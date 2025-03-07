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    Глава Госдепа посыпал голову пеплом недостаточно сильно
    Трамп озвучил главную претензию к НАТО
    Италия предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину
    Макрон собрался поговорить с Путиным, когда разрешит Зеленский
    ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине
    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии
    Глава МАГАТЭ раскритиковал дискуссии Макрона о ядерном оружии
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    11 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    12 комментариев
    7 марта 2025, 09:47 • Новости дня

    Песков заявил о неясности планов США по изменению формата участия в НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не имеет информации о том, как США под руководством Дональда Трампа могут изменить свое участие в НАТО.

    По его словам, Москве неизвестно, каким образом США намерены пересмотреть свое участие в НАТО, передает РИА «Новости».

    Вопрос о возможных изменениях был поднят в разговоре с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым. «Мы не знаем, в какую сторону он это сделает», – отметил Песков, комментируя потенциальные изменения.

    По словам представителя Кремля, пока нет четкой информации о том, как изменения в формате участия США в НАТО могут повлиять на отношения с Россией.

    При этом он подчеркнул, что Россия внимательно следит за любыми изменениями в этом направлении.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США привержены участию в НАТО, которое по-прежнему будет базироваться на евроатлантическом партнерстве.

    Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис считает, что Североатлантический альянс может столкнуться с угрозой распада из-за разногласий между США и Европой по вопросу поддержки Украины.

    Как сообщала NBC News, Вашингтон рассматривает возможность изменения формата участия США в НАТО, чтобы страны, не увеличившие расходы на оборону, лишились права на коллективную защиту в случае нападения на них. Готовность стран НАТО защищать США вызывает сомнения у Вашингтона.

    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

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    6 марта 2025, 18:43 • Новости дня
    Путин: Россия не будет никому уступать в ходе СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заявил, что Россия не планирует уступать в украинском конфликте.

    Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда. Одна из участниц встречи, рассказывая о подвиге погибшего на СВО сына, заявила, что Россия должна дойти до конца и никому не уступать. «Мы и не собираемся этого делать», – ответил глава государства, передает ТАСС.

    «Мы должны выбрать для себя такой вариант мира (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны.

    Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим.

    И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

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    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    6 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
    Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» не смог сдержать эмоций после рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО.

    Сотрудница фонда рассказала о героическом поступке своего сына, который выполнял задачи в составе дивизии специального назначения. В ходе СВО он с товарищами выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Военные понимали, что это «дорога в один конец», но они выполнили задачу. Таким образом удалось снизить потери всего отряда, передает РИА «Новости».

    Путин, услышав историю, взял короткую паузу перед ответом. Президент признался, что ему тяжело комментировать такие подвиги, подчеркнув героизм российских бойцов. Он отметил: «Мне трудно комментировать, парни, конечно, герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей».

    Президент также выразил мнение, что подобный героизм характерен именно для российского народа.

    Ольга Жмыхова, рассказавшая о подвиге своего сына, работает социальным координатором фонда «Защитники Отечества» в Курской области с 2023 года. Она также является консультантом Военно-социального центра Министерства обороны. Жмыхова помогает воинским частям, в одной из которых служил ее сын, занимаясь доставкой гуманитарной помощи и поддержкой при эвакуации жителей Курской области.

    Ранее во время встречи Путина с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» одна из участниц поделилась мечтой сына погибшего участника СВО встретиться с президентом, на что российский лидер пообещал осуществить это желание на праздновании Дня Победы.

    Кроме того, в ходе встречи Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

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    6 марта 2025, 21:54 • Новости дня
    Дизайнер Зеленского объяснила его образ на встрече с Трампом
    Дизайнер Зеленского объяснила его образ на встрече с Трампом
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дизайнер Владимира Зеленского Эльвира Гасанова заявила, что в военное время политикам не нужны костюмы, подчеркивая выбор наряда Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Дизайнер объяснила, что отсутствие классической деловой одежды подчеркивает послание Зеленского миру и символизирует его солидарность с народом, передает Ura.ru со ссылкой на Financial Times.

