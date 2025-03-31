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Конюхов потерял 15 кг за 115 дней весельного плавания
Путешественник Федор Конюхов похудел на 15 кг за 115 дней весельного плавания от Южной Америки до середины Индийского океана, на данный момент он находится на китайском сухогрузе после первой в его жизни эвакуации.
Конюхов завершил свое весельное плавание через два океана, потеряв в весе 15 кг. Он признался, что подобное с ним случалось только в трех предыдущих экспедициях: гонке на собачьих упряжках через Аляску, восхождении на Эверест и путешествии через Северный Ледовитый океан на лыжах, сообщает ТАСС.
Во время эвакуации лодка «Акрос» получила значительные повреждения. По словам Конюхова, удары о борт сухогруза повредили радарную арку, антенны и другие элементы. Сам он отметил, что лодка, несмотря на все, защитила его в критической ситуации в океане.
Конюхов описал эвакуацию как крайне рискованную, отметив, что переход с лодки на сухогруз в открытом океане крайне опасен. Несмотря на это, ему удалось присоединиться к команде сухогруза целым и невредимым.
Проведя первую ночь комфортно, Конюхов рассказал о разнице между комфортом на борту сухогруза и условиями на лодке. Впереди у него три недели на работу над дневниками и написанием книги, а также адаптация к азиатской кухне.
Напомним, путешествие Федора Конюхова через Южную Атлантику завершилось после 115 дней плавания из-за поломок лодки, он был поднят на борт сухогруза, следующего в китайский порт Циндао.
Напомним, Федор Конюхов стал первым человеком, пересекшим Южную Атлантику на весельной лодке, завершив 68-дневное путешествие по сложнейшему маршруту и продолжив 200-дневный переход через Индийский океан до Австралии.