Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
Участник Олимпиады-2002 вошел в список самых разыскиваемых ФБР преступников
Участник Олимпиады-2002 из Канады Веддинг вошел в список самых разыскиваемых ФБР преступников
Бывший участник Олимпийских игр 2002 года канадский сноубордист Райан Джеймс Веддинг попал в список разыскиваемых ФБР за участие в наркоторговле и убийствах, связанных с картелем Синалоа, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Веддинг обвиняется в организации транснационального наркокартеля, доставлявшего кокаин из Колумбии через Мексику в США и Канаду, а также в участии в организации убийств, связанных с наркопреступлениями, передает РИА «Новости».
По информации властей, Веддинг после предъявления обвинений сбежал в Мексику и занял высокую позицию в картеле Синалоа. Веддинг известен под прозвищами «Эль Хефе» («Босс»), «Гигант» и «Враг общества». Власти обещают вознаграждение в 10 млн долларов за информацию, которая приведет к его аресту.
Веддингу 43 года. Он был одним из 16 обвиняемых в операции «Гигантский слалом». На Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити он занял 24-е место в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому.
Ранее сообщалось, что в Британии был арестован Дэниел Сан-Диего, 20 лет разыскиваемый ФБР за теракты в США.