Конюхов потерял 15 кг за 115 дней весельного плавания

Tекст: Ольга Иванова

Конюхов завершил свое весельное плавание через два океана, потеряв в весе 15 кг. Он признался, что подобное с ним случалось только в трех предыдущих экспедициях: гонке на собачьих упряжках через Аляску, восхождении на Эверест и путешествии через Северный Ледовитый океан на лыжах, сообщает ТАСС.

Во время эвакуации лодка «Акрос» получила значительные повреждения. По словам Конюхова, удары о борт сухогруза повредили радарную арку, антенны и другие элементы. Сам он отметил, что лодка, несмотря на все, защитила его в критической ситуации в океане.

Конюхов описал эвакуацию как крайне рискованную, отметив, что переход с лодки на сухогруз в открытом океане крайне опасен. Несмотря на это, ему удалось присоединиться к команде сухогруза целым и невредимым.

Проведя первую ночь комфортно, Конюхов рассказал о разнице между комфортом на борту сухогруза и условиями на лодке. Впереди у него три недели на работу над дневниками и написанием книги, а также адаптация к азиатской кухне.

Напомним, путешествие Федора Конюхова через Южную Атлантику завершилось после 115 дней плавания из-за поломок лодки, он был поднят на борт сухогруза, следующего в китайский порт Циндао.

Напомним, Федор Конюхов стал первым человеком, пересекшим Южную Атлантику на весельной лодке, завершив 68-дневное путешествие по сложнейшему маршруту и продолжив 200-дневный переход через Индийский океан до Австралии.