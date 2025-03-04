Анонсировано участие Путина в заседании коллегии МВД

Кремль анонсировал участие Путина в заседании коллегии МВД

Tекст: Валерия Городецкая

Путин 5 марта примет участие в расширенном заседании коллегии МВД, передает ТАСС. На заседании будут подведены итоги работы органов внутренних дел за 2024 год и определены приоритеты на текущий. Ожидается, что это станет важным этапом в формировании стратегии работы МВД на ближайшие месяцы.

Кроме того, Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи, основной темой которого станут комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Как отмечается в сообщении Кремля, будут также рассмотрены текущие вопросы, касающиеся работы правительства.

С докладом на совещании выступят вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, генпрокурор Игорь Краснов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

На заседании коллегии МВД в прошлом году Путин потребовал улучшить борьбу с преступлениями в сфере IT, а также пресекать хищения выделяемых на гособоронзаказ денежных средств.