Путин потребовал от МВД не допустить расхлябанности

Tекст: Вера Басилая

«Чтобы быть эффективными, нам нужно напряженно работать. Никакой самоуспокоенности, тем более расхлябанности быть не может. Чтобы быть успешными, нам нужно быть собранными. Работать эффективно – каждый на своем участке», – приводит ТАСС слова Путина.

«От того, насколько эффективно вы работаете, в значительной степени зависит внутреннее состояние нашего общества», – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что приоритетами деятельности МВД должны стать обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом и пресечение незаконной миграции.