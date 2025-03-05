Путин призвал МВД усилить меры безопасности на 80-летие Победы

Путин попросил МВД усилить борьбу с террористическими угрозами в ходе 80-летия Победы

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин выступил с обращением к Министерству внутренних дел, чтобы обратить особое внимание на антитеррористическую защищенность во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

Президент отметил важность защиты объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также мест массового пребывания людей.

Путин подчеркнул, что обеспечение безопасности на торжествах, посвященных 80-летию Великой Победы, является приоритетной задачей для МВД. «Прошу уделять этому направлению особое внимание, в том числе в ходе проведения предстоящих торжеств», – сказал президент в ходе расширенного заседания коллегии министерства.

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД за ответственный подход к служебным обязанностям на заседании коллегии министерства, а также заявил о необходимости повышения зарплат и укрепления социальных гарантий из-за растущих кадровых проблем.