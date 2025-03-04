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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    4 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    4 марта 2025, 14:14 • Новости дня

    Китай приостановил импорт древесины и сои из США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное таможенное управление КНР сообщило о приостановке импорта необработанной древесины из США.

    Причиной стали обнаруженные в ней карантинные вредители, такие как короеды и жуки-усачи, передает РИА «Новости». В связи с этим Пекин решил защитить сельскохозяйственное и лесное производство, а также экологическую безопасность страны, временно запретив ввоз древесины.

    Кроме того, Пекин приостановил разрешение на поставки сои из США для трех компаний. В импорте сои китайская таможня выявила спорынью и обработанные протравителями семена. Это решение также направлено на защиту здоровья потребителей и безопасность импортируемого зерна.

    Под запрет попали компании CHS Inc., Louis Dreyfus Company Grains Merchandising LLC и EGT, LLC. Действие постановлений начинает действовать с момента их публикации, говорится в сообщении таможенного управления.

    Ранее Китай решил ввести дополнительные пошлины в размере 10-15% на сельскохозяйственную продукцию из Соединенных Штатов, включая курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок.

    Также Китай инициировал разбирательство в ВТО, оспаривая повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары, что, по мнению Пекина, нарушает международные торговые нормы.

    3 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Трамп назвал хозяина найденного в Белом доме кокаина
    Трамп назвал хозяина найденного в Белом доме кокаина
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предположил, что кокаин в Белом доме летом 2023 года могли оставить Джо Байден или его сын Хантер и пообещал начать расследование.

    Издание Daily Mail приводит слова американского лидера, который заявил, что обнаруженный в Белом доме кокаин могли оставить экс-президент США Джо Байден или его сын Хантер, передает «Комсомольская правда». Он назвал ситуацию отвратительной и пообещал инициировать тщательное расследование этого инцидента.

    По словам главы США, мусорные баки, которые могли содержать улики, были переполнены и грязны, с сотнями или даже тысячами отпечатков пальцев. Однако при проверке баки оказались чистыми, что, по его мнению, наводит на мысль об их преднамеренной очистке.

    В июле 2023 года сообщалось, что на территории Белого дома был обнаружен неизвестный белый порошок, предположительно, кокаин. Секретная служба США доложила президенту страны о том, кто принес пакет с кокаином в Белый дом. СМИ писали, что речь идет о человеке «из окружения семьи» Байдена.

    Ранее Трамп обвинил Байдена в употреблении кокаина.

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    3 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Солнечные электростанции в Германии достигли максимальной выработки энергии с сентября, что привело к падению цен на электроэнергию в некоторых европейских странах ниже нуля, пишет Bloomberg.

    Солнечные электростанции в Германии зафиксировали самую высокую производительность с сентября, что привело к отрицательным ценам в нескольких странах, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    В Германии в один из моментов мегаватт-час электроэнергии стоил минус 17,73 евро. Аналогичные ситуации наблюдались в Нидерландах и Бельгии. Низкие цены объясняются избытком предложения на рынке.

    Ранее сообщалось, что в Прибалтике после выхода из системы БРЭЛЛ наблюдается резкий рост цен на электричество.

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    3 марта 2025, 19:56 • Видео
    Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

    Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

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    4 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом

    Вэнс потребовал от Зеленского согласиться на обсуждение мирных договоренностей для допуска в Белый дом

    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет снова посетить Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать мирное соглашение по Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Вэнс выразил мнение, что мирное соглашение «не сделает никого счастливым», и обеим сторонам придется чем-то пожертвовать. Он отметил, что перепалка Зеленского с президентом США демонстрирует нежелание Киева участвовать в мирном процессе.

    Вице-президент также рассказал, что первые 30 минут встречи глава американского государства стремился быть любезным, несмотря на провокации со стороны Зеленского и его заявления, которые Вэнс считал ложными. Президент США сохранял дипломатичность, несмотря на «уколы» со стороны украинского лидера, сказал Вэнс.

    После провала переговоров украинская делегация пыталась возобновить обсуждение, но получила отказ из-за нежелания говорить о мире и проявленного неуважения, сообщил он.

