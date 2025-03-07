Песков заявил о неясности планов США по изменению формата участия в НАТО

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Москве неизвестно, каким образом США намерены пересмотреть свое участие в НАТО, передает РИА «Новости».

Вопрос о возможных изменениях был поднят в разговоре с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым. «Мы не знаем, в какую сторону он это сделает», – отметил Песков, комментируя потенциальные изменения.

По словам представителя Кремля, пока нет четкой информации о том, как изменения в формате участия США в НАТО могут повлиять на отношения с Россией.

При этом он подчеркнул, что Россия внимательно следит за любыми изменениями в этом направлении.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США привержены участию в НАТО, которое по-прежнему будет базироваться на евроатлантическом партнерстве.

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис считает, что Североатлантический альянс может столкнуться с угрозой распада из-за разногласий между США и Европой по вопросу поддержки Украины.

Как сообщала NBC News, Вашингтон рассматривает возможность изменения формата участия США в НАТО, чтобы страны, не увеличившие расходы на оборону, лишились права на коллективную защиту в случае нападения на них. Готовность стран НАТО защищать США вызывает сомнения у Вашингтона.