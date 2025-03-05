Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
Россиян допустили к участию в ЧМ по гребле в Милане
Российские и белорусские гребцы получили разрешение на участие в ЧМ в Милане
Российские и белорусские спортсмены получили подтверждение о возможности участия в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Милане с 20 по 24 августа.
Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Милане. Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова, передает ТАСС.
Соревнования будут проводиться с 20 по 24 августа, и это значимое событие для участников из России и Беларуси, учитывая текущую спортивную обстановку.
Исхакова подчеркнула, что Милан готов принять российских и белорусских спортсменов на этом важном международном событии. Она отметила, что уже получено официальное подтверждение от Международной федерации каноэ (ICF) о согласии итальянской стороны на участие спортсменов из этих стран в чемпионате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российских и белорусских гребцов не допустили на чемпионат Европы в Чехии из-за решения местных организаторов.