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    Как Россия попала в редкоземельную зависимость от Китая
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
    ВСУ попытались контратаковать под Красноармейском и Дзержинском
    Долгов: США убедились в словах Путина о токсичности Зеленского
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
    Мнения
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    32 комментария
    3 марта 2025, 13:08 • Новости дня

    Кремль опроверг сообщения о новых контактах Путина и Трампа

    Песков сообщил об отсутствии публичных контактов между Путиным и Трампом с февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Публичных контактов между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером с 12 февраля не было, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что с 12 февраля не зарегистрировано публичных контактов между президентами России и США, передает ТАСС.

    По его словам, с момента их телефонного разговора в этот день не было никаких взаимодействий, которые бы были преданы огласке.

    Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы в ходе телефонного разговора.

    СМИ пишут, что подготовка встречи Путина и Трампа активизировалась после их перепалки с Владимиром Зеленским, которая произошла в Белом доме.

    3 марта 2025, 09:57 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи

    Bloomberg: Зеленский готов встретиться с Трампом при определенных условиях

    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, если президент США снова пригласит его для конструктивного диалога и «решения реальных проблем», в том числе для подписания соглашения по минералам, сообщает Bloomberg.

    Зеленский добавил, что Украина готова принять сделку о полезных ископаемых, которая была отложена на прошлой неделе. Эти заявления он сделал в Лондоне после участия в саммите по безопасности с европейскими лидерами, целью которого было заручиться поддержкой Украины, передает Bloomberg.

    В ходе выступления Зеленский подчеркнул необходимость равного диалога, особенно после скандала в Белом доме. Он отметил, что открытое обсуждение этих вопросов не было полезным ни для США, ни для Украины. Зеленский также отказался переходить на английский язык, чтобы избежать возможных искажений своих слов.

    «Я убежден, что ситуация пройдет, и впереди будут более важные вещи. Если президент США пригласит для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду», – заявил Зеленский.

    Он также отметил, что сделка по природным ресурсам с США готова к подписанию министрами, и Украина не отказывается от нее, несмотря на произошедшее.

    Несмотря на то, что Зеленский признал зависимость Украины от поддержки США и выразил уважение к американскому президенту, как к основным политическим партиям США, так и к США в целом, он воздержался от извинений. Он защищал свое право отстаивать достоинство своей страны и ее народа и призвал партнеров проявить понимание страданий, которые пережила Украина. «Я готов к любому формату конструктивных отношений с США», – подчеркнул Зеленский.

    Ранее Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне.

    Спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский не «придет в себя», Украину должен будет возглавить кто-то другой.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране.

    В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию.

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    3 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине

    Сенатор Джабаров: «Мирные» планы Макрона и Стармера не стоят и ломаного гроша

    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры показали, кто разжигает конфликт. Они вновь хотят обмануть Москву и добиться перемирия на Украине, которое даст возможность накачать ВСУ вооружениями. Это позволит оппонентам с новыми силами продолжить противостояние, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Эммануэль Макрон и Кир Стармер предложили месячный мораторий на воздушные удары по Украине.

    «Когда смотришь на очередной план Британии и Франции по Украине, задаешься вопросом: кто разрабатывает и подписывает эти бумаги», – иронично отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. По его мнению, идея месячного «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» нереализуема.

    Американцы, скорее всего, отстранятся от инициативы Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Не согласится с планом и Россия. «Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москве нужен прочный мир. Предложение Парижа и Лондона не учитывает позицию российской стороны», – указал Джабаров.

    Как считает собеседник, европейские политики продолжают тешить себя идеей нанести поражение России. «Они не понимают, что это невозможно. Российская армия наступает на всех направлениях. Лучшим ответом на план Франции и Британии станет дальнейшее выполнение наших целей», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий отметил, что лидеры Европы показали себя «разжигателями войны», их «мирные» планы по Украине не стоят и ломаного гроша. «Европейцев интересует не мир. Они вновь хотят нас обмануть и добиться перемирия, которое позволит накачать Украину вооружениями, а дальше с новой силой продолжить конфликт», – заключил Джабаров.

    Ранее Франция и Британия разработали план прекращения огня на Украине. Как сообщил Эммануэль Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнил, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – сказал он.

    Президент Франции также выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме. На фоне обострившихся разногласий между США и Украиной в воскресенье в Лондоне состоялся саммит союзников Киева. 

    Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что для прочного мира необходимо обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. «Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я усердно работаю, чтобы свести воедино», – сказал он в интервью BBC.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитала, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    3 марта 2025, 09:51 • Новости дня
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американцам следует уделять больше внимания внутренним проблемам страны, таким как преступность и миграция, а не сосредотачиваться на президенте России Владимире Путине.

