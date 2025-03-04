Большунов не смог выйти в финал спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани

Tекст: Мария Иванова

Большунов не прошел в финал спринта на чемпионате России по лыжным гонкам, передает ТАСС.

Полуфинальные соревнования, прошедшие в Казани, завершились для него третьим местом в забеге с результатом 3 минуты 3,67 секунды. В финал проходят два первых места, которые заняли Сергей Устюгов и Александр Терентьев с результатами 3.02,85 и 3.02,93 соответственно.

Большунов не смог опередить своих соперников и по итогам второго полуфинала, где Савелий Коростелев и Сергей Ардашев вышли в финал как лаки-лузеры с результатами 3.03,47 и 3.03,63.

Чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года проходит в нескольких этапах. Основная часть турнира проходит с 1 по 9 марта в Казани, а медали в масс-стартах будут разыграны 22 и 23 марта в Сыктывкаре. Женщины будут соревноваться на дистанции 30 км, а мужчины на 50 км классическим стилем.

Ранее в феврале трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте на шестом этапе Кубка России в Тюмени,.

Между тем организаторы лыжной гонки Gsieser Tal-Lauf в Италии не смогли пригласить его из-за санкций Международной федерации лыжного спорта (FIS). До этого итальянский лыжник Лоренцо Бузин, проигравший Большунову в Sudtirol Moonlight Classic, вышел на награждение с флагом Украины, подчеркнув, однако, отсутствие претензий к российскому спортсмену.