    На встрече с президентом США Зеленский выбрал военный стиль одежды, что, по словам Гасановой, демонстрирует политическую ответственность, которая не требует официальной одежды. Она также отметила, что такой подход подчеркивает важность солидарности лидера с гражданами в условиях конфликта.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение о том, что внешний облик Владимира Зеленского оставляет желать лучшего.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    6 марта 2025, 12:24 • Новости дня
    Эксперт объяснила переговоры США с Порошенко и Тимошенко о выборах на Украине

    Политолог Шеслер: США создают пул кандидатов в президенты Украины за спиной Зеленского

    Эксперт объяснила переговоры США с Порошенко и Тимошенко о выборах на Украине
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом посылает сигнал Киеву, что Владимир Зеленский должен уйти с политической арены. Вашингтон создает для потенциальных президентских выборов свой пул кандидатов, которые будут более сговорчивыми в диалоге с командой американского лидера Дональда Трампа, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о тайных переговорах США по выборам с оппонентами Зеленского.

    «В американском обществе серьезно растет негативное отношение лично к Владимиру Зеленскому. В самых популярных подкастах потоком идет разоблачение коррупции, демонстрируются картинки жесткой «бусификации», Киев обвиняют в нарушении прав человека», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Так американское общество готовится к тому, что Зеленский и его сторонники неприемлемы не только для России, но и для США. А поскольку скамейка запасных в украинской политике не слишком велика, Вашингтон постепенно реанимирует таких давно ушедших персонажей, как экс-премьер Юлия Тимошенко или бывший президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», – указала собеседница.

    «Белый дом пытается найти с ними общий язык и выяснить, насколько перспективно будет их участие в потенциальных выборах. Это все говорит о том, что США делают ставку на смену власти на Украине и намереваются убрать Зеленского с политической арены», – продолжила она.

    «Порошенко и Тимошенко куда сговорчивей и послушнее, чем Зеленский. Они знают свое место, четко понимают иерархию и не посмеют поднять голос на Трампа или вице-президента Джей Ди Вэнса. Так что на данном этапе любой из них более приемлем для Белого дома», – подчеркнула аналитик.

    «Тимошенко, к слову, в глазах американцев имеет имидж последовательного борца с коррупцией, а у Порошенко богатый опыт на международном уровне. Ничего из этого у Зеленского нет. К тому же у них есть мощные политические силы, структуры для обеспечения выборов, партийные организации, активисты. Впрочем, от партии «Европейская солидарность» на выборы может пойти не Порошенко, а бывший главком ВСУ Валерий Залужный, у которого практически нет негативного репутационного шлейфа», – допускает спикер.

    «Стоит также отметить: сам факт обнародования информации об этих тайных переговорах является сигналом нынешним украинским властям, что ими недовольны все в США, а речь о прощении не идет. Однако несмотря на низкий рейтинг Зеленского, у него есть ресурсы для переизбрания даже в условиях тотального контроля за избирательной кампанией. Поэтому Вашингтону нужно его додавить, чем он и занимается», – резюмировала политолог.

    Ранее сообщалось, что Белый дом провел секретные обсуждения о возможных президентских выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Тимошенко и Порошенко. Вашингтон уверен, что Зеленский не сможет набрать достаточное количество голосов, главным образом из-за утомленности украинцев от продолжающихся боевых действий и общественного недовольства коррупцией, пишет Politico.

    В свою очередь американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США. В ответ украинский политик заявил, что уйдет со своего поста в «обмен» на членство Украины в НАТО, поскольку тогда посчитает «свою миссию» выполненной, сообщает Sky News. «Но заменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Нужно помешать мне в них участвовать, а это немного сложнее», – добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Вашингтон ищет способ отсечь Зеленского от президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера.

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    6 марта 2025, 14:42 • Новости дня
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    @ Jacek Boczarski/Anadolu/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа намерена лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев, находящихся в США, что может затронуть тех, кто уехал после начала спецоперации России на Украине.

    Администрация президента США рассматривает возможность лишения статуса беженца около 240 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, передает Reuters. Это решение может касаться как тех, кто уже находится в стране давно, так и недавно прибывших в связи с обострением ситуации на Украине.

