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Школьники обсудили роль Чайковского в искусстве
В российских школах состоялись традиционные «Разговоры о важном», посвященные роли искусства и композитору Петру Чайковскому, в ходе них обсуждалось значение музыки в жизни человека.
Во всех школах и организациях среднего профессионального образования прошел урок в рамках проекта «Разговоры о важном», который был посвящен искусству и его роли в современном мире.
Темой занятия стала фигура Петра Ильича Чайковского, чья музыка признана достоянием человечества.
На уроке обсуждалось, зачем людям нужно искусство, и как оно помогает в восприятии и познании мира. Заведующая музея-заповедника Чайковского Ада Айнбиндер отметила вневременную важность искусства. «Искусство – это то, что окружает нас повсюду», – подчеркнула она.
Также обсуждалось влияние искусства на формирование мировоззрения и его роль как языка, объединяющего поколения. Классные руководители и советники по воспитанию подчеркнули, что Россия обладает богатым культурным наследием, которое должно быть сохранено и передано следующим поколениям.