    «Самая лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины. Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тыс. военнослужащих из какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины – это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки», – сказал Вэнс.

    Вэнс сказал, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго».

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    3 марта 2025, 21:20 • Новости дня
    Захарова сравнила Стармера с педофилом в детском саду
    Захарова сравнила Стармера с педофилом в детском саду
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы британского правительства о продолжении военной помощи Украине даже после установления мира.

    «Это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», – написала Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    В понедельник британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Ранее Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    4 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Глава МИД Японии назвал запрет на въезд в Россию «неприемлемым»
    Глава МИД Японии назвал запрет на въезд в Россию «неприемлемым»
    @ Shuji Kajiyama/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Японии Такэси Ивая выразил несогласие с решением Москвы запретить ему въезд в Россию.

    Министр иностранных дел Японии назвал неприемлемым запрет на его въезд в Россию, заявив о необходимости сохранения диалога с российской стороной, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что коммуникация остается важным элементом двусторонних отношений.

    Ивая заявил, что «совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию», указав, что изначальной причиной японских санкций была ситуация на Украине.

    Также японский министр отметил, что существует множество вопросов, требующих решения, особенно в дипломатической сфере.

    Накануне Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.

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    3 марта 2025, 19:46 • Новости дня
    Россия ввела бессрочный запрет на въезд главе МИД Японии Такэси Ивая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио, сообщила пресс-служба российского МИД.

    Россия объявила о введении меры в виде запрета на въезд для девяти граждан Японии, включая министра иностранных дел страны Такэси Ивая, уточнили в ведомстве. В сообщении Министерства иностранных дел РФ отмечается, что решение о бессрочном запрете на въезд было принято в ответ на так называемые санкционные действия официального Токио.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Сигэру Исиба в программной речи перед парламентом озвучил намерение поддерживать Украину и усиливать санкции против России. При этом он заявил о стремлении заключить мирный договор с Россией.

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    3 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Зеленский лишил звания мэра Тбилиси

    Зеленский лишил мэра Тбилиси звания мастера спорта Украины

    Зеленский лишил звания мэра Тбилиси
    @ Alex/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-защитник киевского «Динамо» и мэр Тбилиси Каха Каладзе лишился украинского спортивного звания после введения против него санкций.

    Каладзе лишился звания мастера спорта Украины международного класса, сообщает официальный сайт министерства молодежи и спорта Украины. Звание было присвоено ему в мае 1999 года, когда он играл за киевский клуб, передает Ura.ru.

    После завершения карьеры в футболе Каладзе переключился на политику, став мэром Тбилиси. В последнее время его имя оказалось в центре внимания после того, как Владимир Зеленский ввел санкции против экс-футболиста. Сам Каладзе прокомментировал решение, заявив, что оно связано с его деятельностью в интересах другой страны.

    Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в список 19 санкционированных Украиной персон, заявил о катастрофическом положении Владимира Зеленского. Напомним, Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии, включая политиков и чиновников.

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    3 марта 2025, 19:55 • Новости дня
    Стармер заявил о готовности отправить войска Британии на Украину

    Премьер Британии Стармер заявил о готовности отправить военных на Украину

    Стармер заявил о готовности отправить войска Британии на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Стармер сообщил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину, чтобы сыграть ведущую роль в международных миссиях, передает РИА «Новости». Об этом он заявил в Палате общин.

    Стармер подчеркнул, что Британия готова действовать совместно с другими странами и отправить наземные войска и самолеты для защиты украинского неба. Он отметил, что для успешного проведения таких миссий требуется сильная поддержка со стороны США.

    Ранее Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    4 марта 2025, 08:17 • Новости дня
    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Загрызово

    Российские военные продвинулись на 1 км вдоль Оскольского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска прорвали оборону украинских сил у села Загрызово в Харьковской области и продвинулись на 1 км вдоль Оскольского водохранилища, заняв стратегически важные позиции.

    Российские военнослужащие прорвали оборонительную линию ВСУ в районе Загрызово. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что прорвав оборону, российские войска продвинулись на 1 км вдоль Оскольского водохранилища, передает ТАСС.