    Однако агентство подчеркивает, что пока нет ясности, будет ли это касаться исключительно новых беженцев, прибывших после начала специальной военной операции России на Украине. Источники отмечают, что решение находится на стадии обсуждения и может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития политической ситуации между США и Россией.

    Власти США рассматривают данную меру как часть более широкой программы контроля за иммиграцией и изменениями в системе предоставления убежища. Это может вызвать волну протестов и критики со стороны правозащитных организаций и представителей украинской диаспоры в США, которые уже выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идея о возвращении Украиной средств, потраченных на нее другими странами, нашла поддержку не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, что влияет на предстоящие президентские выборы в этой стране.

    Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U из-за нового указа президента США, требующего оценки условий программы.

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    7 марта 2025, 08:00 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине

    Украина подверглась ракетному удару ВС России с использованием «Калибров» и Х-101

    ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    По всей территории Украины объявлена воздушная тревога после ударов крылатыми ракетами «Калибр», запущенными с кораблей ВМФ России, а также сообщений о полете стратегических ракетоносцев Ту-95 с ракетами Х-101.

    Как указывают данные украинских мониторинговых групп, ракеты были запущены кораблями Военно-морского флота России, передает «Лента.ру».

    Украинские источники также заявляют о нахождении в воздухе стратегических ракетоносцев Ту-95, вооруженных ракетами Х-101.

    Военный блогер Кирилл Федоров подтвердил запуск ракет, сообщив, что «десять больших белых самолетов и Черноморский флот совершили пуски подарков».

    На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

    Накануне оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ. До этого ВС России поразили место базирования катеров ССО ВСУ.

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    6 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    Найдены захоронения жителей Харьковской области, убитых военными ВСУ при отступлении
    Найдены захоронения жителей Харьковской области, убитых военными ВСУ при отступлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, включая ребенка. Это преступление было совершено отступающими украинскими боевиками.

    Как передает ТАСС, сотрудники Центра фиксации военных преступлений военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области обнаружили три стихийных захоронения с телами 17 мирных жителей в Купянском районе. Об этом сообщил заместитель главы областной ВГА по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.

    Лисняк заявил: «Сегодня мы вынуждены вновь обратить внимание на чудовищные преступления, совершенные украинскими боевиками против жителей недавно освобожденных территорий Купянского района Харьковской области. Сотрудниками Центра фиксации военных преступлений обнаружены три стихийных захоронения, созданных военнослужащими ВСУ во время их отступления. По предварительным данным, жертвами стали 17 мирных жителей, среди которых есть ребенок».

    Замглавы ВГА подчеркнул, что обнаруженные захоронения указывают на необходимость привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях. Также он отметил, что специалисты продолжают работу по идентификации погибших и сбору доказательств для дальнейшего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные, продвигаясь в Волчанске Харьковской области, обнаружили, что солдаты ВСУ срывают шевроны, забирают документы и поджигают тела погибших сослуживцев.

    Пленный ВСУ Василий Машико рассказал, что тела погибших украинских солдат в Курской области остаются на поле боя. В освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела, сообщил очевидец.

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    6 марта 2025, 15:42 • Новости дня
    Директор ЦРУ: США продолжат поддержку Киева в конфликте с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США продолжат поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, несмотря на временное приостановление обмена разведывательной информацией с Киевом.

    Как пишет CBS News, Рэтклифф в эфире Fox Business подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины в ее конфликте с Россией. По его словам, вопреки недавней приостановке обмена разведывательными данными, США не намерены прекращать сотрудничество с Киевом.

    «Мы продолжим взаимодействие с Украиной для противодействия агрессии, которая там происходит», – заявил он.

    Накануне ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной.

    Издание NYT сообщало, что администрация президента США инициировала масштабные сокращения в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), которые коснулись в первую очередь сотрудников, принятых за последние два года.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что согласно утечкам в западных СМИ, приостановка обмена разведданными США с Украиной ограничит способность ВСУ наносить дальнобойные удары, и выясняла, насколько достоверна эта информация и как подобная пауза повлияет на ход СВО.

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    6 марта 2025, 19:24 • Новости дня
    Литва предложила способ собирать в ЕС ежегодно по 43 млрд евро на Украину
    Литва предложила способ собирать в ЕС ежегодно по 43 млрд евро на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Литвы Гитанас Науседа предложил выделять 0,25% ВВП стран ЕС на помощь Украине, что позволит собрать более 43 млрд евро ежегодно.