    Трамп призвал американцев сосредоточить внимание на внутренних проблемах страны, а не на президенте России Владимире Путине, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Президент США считает, что жителям страны следует уделять больше времени вопросам, связанным с миграцией, преступностью, включая наркоторговцев и убийц, а также с людьми, попадающими в страну из психиатрических учреждений.

    Трамп отметил, что важнее обратить внимание на миграционные банды насильников и наркобаронов, которые представляют реальную угрозу для безопасности США. Он считает, что американцы должны сосредоточиться на предотвращении проникновения таких людей в страну, чтобы избежать повторения европейского опыта.

    Ранее Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки.


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    2 марта 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

    Путин направил поздравление Гунбе по случаю избрания президентом Абхазии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что его победа свидетельствует о поддержке абхазскими гражданами курса на стабильность и развитие, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», – отметил Путин в своем поздравлении.

    Также в сообщении Кремля подчеркивается, что Путин рассчитывает на дальнейшее укрепление дружественных и союзнических отношений между Россией и Абхазией на благо народов обеих стран, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии, набрав 57% голосов избирателей, а международные наблюдатели указали на прозрачность проведенного голосования.

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    3 марта 2025, 03:15 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась у Трюдо, кто будет защищать Канаду от США

    Захарова в ответ на слова Трюдо о возможной отправке военных на Украину спросила, кто будет защищать Канаду от США

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы правительства Канады Джастина Трюдо о том, что его страна рассматривает возможность отправки военных на Украину.

    «А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север?» – спросила Захарова в Telegram, предположив, что этим, возможно, займутся «сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы».

    Напомним, Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки на Украину канадских военных ради «миротворческой миссии». Президент США в ходе встречи с Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США.


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    2 марта 2025, 18:58 • Новости дня
    Уолтц: США продолжают обсуждение с Россией по работе дипмиссий

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты продолжают обсуждения с Россией о возобновлении полноценной работы дипломатических миссий, которые фактически закрыты, и обсуждают урегулирование ситуации на Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц сообщил, что Вашингтон и Москва продолжают обсуждения по вопросам работы дипломатических миссий и урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Уолтц уточнил, что команда госсекретаря Марко Рубио на рабочем уровне встречалась с российскими представителями для обсуждения расширения деятельности посольств, которые в настоящее время фактически закрыты с обеих сторон. Он отметил важность работоспособности посольств для продвижения переговоров.

    Уолтц также подчеркнул, что США осведомлены о существующих и будущих разногласиях между сторонами. Однако, по его словам, администрация президента Дональда Трампа намерена продвигаться в урегулировании конфликта через методы челночной дипломатии. Он добавил, что обсуждения с Россией касаются также условий, необходимых для прекращения конфликта на Украине.

    Ранее в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и США, которые продлились шесть с половиной часов. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

    Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий.

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    3 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    CNN: Встречу Путина и президента США готовят ускоренными темпами

    CNN сообщил об ускоренной подготовке встречи Путина и президента США

    Tекст: Ольга Иванова

    Подготовка встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа активизировалась после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским, которая произошла в Белом доме, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    Подготовка встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом проходит в ускоренном режиме. Источники утверждают, что перепалка между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, произошедшая 28 февраля в Белом доме, послужила стимулом для ускорения переговоров, передает ТАСС.

    12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Президент США заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.

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    3 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    CNN: Переговоры России и США могут пройти в одной из стран Персидского залива

    Tекст: Ольга Иванова

    Следующий раунд переговоров между Россией и США может состояться в одной из стран Персидского залива, подготовка к встрече ведется, сообщает CNN.

    Переговоры между Россией и США могут пройти в одной из стран Персидского залива. Подготовка к следующему раунду уже ведется, и встреча намечается на ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Телеканал CNN уточняет, что первый раунд переговоров состоялся в Эр-Рияде, и теперь стороны готовятся ко второму этапу диалога. Точная дата и место проведения встречи пока не сообщаются, но рассматриваются варианты места встречи в странах региона Персидского залива.

    CNN подчеркивает значимость этих переговоров для обеих сторон в свете текущих международных отношений и напряженности в мире.

    Ожидается, что обсуждение будет касаться ключевых вопросов двусторонних отношений, а также международной безопасности.

    Впервые после начала СВО состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем, и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    3 марта 2025, 13:34 • Новости дня
    Долгов: США убедились в словах Путина о токсичности Зеленского

    Дипломат Долгов: Ссора Зеленского с Трампом усилила позиции России

    Долгов: США убедились в словах Путина о токсичности Зеленского
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Дональд Трамп лично убедился в токсичности и недоговороспособности Владимира Зеленского. Любопытно, что об этом ранее предупреждал президент РФ Владимир Путин. Впрочем, поведение Киева усиливает позиции России как в дипломатии, так и на полях СВО, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «Президент России Владимир Путин давно предупреждал Запад о недоговороспособности нынешней украинской власти. Это, в частности, было понятно по тому, что Киев не идет на диалог с Москвой. Теперь же в Вашингтоне лично убедились в неадекватности Владимира Зеленского», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    «Моральный облик Зеленского в данном контексте хотя и важен, но не первичен. Напомню, что у него в стране очень низкие рейтинги. То есть, он не имеет права представлять украинский народ. По сути, сейчас Зеленский говорит только от своего имени и той небольшой группы коррупционеров, которая его поддерживает», – заметил спикер.