    «ВС России заняли лесополосу протяженностью около 1,5 км», – заявил он.

    Кроме того, Марочко отметил, что российские силы также заняли две лесополосы западнее Лозовой и продвинулись до 600 метров в направлении Новой Кругляковки. В северо-западном направлении от населенного пункта Зеленый Гай бойцы ВС России установили контроль над новыми позициями по обоим берегам реки Журавка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России начали движение на Купянском направлении в районе поселка Двуречная Харьковской области. В Богодуховском районе Харьковской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Вооруженные силы России улучшили свои позиции в Донбассе и Харьковской области.

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    3 марта 2025, 19:34 • Новости дня
    Уолтц: Конфликт с Трампом возник из-за решения Зеленского пересмотреть сделку по недрам
    Уолтц: Конфликт с Трампом возник из-за решения Зеленского пересмотреть сделку по недрам
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц обвинил Владимира Зеленского в провокации конфликта с администрацией Дональда Трампа и в попытках пересмотреть сделку по редкоземельным металлам.

    Уолтц в эфире Fox News заявил, что Зеленский сам спровоцировал конфликт с администрацией президента США в Белом доме, передает РИА «Новости». По его словам, Зеленский неоднократно пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, что привело к обострению ситуации.

    «Большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности», – подчеркнул Уолтц.

    Кроме того, он отметил, что затягивание конфликта на Украине не является приемлемым сценарием для Вашингтона. По его словам, на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским обсуждалось продолжение конфликта в течение долгих лет, но это не является вариантом для американской администрации.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб отметил, что напряженные отношения между лидерами США и Украины похожи на ссору в браке.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что президент США лично убедился в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.

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    3 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго

    Трамп заявил о желании России и народа Украины заключить сделку

    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго», Россия и народ Украины хотят заключить сделку, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть сложной сделкой. Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины хочет заключить сделку. Они страдали больше всех», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что стремится к скорейшему завершению конфликта и не хочет, чтобы тот продолжался годами. Отвечая на вопрос о военной помощи Украине, хозяин Белого дома не дал четкого ответа, заявив, что ситуация стремительно меняется. Он отметил, что переговоры продолжаются и в ближайшее время будет ясно, как станет развиваться процесс. «Я еще даже не обсуждал это», – сказал он.

    Он также коснулся вопроса сделки с Украиной по редкоземельным металлам, подчеркнув, что украинский лидер Владимир Зеленский должен проявить большую благодарность за поддержку США. По словам президента США, сделка не является «мертвой», несмотря на недавние разногласия.

    Американский лидер прокомментировал заявление Зеленского о том, что конфликт с Россией может затянуться: «Надеюсь, он ошибается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме. После ссоры США разворачивают полномасштабное давление на Киев.

    Российский дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что американские власти убедились в верности слов российского президента Владимира Путина о нежелании Киева проводить переговоры.

    Коментарии (7)
    4 марта 2025, 12:22 • Новости дня
    Кремль дал оценку приостановке военной помощи США Украине

    Кремль: Приостановка военной помощи Киеву поможет урегулированию конфликта

    Кремль дал оценку приостановке военной помощи США Украине
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная приостановка военной помощи США Украине может способствовать началу мирного процесса.

    Песков в ходе брифинга заявил, что если США действительно приняли решение приостановить оказание военной помощи Украине, это может подтолкнуть киевский режим к началу мирного процесса, передает ТАСС.

    Однако представитель Кремля отметил, что необходимо дождаться полного понимания деталей данного решения.

    Он подчеркнул, что если информация о приостановке помощи верна, то это может стать значительным шагом в направлении мирного урегулирования конфликта.

    Песков также добавил, что Кремль будет внимательно следить за развитием ситуации и за тем, как она отразится на политической обстановке вокруг Украины.