    По расчетам Науседы, такая мера позволит собрать более 43 млрд евро в год, что более чем в два раза превышает ранее запланированные 20 млрд евро, передает ТАСС.

    Науседа подчеркнул, что если все члены ЕС согласятся с этой инициативой, то помощь Украине станет значительно более масштабной. «Эта помощь была бы в два раза больше по сравнению с намеченными для Украины 20 млрд евро», – заявил он на экстренном саммите по обороне.

    Вильнюс уже принял решение о выделении 0,25% своего ВВП на поддержку Украины. По словам Науседы, это обязательство составляет около 190 млн евро ежегодно. Он уверен, что если остальные страны ЕС последуют этому примеру, общая поддержка Киеву значительно увеличится.

    Ранне сообщалось, что ЕС разработал стратегии, позволяющие обойти вето Венгрии для поддержки Украины и инвестиций в оборону в ответ на изменения в политике США.

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    7 марта 2025, 06:25 • Новости дня
    Италия предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину

    Премьер Италии Мелони предложила распространить пятую статью Устава НАТО на Украину без членства в альянсе

    Италия предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне следует распространить на Украину, при этом не предоставляя ей членства в альянсе, заявила глава правительства Италии Джорджа Мелони.

    Мелони по завершении внеочередного саммита по обороне в Брюсселе назвала «неэффективным и очень сложным» возможное решение об «отправке европейских войск» на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rainews24

    Она подчеркнула, что «справедливый» мир требует четких гарантий безопасности в рамках НАТО. Премьер отметила, что миротворческие миссии ООН предполагают вмешательство после начала мирного процесса, что не соответствует нынешней ситуации.

    По ее мнению, гораздо более эффективным было бы использование статьи о коллективной обороне. «Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», – сказала Мелони.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» Украины, если к ней не будут привлечены США. Вашингтон заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.

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    6 марта 2025, 20:47 • Новости дня
    Лоза объяснил популярность Кадышевой у молодежи трендом «отключать мозги»
    Лоза объяснил популярность Кадышевой у молодежи трендом «отключать мозги»
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Сейчас тренд развлекаться и отключать мозги совсем. Поэтому популярность набирают треки, под которые можно бездумно «повеселиться и побеситься», рассказал газете ВЗГЛЯД певец и композитор Юрий Лоза, комментируя нынешний успех песен Надежды Кадышевой среди молодежной аудитории.

    СМИ обратили внимание, что у миллениалов и зумеров появился новый тренд на посещение концертов солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.

    «Насколько я могу видеть, сейчас вообще такой тренд на веселье, развлекуха идет. Когда-то, в эпоху моей молодости, текстовая основа была очень важна. Поэтому были популярны группы, которые исполняли песни со смыслом. А сейчас наоборот – тренд развлекаться и отключать мозги совсем», – говорит Лоза.

    Он поясняет, что в настоящее время популярность набирают композиции и треки, которые легки для запоминания: их смысл лежит на поверхности, а сам текст и ритм максимально просты для подпевания. Кроме того, ценятся танцевально-развлекательные треки, под которые можно бездумно «повеселиться и побеситься».

    «СМИ и другие молодежные площадки активно продвигают именно такую музыку. Потребитель этого контента – молодежь, она слушает то, что везде крутят и показывают. Они не выбирают, а потребляют лишь то, что культивируется в массах. А артисты, чьи тексты не бессмысленны, оказываются "вне формата"», – считает артист.

    Также, добавляет музыкант, для продвижения артистов важны крупные площадки. Так, по его словам, в июле прошлого года Кадышева «после длительной творческой паузы» приняла участие в музыкальном фестивале VK Fest в Лужниках. Там певица вместе с сыном исполнила песню «Плывет веночек», которая моментально завирусилась в интернете.