    «Впрочем, то, что он открыл истинное лицо Западу, Москве несет лишь выгоду. В результате произошедшего скандала дипломатические позиции России стали только сильнее. Более того, поведение Зеленского и последовавший разброд в стане противника полезен нам и для скорейшего достижения всех целей СВО на фронте», – резюмировал дипломат.

    Ранее Владимир Зеленский поругался с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Он попытался перечить американскому лидеру, но был обвинен в неблагодарности и поведении, несоответствующем его положению. В итоге переговоры были свернуты – и украинскую делегацию выпроводили из Белого дома.

    При этом, за несколько дней до инцидента российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о недоговороспособности украинских властей. «Дело в том, что сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно на чем основанные», – отметил политик.

    «А это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным и для общества в целом. И об этом говорит, по-моему, сегодняшнее голосование в Раде по продлению его полномочий», – продолжил Путин.

    «Наконец, он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с РФ по мирному договору, прекратил эти переговоры. И дело в чем? Дело в том, что он уклоняется от этих переговоров. Почему? Потому что в случае начала этих переговоров это рано или поздно, и скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы», – заметил он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему упрямство ведет Зеленского к исчезновению.

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    3 марта 2025, 12:29 • Новости дня
    Песков: Перепалка в Вашингтоне подтвердила правоту Путина в украинском вопросе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перепалка между главами США и Украины в Вашингтоне подтвердила правоту президента России Владимира Путина о нежелании Киева проводить переговоры, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил: «Российская сторона еще раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне».

    В ходе брифинга он подчеркнул, что Москва всегда открыта для диалога, но сталкивается с нежеланием Киева поддерживать переговорную динамику, передает ТАСС.

    Песков отметил, что инцидент продемонстрировал сложность достижения урегулирования на Украине. По его словам, для успешного решения конфликта недостаточно усилий только Москвы и Вашингтона, так как киевский режим и Зеленский не стремятся к миру.

    Напомним, публичная ссора Зеленского с президентом США произошла прямо в Белом доме.

    Сообщалось, что Трамп планирует обсудить с советниками возможное прекращение поставок военной помощи Киеву, включая боеприпасы и оборудование.

    Советники президента США настаивают на том, чтобы Владимир Зеленский ушел в отставку, что усложняет переговоры между двумя лидерами.

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    3 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении СВО на фоне диалога с США

    Песков: Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на диалог с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на налаживание диалога с США, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что ситуация в плане украинского урегулирования остается непростой. Он подчеркнул, что Россия ведет диалог с Вашингтоном, направленный на нормализацию двусторонних отношений и обеспечение условий для нормального функционирования дипломатических представительств, передает ТАСС.

    Однако, как подчеркнул Песков, Россия продолжает специальную военную операцию для достижения всех поставленных целей. Он отметил, что эти цели остаются неизменными и важными для страны.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что содействие полному достижению целей специальной военной операции (СВО) является общим священным долгом.

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    3 марта 2025, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский хочет помириться с Трампом без потери лица

    Политолог Корнилов: Зеленский хочет помириться с Трампом без потери лица

    Эксперт: Зеленский хочет помириться с Трампом без потери лица
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский смягчил тон в отношении США. Сигналами Вашингтону через СМИ он выражает готовность быть сговорчивее и подписать соглашение по металлам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Зеленский заявил, что хочет снова встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом «для конструктивного диалога».

    «Слова Владимира Зеленского о том, что он якобы готов снова прилететь в США для «конструктивного диалога» – своеобразные извинения перед американскими партнерами. Но это говорится так, чтобы не потерять лицо в публичном пространстве. Да, тон жестковат, но он пытается показать, что больше не будет качать права в Овальном кабинете», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Зеленский сигналами Вашингтону через СМИ дополняет ходатайства премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, которые уверяют, что украинский визави готов подписать кабальное минеральное соглашение и не будет выдвигать абсурдных требований по вопросам безопасности», – продолжил он.

    «Киев хочет прийти к хорошим отношениям с США кулуарно. Если сделка все-таки будет подписана, а я думаю, что так и произойдет, то Зеленский вообще скажет, что никакой ссоры и не было. Мол, так выглядит равноправный диалог двух политических деятелей», – спрогнозировал собеседник.

