Набиуллина: Крупные банки России отбили 99% атак мошенников

Tекст: Ольга Иванова

Набиуллина заявила, что крупные российские банки успешно отбивают более 99% кибератак на граждан, пишет ТАСС. Однако оставшийся 1% все еще может причинить значительный ущерб. «Сейчас, по оценке, крупные банки отбивают свыше 99% атак кибермошенников на граждан», – сказала она, добавив, что даже один процент неотбитых атак может скрывать миллиардный ущерб.

Набиуллина подчеркнула, что для эффективной борьбы с мошенниками необходимо взаимодействие всех банков и операторов связи. Банк России готов взять на себя роль единого «окна» для обмена данными о мошенниках. Это позволит создать мост между банками и операторами связи, что укрепит антифрод-платформу, которую развивает правительство.

Председатель ЦБ также отметила успехи нового механизма самозапрета на кредиты. За первые четыре дня его работы более 3 млн россиян установили запрет, чтобы предотвратить возможность оформления кредитов мошенниками на их имя. «Мы видим, что люди активно пользуются механизмами, которые могут их защитить», – добавила Набиуллина.

Дополнительно, ЦБ обсуждает ограничения на количество банковских карт, которые может иметь один человек. Эта мера направлена на борьбу с дропперами – посредниками, помогающими обналичивать похищенные деньги. Подобный опыт уже применяется в Казахстане, объяснила Набиуллина, подчеркивая, что ограничения не затронут обычных граждан.

Ранее президент России Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.