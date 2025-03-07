Песков: Путин проведет в пятницу международный телефонный разговор

Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.6 комментариев
Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.6 комментариев
У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.3 комментария
Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.12 комментариев
Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда. Одна из участниц встречи, рассказывая о подвиге погибшего на СВО сына, заявила, что Россия должна дойти до конца и никому не уступать. «Мы и не собираемся этого делать», – ответил глава государства, передает ТАСС.
«Мы должны выбрать для себя такой вариант мира (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны.
Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим.
И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.
Сотрудница фонда рассказала о героическом поступке своего сына, который выполнял задачи в составе дивизии специального назначения. В ходе СВО он с товарищами выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Военные понимали, что это «дорога в один конец», но они выполнили задачу. Таким образом удалось снизить потери всего отряда, передает РИА «Новости».
Путин, услышав историю, взял короткую паузу перед ответом. Президент признался, что ему тяжело комментировать такие подвиги, подчеркнув героизм российских бойцов. Он отметил: «Мне трудно комментировать, парни, конечно, герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей».
Президент также выразил мнение, что подобный героизм характерен именно для российского народа.
Ольга Жмыхова, рассказавшая о подвиге своего сына, работает социальным координатором фонда «Защитники Отечества» в Курской области с 2023 года. Она также является консультантом Военно-социального центра Министерства обороны. Жмыхова помогает воинским частям, в одной из которых служил ее сын, занимаясь доставкой гуманитарной помощи и поддержкой при эвакуации жителей Курской области.
Ранее во время встречи Путина с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» одна из участниц поделилась мечтой сына погибшего участника СВО встретиться с президентом, на что российский лидер пообещал осуществить это желание на праздновании Дня Победы.
Кроме того, в ходе встречи Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.
Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину неизменно высокий – 81% респондентов выразили доверие главе государства, передает ТАСС.
Вместе с тем, 82% участников опроса оценивают работу Владимира Путина на посту президента положительно, этот показатель также остался без изменений за неделю.
Кроме того, 57% респондентов дали положительную оценку работе правительства в целом, а 60% опрошенных заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо (плюс 3 п.п.).
Что касается политических предпочтений, уровень поддержки «Единой России» снизился на 3 процентных пункта и составил 44%. КПРФ и ЛДПР получили по 9% поддержки (плюс 1 п.п. у коммунистов, у ЛДПР без изменений). «Справедливая Россия – За правду» получила 3% голосов, как и ранее, а партия «Новые люди» получила 2%, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с предыдущими данными.
Опрос проводился в период с 28 февраля по 2 марта среди 1,5 тыс. опрошенных жителей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю.
«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», – приводит слова Макрона ТАСС.
Французский лидер также подчеркнул, что перед встречей президентов должны пройти предварительные контакты на уровне переговорщиков.
Оценивая требования России – «никакого НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию» – Макрон заявил, что «условия неприемлемы для украинцев» и Запада. По его словам, эти условия «даже хуже, чем в 2014 году».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.
Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.
В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.
Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем 8 Марта, передает ТАСС. Особые слова благодарности он адресовал участницам специальной военной операции, отметив, что праздник 8 Марта всегда занимает особое место в России и отмечается с особым вниманием ко всем женщинам – мамам, подругам, женам и сослуживицам.
«Я вас всех поздравляю с наступающим праздником! Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник», – сказал президент на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
В прошлом году Путин, поздравляя россиянок с Международным женским днем, отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность.
Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин встретился с вдовой Героя России Сергеея Чебнева Ольгой Чебневой. Глава государства вручил ей орден «Золотая звезда», которым ее муж был награжден посмертно. Ольга воспитывает троих детей, активно участвует в общественной жизни, являясь членом совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
Подполковник и доброволец Сергей Чебнев ранее закончил военную службу, но с началом спецоперации отправился на фронт. Командуя батальоном, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области и был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.
Звание Героя России он получил за героическую оборону населенного пункта Малая Локня в августе 2024 года. На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.
18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.
Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.
«Согласен с вами, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно еще добавлять то, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона», – сказал Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, передает РИА «Новости».
Ранее Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО, а также назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом».
Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда. «До сих пор кому-то неймется – есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.
На встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда, Путин высказался о важности их работы, передает ТАСС.
Одна из сотрудниц фонда выразила мнение, что их деятельность можно считать «миссией, данной Богом». В ответ на это Путин согласился с ней, отметив: «Вы сейчас точное слово нашли. Это миссия, данная Богом».
Ранее Путин подчеркнул, что поддержка бойцов СВО – основа российского общества и залог побед.
Политолог Селезнев: Россия в Абхазии помогает поддерживать уровень жизни российских граждан
«Встреча президента РФ Владимира Путина с избранным абхазским лидером Бадрой Гунбой демонстрирует высокий уровень отношений и доверия между политиками. Это дает основания ждать углубления отношений Москвы и Сухума, а также их совместного движения по различным векторам развития», – пояснил Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.