    Между тем, спикер обратил внимание на слова Зеленского о том, что «сменить» его будет непросто. «Он зачистил все политическое и медиа пространство, контролирует Верховную раду, ввел санкции против другого такого же проходимца Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). И Зеленский готов объявить себя победителем выборов, даже если их не будет. Но не думаю, что США позволят это сделать. Скорее всего, его попросят не участвовать в электоральной гонке», – указал он.

    «В целом, тон Зеленского стал мягче, по каким-то направлениям в отношениях с США он будет сговорчивее. Но Европа все равно предает ему уверенности. И главное: она поддерживает намерение Киева продолжать войну», – резюмировал Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом «для конструктивного диалога, решения реальных проблем и серьезных вопросов, для твердых действий и ответов», пишет Bloomberg.

    «Если президент США пригласит – я приеду», – сказал он в воскресенье в Лондоне после участия в саммите стран ЕС по безопасности. «Мы достойны равноправного диалога», – подчеркнул политик, выразив готовность подписать соглашение с Вашингтоном о полезных ископаемых.

    Западные СМИ отметили, что Зеленский тщательно подбирал слова после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете, и в ответах отказался перейти на английский язык, чтобы избежать неправильного толкования. «Я убежден, что ситуация нормализуется, и впереди нас ждут более важные дела», – добавил он.

    Касательно урегулирования конфликта на Украине, Зеленский сказал, что Киев не подпишет мирное соглашение, предусматривающее потерю территорий. Кроме того, Украина согласится на прекращение огня только в том случае, если за этим последуют надежные гарантии безопасности, передает The Guardian.

    В ходе визита в Британию Зеленский также провел встречу с представителями СМИ, где заявил, что уйдет со своего поста в «обмен» на членство Украины в НАТО, поскольку тогда посчитает «свою миссию» выполненной, сообщает Sky News. «Но заменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Нужно помешать мне в них участвовать, а это немного сложнее», – добавил он.

    Кроме того, он раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), ранее призвавшего Зеленского оставить пост. «Я могу дать ему гражданство Украины. Тогда его голос заимеет вес, и я прислушаюсь к нему в вопросе, кто должен быть президентом», – подчеркнул Зеленский. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему упрямство ведет Зеленского к катастрофе.

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    3 марта 2025, 12:33 • Новости дня
    Песков: Встречу Путина и Эрдогана готовы организовать за пару часов

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае необходимости встречи между президентами России и Турции Владимиром Песковым и Реджепом Эрдоганом могут быть организованы в течение нескольких часов благодаря их тесным рабочим отношениям.

    Песков заявил о возможности оперативного согласования встреч между президентами России и Турции, передает РИА «Новости». Он отметил, что отношения между странами позволяют быстро организовывать контакты на высшем уровне. Согласно словам Пескова, в случае необходимости встречи Путина и Эрдогана могут быть согласованы за считанные часы.

    Он подчеркнул, что данная оперативность является следствием близких и рабочих отношений между Россией и Турцией. Песков также добавил, что все необходимые контакты между обеими странами осуществляются в сжатые сроки, что позволяет поддерживать диалог на высоком уровне.

    В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.

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    3 марта 2025, 12:53 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии на повестке мирного плана для Украины

    Песков сообщил, что институализированный мирный план для Украины пока не разработан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На данный момент не существует слаженного мирного плана для урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Россия Дмитрий Песков.

    «Появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов. Хотя говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный институализированный мирный план пока не приходится», – заявил он, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что разные страны продолжают обсуждать возможные пути мирного урегулирования, однако на данный момент ни одна из инициатив не получила окончательного одобрения. По словам представителя Кремля, работа над мирным планом требует времени и согласованных усилий многих сторон.

    Ранее сообщилось, что Россия продолжает вести специальную военную операцию на Украине, несмотря на налаживание диалога с США.

    Кроме того, представители России на переговорах в Эр-Рияде не выдвинули максималистских требований, что вызвало положительную оценку Белого дома.

    Между тем, советники президента США единогласно рекомендовали ему прекратить переговоры с Владимиром Зеленским после перепалки в Овальном кабинете.

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    3 марта 2025, 12:59 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Миннихановым в Кремле

    Песков сообщил о встрече Путина с главой Татарстана Миннихановым в Кремле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин проведет рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в понедельник в Кремле, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Татарстан является одним из крупнейших и значимых регионов России, демонстрируя высокие показатели во всех областях.

    «Всегда интересный разговор», – добавил он, характеризуя предстоящую встречу.

    Минниханов и Путин регулярно поддерживают связь и участвуют в совместных публичных мероприятиях.

    Последняя личная встреча Путина с Миннихановым состоялась в феврале 2024 года.

    Президент звонил Минниханову после атаки украинских беспилотников на Казань, подчеркнув важность постоянного диалога между руководством страны и главами регионов.

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