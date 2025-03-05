Путин поручил активизировать возвращение соотечественников в Россию

Путин поручил принять меры для активного возвращения соотечественников в Россию

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин поручил принимать более активные меры для возвращения соотечественников в Россию, передает ТАСС.

На заседании коллегии МВД он отметил необходимость развивать существующие механизмы поддержки возвращения на родину. Президент подчеркнул, что это касается также и иностранных граждан, которые разделяют российские традиционные ценности и хотят жить и работать в России.

Кроме того, он отметил темпы паспортизации населения в Донбассе и Новороссии.

«В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.

Президент отметил важность привлечения в страну иностранцев, разделяющих ценности России и обладающих необходимой квалификацией и образованием, которые востребованы в экономике.

«Конечно, следует развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на Родину наших соотечественников, а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране, а уж тем более – если имеют соответствующие квалификацию, образование и нужны нашей экономике», – подчеркнул Путин.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия в 2025 году обновленной концепции миграционной политики.

