать стабилизации ситуации в регионе. Источник отметил, что ведомство внимательно следит за дипломатическими инициативами, направленными на прекращение конфликта на Украине.

В то же время, Анкара передала западным партнерам сигнал о готовности участвовать в обсуждении стратегии безопасности Европы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что планирование мер по обеспечению европейской безопасности должно проходить с учетом позиции Анкары, поскольку игнорировать Турцию в этом процессе становится невозможным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудила с украинскими властями возможность расширения поставок оружия от стран Европейского союза . Британия мечтает о создании двух военных баз на Украине, что может усилить её влияние в регионе. Поддержка Украины ведет Европу к саморазрушению, поскольку увеличиваются расходы на военные нужды и обостряются внутренние проблемы.