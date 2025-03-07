Житель Нижнего Новгорода спас коня от холода, заведя на пятый этаж

Нижегородец провел потерявшегося коня на пятый этаж, чтобы спасти от холода

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», житель Нижнего Новгорода Дмитрий привел коня, найденного на улице, на пятый этаж многоэтажного дома. Живя в районе улицы Мончегорской, Дмитрий обнаружил животное и, опасаясь за его безопасность и здоровье в холодное время года, решил укрыть его в подъезде.

Видео необычного происшествия попало в местные Telegram-каналы, где пользователи предположили, что мужчина может пытаться удивить свою супругу перед Международным женским днем. Однако пресс-служба МВД региона уточнила, что мотивы Дмитрия были не романтическими, а заботливыми.

В полицию о нахождении коня на лестничной площадке сообщили обеспокоенные соседи. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые и выяснили истинную причину поступка мужчины. Дмитрий рассказал, что нашел коня на улице, понял, что животное потерялось, и решил укрыть его от опасностей улицы.

Вскоре после этого полиция нашла хозяев коня, который, как оказалось, сбежал погулять. Дмитрий, сопровождая полицейских, помог вернуть животное домой, заверив, что всего лишь хотел помочь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Благовещенске владельца кота привлекли к административной ответственности за нарушение покоя соседей, поскольку кот, оставленный в квартире на неделю, громко мяукал от скуки. В Госдуме обсуждают усиление наказаний за антисанитарию, включая принудительное изъятие жилья в тяжелых случаях. Газета также рассказала, что делать, если соседи сверху громко топают по ночам.