Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Путин поручил активизировать возвращение соотечественников в Россию
Путин поручил принять меры для активного возвращения соотечественников в Россию
Президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД поручил принять более активные меры для возвращения соотечественников в Россию.
Президент Владимир Путин поручил принимать более активные меры для возвращения соотечественников в Россию, передает ТАСС.
На заседании коллегии МВД он отметил необходимость развивать существующие механизмы поддержки возвращения на родину. Президент подчеркнул, что это касается также и иностранных граждан, которые разделяют российские традиционные ценности и хотят жить и работать в России.
Кроме того, он отметил темпы паспортизации населения в Донбассе и Новороссии.
«В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.
Президент отметил важность привлечения в страну иностранцев, разделяющих ценности России и обладающих необходимой квалификацией и образованием, которые востребованы в экономике.
«Конечно, следует развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на Родину наших соотечественников, а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране, а уж тем более – если имеют соответствующие квалификацию, образование и нужны нашей экономике», – подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия в 2025 году обновленной концепции миграционной политики.