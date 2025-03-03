Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.0 комментариев
CNN: Встречу Путина и президента США готовят ускоренными темпами
CNN сообщил об ускоренной подготовке встречи Путина и президента США
Подготовка встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа активизировалась после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским, которая произошла в Белом доме, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Подготовка встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом проходит в ускоренном режиме. Источники утверждают, что перепалка между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, произошедшая 28 февраля в Белом доме, послужила стимулом для ускорения переговоров, передает ТАСС.
12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.
Президент США заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.