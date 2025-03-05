Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Путин призвал МВД усилить меры безопасности на 80-летие Победы
Путин попросил МВД усилить борьбу с террористическими угрозами в ходе 80-летия Победы
Президент Владимир Путин поручил МВД сосредоточить усилия на предотвращении террористических угроз в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Путин выступил с обращением к Министерству внутренних дел, чтобы обратить особое внимание на антитеррористическую защищенность во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».
Президент отметил важность защиты объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также мест массового пребывания людей.
Путин подчеркнул, что обеспечение безопасности на торжествах, посвященных 80-летию Великой Победы, является приоритетной задачей для МВД. «Прошу уделять этому направлению особое внимание, в том числе в ходе проведения предстоящих торжеств», – сказал президент в ходе расширенного заседания коллегии министерства.
Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД за ответственный подход к служебным обязанностям на заседании коллегии министерства, а также заявил о необходимости повышения зарплат и укрепления социальных гарантий из-за растущих кадровых проблем.