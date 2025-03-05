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Путин: Служба в МВД должна быть подчинена победе России
Президент России Владимир Путин заявил о важности подчинения службы в полиции главной цели – победе России, сравнив ее с задачами на линии боевого соприкосновения.
На расширенном заседании коллегии МВД Путин акцентировал внимание на том, что служба как на передовой, так и в органах внутренних дел должна стремиться к единой цели – победе России, передает ТАСС.
Обращаясь к офицерам, Путин отметил, что сотрудники МВД несут службу так же, как и бойцы на линии боевого соприкосновения, однако их задачи отличаются.
«Все, что мы делаем – и на линии фронта, и здесь – должно быть подчинено одной единой логике и одной цели – победе», – подчеркнул президент.
Глава государства выразил уверенность, что сотрудники МВД оправдают доверие граждан, продолжая добросовестно решать поставленные задачи. «Наши граждане рассчитывают, что вы будете и впредь добросовестно решать поставленные задачи. Уверен, что вы, безусловно, оправдаете это доверие наших граждан», – заявил Путин.
Президент подчеркнул, что перед МВД стоят колоссальные задачи, особенно в текущие времена, и пожелал сотрудникам ведомства успехов в их выполнении.
На коллегии МВД Путин также заявил о сложном этапе в развитии России и борьбе за будущее страны.
Ранее он отметил решимость бойцов специальной военной операции, которая не оставляет сомнений в победе России.