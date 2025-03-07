Песков сообщил об отсутствии назначенного переговорщика с США по Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, кандидатура переговорщика по украинскому вопросу с США от российской стороны пока не определена, передает ТАСС.

Кроме того, Песков отметил, что Кремль продолжает рассматривать стамбульские соглашения как отправную точку для переговоров по Украине.

Он указал, что в Вашингтоне также звучали заявления о возможности использования этих соглашений в качестве базы для переговорного процесса.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин также поддерживает идею использования стамбульских договоренностей в качестве отправной точки для будущих переговоров.

Он отметил, что Москва и далее будет учитывать точку зрения Соединенных Штатов в этом вопросе, хотя текущая позиция Вашингтона пока не ясна.

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.