Среди наиболее важных тем, которые обсуждали лидеры, эксперт отмечает вопрос об энергетической безопасности Абхазии. Он напомнил, что еще в конце прошлого года республика из-за дефицита электричества была вынуждена ввести веерные ограничения до 11 часов в сутки. Проблему удалось решить именно благодаря гуманитарной помощи Москвы.
«Россия помогает Абхазии поддерживать необходимый социально-экономический уровень жизни граждан. Дополнительные объемы перетока сделают ее энергосистему более стабильной. Однако новым властям республики предстоит выработать правильный подход к использованию электричества, что особенно важно на фоне сообщений о нагрузках на сеть со стороны майнеров», – указал он.
Собеседник подчеркивает: вопросы энергетической безопасности Абхазии особенно важны для Москвы, поскольку многие жители этой страны являются гражданами РФ. Он отметил, что в настоящий момент российскими паспортами обладают более 70% населения республики.
«Наша страна привлекательна для абхазцев. Возможность стать "не чужим" человеком в России дает им существенные экономические и налоговые преференции, а также доступ к социальным программам, медицинскому обеспечению, другим мерам господдержки», – заключил Селезнев.
В среду Владимир Путин провел в Кремле встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Российский лидер подчеркнул, что между двумя странами сложились отношения «особого характера». Однако, по его мнению, в диалоге Москвы и Сухума все еще присутствуют проблемы, «которые нужно решать».
Гунба в ответ поблагодарил за военно-политическую, социальную и экономическую поддержку, назвав Россию главным стратегическим союзником республики. Кроме того, он подчеркнул, что абхазские бойцы принимают активное участие в СВО, сообщает Кремль.
Гунба также выразил признательность российскому лидеру за решение проблемы энергодефицита республики и попросил до середины апреля поддерживать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока. Президент РФ пообещал удовлетворить просьбу.
Напомним, по данным ЦИК Абхазии по итогам второго тура досрочных выборов Бадра Гунба набрал большинство голосов, опередив своего соперника Адгура Ардзинбу. Эксперты ЭИСИ объясняли важность прошедших выборов для отношений Москвы и Сухума.
Глава государства подчеркнул, что митрополит Тихон не участвует в военных действиях, однако это не уберегло его от нападения, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, что сейчас противник предпринял попытку покушения и на жизнь владыки Тихона. Добрались до священника. Хотя он ни с кем не воюет», – сказал Путин.
Напомним, ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). По делу уже задержаны 27-летний гражданин Украины, уроженец Черновцов Денис Попович (помощник священнослужителя) и 28-летний москвич Никита Иванкович (клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках).
Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, какую цель преследовал Киев, планируя это преступление.
Женщина рассказала, что после гибели мужа – участника СВО – усыновила ребенка, от которого отказались родители. Теперь в ее семье трое детей, и младший сын, 11-летний Виталик, мечтает о победе и встрече с Путиным.
Президент, выслушав женщину, ответил: «Обязательно встретимся», предложив провести встречу на праздновании Дня Победы. «Договорились, так и сделаем», – добавил он. Видео беседы опубликовал Telegram-канал Кремля.
Ранее в ходе встречи Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.
Путин и Токаев обсудили развитие отношений России и Казахстана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает ТАСС. В ходе беседы лидеры стран отметили динамичное развитие отношений между Россией и Казахстаном, подчеркнув их дружеский и союзнический характер.
Кроме того, Путин и Токаев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. Оба президента отметили успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Этот аспект сотрудничества был признан важным в контексте укрепления двусторонних связей.
Путин заявил, что все ошибки врагов и противников России начинались с недооценки характера русского человека, передает РИА «Новости». Об этом он сказал в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда.
Он отметил, что недооценка касается не только русского человека, но и представителей общероссийской культуры в целом. «На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого: в недооценке характера русского человека, ну и вообще представителей общероссийской культуры», – сказал Путин.
Ранее на встрече Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы. Он также напомнил противникам России, чем закончился поход Наполеона.
«По поводу статуса ветерана боевых действий для людей, которые пришли из мест лишения свободы: вы знаете, для меня на каждой встрече подобного рода какие-то новые вещи вскрываются. Мы обязательно это исправим. Я здесь не вижу никаких проблем», – сказал президент, отвечая на просьбу участницы СВО Аси Тохчуковой, попросившей решить этот вопрос для бойцов отрядов «Шторм Z», передает ТАСС.
Речь об этом зашла во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества». Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда.
Ранее Путин поддержал идею ветерана боевых действий Светланы Гришановой и предложил продумать введение единого регионального стандарта поддержки для семей участников специальной военной операции, к которому субъекты Федерации смогут добавлять свои меры.