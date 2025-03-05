Путин предостерег МВД от расхлябанности во время СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на заседании коллегии МВД подчеркнул, что правоохранительные органы России не должны допускать расхлябанности во время проведения СВО, передает ТАСС. Он заявил, что в условиях навязанного вооруженного конфликта деятельность МВД должна строиться на основе угроз, возникающих в текущей ситуации.

Президент России привел пример мер безопасности, которые были приняты в годы Великой Отечественной войны, однако отметил, что не предлагает применять те же методы, что использовались в 1941 и 1942 годах.

«Порядок, дисциплина, строгое соблюдение закона должны быть абсолютно обеспечены и гарантированы. Никакой расхлябанности ни в коем случае, ни по одному направлению деятельности допускать нельзя», – добавил Путин.

Ранее Путин заявил о важности подчинения службы в полиции главной цели – победе России.

На коллегии МВД в прошлом году Путин также отмечал, что работа МВД должна оставаться эффективной, несмотря на хорошие показатели в экономике и социальной сфере, России важно напряженно работать, никакой самоуспокоенности здесь быть не может.