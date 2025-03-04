Китай приостановил импорт древесины и сои из США

Tекст: Валерия Городецкая

Причиной стали обнаруженные в ней карантинные вредители, такие как короеды и жуки-усачи, передает РИА «Новости». В связи с этим Пекин решил защитить сельскохозяйственное и лесное производство, а также экологическую безопасность страны, временно запретив ввоз древесины.

Кроме того, Пекин приостановил разрешение на поставки сои из США для трех компаний. В импорте сои китайская таможня выявила спорынью и обработанные протравителями семена. Это решение также направлено на защиту здоровья потребителей и безопасность импортируемого зерна.

Под запрет попали компании CHS Inc., Louis Dreyfus Company Grains Merchandising LLC и EGT, LLC. Действие постановлений начинает действовать с момента их публикации, говорится в сообщении таможенного управления.

Ранее Китай решил ввести дополнительные пошлины в размере 10-15% на сельскохозяйственную продукцию из Соединенных Штатов, включая курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок.

Также Китай инициировал разбирательство в ВТО, оспаривая повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары, что, по мнению Пекина, нарушает международные торговые нормы.