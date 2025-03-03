Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Индийском океане

Корабли Тихоокеанского флота выполнили артиллерийские стрельбы в Индийском океане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», отряд кораблей Тихоокеанского флота, состоящий из корветов «Резкий», «Герой России Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга», провел учение с артиллерийскими стрельбами в восточной части Индийского океана. Во время учения экипажи кораблей отработали задачи отражения воздушных атак и ведения морского боя с отрядом условного противника.

Для разведки и корректировки стрельбы был задействован вертолет Ка-27М, который выдал целеуказания. Артиллерийские расчеты в дневное и ночное время провели стрельбы из 100-мм пушек А-190 и 30-мм артустановок АК-630М, поразив все цели, сымитированные боевой информационной системой кораблей.

В ходе учений также была применена система постановки пассивных помех для ухода от ответного ракетного удара. После завершения учений корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» пополнили запасы топлива от танкера «Печенга», заправка проводилась на ходу в кильватерном строю в благоприятных погодных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд российских корветов завершил учение «Комодо-2025» у Бали, после чего направился в китайский порт Циндао. Российские корветы завершили визит в Циндао и отправились в Владивосток. ВМС России и Индонезии начали первые в истории совместные учения «Орруда-2024» в Сурабае и Яванском море.