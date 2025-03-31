Школьники обсудили роль Чайковского в искусстве

Во всех школах и организациях среднего профессионального образования прошел урок в рамках проекта «Разговоры о важном», который был посвящен искусству и его роли в современном мире.

Темой занятия стала фигура Петра Ильича Чайковского, чья музыка признана достоянием человечества.

На уроке обсуждалось, зачем людям нужно искусство, и как оно помогает в восприятии и познании мира. Заведующая музея-заповедника Чайковского Ада Айнбиндер отметила вневременную важность искусства. «Искусство – это то, что окружает нас повсюду», – подчеркнула она.

Также обсуждалось влияние искусства на формирование мировоззрения и его роль как языка, объединяющего поколения. Классные руководители и советники по воспитанию подчеркнули, что Россия обладает богатым культурным наследием, которое должно быть сохранено и передано следующим поколениям.