Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
Анонсировано участие Путина в заседании коллегии МВД
Кремль анонсировал участие Путина в заседании коллегии МВД
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии МВД и проведет совещание с правительством, посвященное мерам против телефонного и интернет-мошенничества, сообщили в Кремле.
Путин 5 марта примет участие в расширенном заседании коллегии МВД, передает ТАСС. На заседании будут подведены итоги работы органов внутренних дел за 2024 год и определены приоритеты на текущий. Ожидается, что это станет важным этапом в формировании стратегии работы МВД на ближайшие месяцы.
Кроме того, Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи, основной темой которого станут комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Как отмечается в сообщении Кремля, будут также рассмотрены текущие вопросы, касающиеся работы правительства.
С докладом на совещании выступят вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, генпрокурор Игорь Краснов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
На заседании коллегии МВД в прошлом году Путин потребовал улучшить борьбу с преступлениями в сфере IT, а также пресекать хищения выделяемых на гособоронзаказ денежных средств.