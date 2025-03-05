Россиян допустили к участию в ЧМ по гребле в Милане

Российские и белорусские гребцы получили разрешение на участие в ЧМ в Милане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Милане. Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова, передает ТАСС.

Соревнования будут проводиться с 20 по 24 августа, и это значимое событие для участников из России и Беларуси, учитывая текущую спортивную обстановку.

Исхакова подчеркнула, что Милан готов принять российских и белорусских спортсменов на этом важном международном событии. Она отметила, что уже получено официальное подтверждение от Международной федерации каноэ (ICF) о согласии итальянской стороны на участие спортсменов из этих стран в чемпионате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российских и белорусских гребцов не допустили на чемпионат Европы в Чехии из-за решения местных организаторов.