    Он отметил, что в ближайшие дни могут появиться дополнительные разъяснения и комментарии относительно этого вопроса.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    3 марта 2025, 19:25 • Новости дня
    В Грузии решили вернуть статью «измена родине» для суда над виновниками конфликта 2008 года
    В Грузии решили вернуть статью «измена родине» для суда над виновниками конфликта 2008 года
    @ Александр Климчук/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинские власти восстанавливают отмененную уголовную статью «Измена Родине», в том числе для осуждения виновных в войне 2008 года, заявил генсек правящей «Грузинской мечты», мэр столицы страны Каха Каладзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Прежде чем в 2008 году совершить предательские действия, прежние власти отменили статью "Измена Родине". Представьте себе, какие уже у них были мысли», – сказал Каладзе.

    По его словам, восстановление этой статьи, планируемое парламентом Грузии, «важно и для расследования действий (саакашвилевского режима) в 2008 году».

    «Необходимо провести расследование событий августовской войны 2008 года, ответить на вопросы, которые существуют в обществе», – сказал Каладзе.

    «Все, кто изменил Родине, потерял из-за своих бессмысленных действий территории, должны за это ответить», – заявил генсек партии.

    «Эти люди хорошо знали, что делали, чьи интересы обслуживали и кто стоял за этим», - подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что в Грузии решили вернуть в Уголовный кодекс страны статью об измене Родине.

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    4 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Маск предложил Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию
    Маск предложил Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США, известного как DOGE, Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он предложил Зеленскому уехать в нейтральную страну и получить амнистию. По мнению Маска, это могло бы поспособствовать мирному переходу к демократии на Украине.

    Это заявление стало ответом Маска на сообщение о том, что с окончанием военных действий на Украине может завершиться и президентство Зеленского. Маск отметил, что такой шаг мог бы стать решением для стабилизации ситуации и снятия напряженности в регионе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.


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    4 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе

    Политолог Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе

    Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп своим обезличенным осуждением противников мирного урегулирования конфликта на Украине предупредил так называемую европейскую «партию войны» и демократов США о будущем ухудшении их политических позиций, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер заявил, что заключить мирное соглашение по конфликту на Украине «не так уж и сложно».

    «Судя по всему, говоря о тех, кто не хочет заключать сделку, американский лидер Дональд Трамп имеет в виду не только Владимира Зеленского, который является первым претендентом на потерю поста. В клику так называемой партии войны входит ряд европейских политиков, а также часть Демпартии США. И им глава Белого дома тоже отправил сигнал», – пояснил политолог Владимир Скачко.

    «Отдельно стоит обратить внимание на предупреждение для «ястребов-демократов» в Штатах. Трамп дает четко понять, что будет их громить. В целом это своего рода констатация главой Белого дома факта, что между ним и теми, кто хочет продолжить конфликт на Украине, не может быть никакого консенсуса», – продолжил спикер.

    «Впрочем, очевидно, что по прогнозам Трампа, демократы также не задержатся надолго при своих нынешних позициях во власти. Их поддержка милитаризации Украины отрицательно скажется на результатах промежуточных выборов в Сенат в следующем году», – резюмировал аналитик.

    Ранее Трамп заявил, что заключить мирное соглашение по конфликту на Украине «не так уж и сложно», сообщает The Telegraph. Он добавил: «Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек долго не продержится. К этому человеку не будут прислушиваться», – указал политик.

    По его словам, Россия и «народ Украины» хотят заключить сделку. Также он осудил Зеленского за заявление о том, что мирное соглашение еще «очень и очень далеко». «Это худшее заявление, которое можно было сделать. Америка не будет это долго терпеть!» – предупредил глава Белого дома.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США могут наказать Зеленского за перепалку с Трампом в Белом доме.

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    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

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    Как устроить морскую блокаду Украины

    Способность Украины сопротивляться критически зависит не только от поддержки США, но и от путей ее морского снабжения. Через порты Одессы и устья Дуная Украина получает западное оружие и вывозит свое зерно. Морская блокада этих портов стала бы сильным ударом по киевскому режиму. Каким образом можно ее устроить? Подробности

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    Поляки хотят выставить Украине счет

    Идея о том, что Украина должна вернуть потраченные на нее другими странами средства, похоже, становится заразительной. Теперь ее подхватили не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, и не только оппозиционные партии, но даже и правящая. И это имеет прямое влияние на предстоящие в стране президентские выборы. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    • Третья мировая война как цель Украины

      Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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