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Путин потребовал от МВД не допустить расхлябанности
Работа МВД должна оставаться эффективной, несмотря на хорошие показатели в экономике и социальной сфере, России важно напряженно работать, никакой самоуспокоенности здесь быть не может, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии МВД России.
«Чтобы быть эффективными, нам нужно напряженно работать. Никакой самоуспокоенности, тем более расхлябанности быть не может. Чтобы быть успешными, нам нужно быть собранными. Работать эффективно – каждый на своем участке», – приводит ТАСС слова Путина.
«От того, насколько эффективно вы работаете, в значительной степени зависит внутреннее состояние нашего общества», – подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил, что приоритетами деятельности МВД должны стать обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом и пресечение незаконной миграции.