    «Нередко какие-то песни обретают популярность из-за того, что становятся мемами, как, например, песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Лично я бы не хотел быть исполнителем песни, которая вспоминается только один раз в году. Но, опять же, их таковыми часто делают платформы вроде Tik-Tok. Там нужную композицию начинают предлагать алгоритмы, а потом уже все начинают снимать свои ролики на эту песню. Но, как правило, популярность там быстро приходит, но так же потом быстро и забывается», – заключил Лоза.

    Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Кадышева увеличила гонорар до четырех млн рублей за одно выступление.

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    6 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Украинский телеведущий намекнул на нового Освальда для покушения на президента США

    Украинский телеведущий намекнул на нового Ли Харви Освальда для покушения на президента США

    Украинский телеведущий намекнул на нового Освальда для покушения на президента США
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий всеукраинского телемарафона Вадим Карпяк в шутливой форме призвал найти нового Ли Харви Освальда, намекнув на покушения на президентов США.

    Карпяк пошутил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), предложив найти нового Ли Харви Освальда, передает ТАСС. «А где Ли Харви Освальд, когда он так нужен стране? И не одной», – написал Карпяк, сопроводив запись тремя смайликами.

    Ли Харви Освальд известен как убийца президента США Джона Кеннеди. Он был смертельно ранен Освальдом 22 ноября 1963 года в Далласе, штате Техас. Специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку. Однако через два дня после покушения подозреваемый был застрелен в полицейском участке Джеком Руби.

    Шутка Карпяка очевидно намекала на действующего президента США Дональда Трампа. В июле 2024 года на Трампа было совершено покушение в ходе предвыборной кампании, в результате которого он был легко ранен.

    В январе в городе Уэст-Палм-Бич полиция задержала Шэннона Аткинса за угрозы убить президента США Дональда Трампа.

    Напомним, 3 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга было совершено покушение на Дональда Трампа.

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    6 марта 2025, 22:21 • Новости дня
    Комендантский час объявлен в Тартусе после протестов оппозиции

    Власти Сирии ввели комендантский час в Тартусе из-за демонстраций оппозиции

    Tекст: Вера Басилая

    В сирийском городе Тартусе введен комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей, сообщила газета «Аль-Ватан».

    Издание пишет, что в сирийском городе Тартусе введен комендантский час с 10 вечера до 10 утра по местному времени, чтобы обеспечить безопасность граждан. Это решение было принято на фоне массовых демонстраций оппозиции, участники которых выражали недовольство новой властью в Дамаске, передает РИА «Новости».

    Не только в Тартусе наблюдается напряженная обстановка. В провинции Деръа на юге страны произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти. В соседней провинции Сувейда, где проживает друзское население, активисты вышли на улицы с призывами к смене власти.

    Не менее тревожные события происходят в провинции Латакия. В городе Джебла сторонники бывшего президента Башара Асада совершили нападения на правительственные здания и разгромили общественные объекты. Директор управления общественной безопасности провинции Латакия Мустафа Кнефати сообщил о многочисленных жертвах и раненых среди сил безопасности, передает ТАСС.

    Эти события происходят на фоне политических изменений в Сирии. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом страны на переходный период, который может длиться до пяти лет.

    Ранее глава МВД Сирии сообщил о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе при преследовании сторонников режима Асада. Военный эксперт Юрий Лямин оценил перспективы протестов в Тартусе и Латакии против новых властей Сирии.

    Напомним, в конце ноября 2024 года оппозиционные формирования в Сирии начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

    Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

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    6 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    NBC: США могут передать России секретные данные

    NBC: Администрация Трампа может делиться с Россией конфиденциальными данными

    NBC: США могут передать России секретные данные
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие сотрудники американской разведки считают, что США могут делиться секретной информацией с Россией, поскольку страна больше не является главной угрозой.

    Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По мнению источников, США могут сократить сбор разведывательной информации, направленной против России, так как она больше не рассматривается как главная угроза.

    «Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении NBC. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг отметила, что администрация Трампа могла договориться с Россией о «киберразрядке» – отказе от агрессивных кибератак.

    Некоторые союзники США обдумывают возможность сокращения объемов разведданных для обмена с Вашингтоном из-за «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет NBC. В числе таких стран могут быть Израиль, Саудовская Аравия и входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Однако власти Британии, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении в США сотен человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет. Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, о чем пишет Politico.

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