Участник Олимпиады-2002 вошел в список самых разыскиваемых ФБР преступников

Участник Олимпиады-2002 из Канады Веддинг вошел в список самых разыскиваемых ФБР преступников

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что Веддинг обвиняется в организации транснационального наркокартеля, доставлявшего кокаин из Колумбии через Мексику в США и Канаду, а также в участии в организации убийств, связанных с наркопреступлениями, передает РИА «Новости».

По информации властей, Веддинг после предъявления обвинений сбежал в Мексику и занял высокую позицию в картеле Синалоа. Веддинг известен под прозвищами «Эль Хефе» («Босс»), «Гигант» и «Враг общества». Власти обещают вознаграждение в 10 млн долларов за информацию, которая приведет к его аресту.

Веддингу 43 года. Он был одним из 16 обвиняемых в операции «Гигантский слалом». На Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити он занял 24-е место в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому.

Ранее сообщалось, что в Британии был арестован Дэниел Сан-Диего, 20 лет разыскиваемый ФБР за теракты в США.