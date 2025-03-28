  • Новость часаКремль заявил о праве России нарушить мораторий на обстрелы энергообъектов
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    В гибели американских военных у границ России подозревают «капитана Болото»
    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие
    Шарий сообщил о плане Зеленского поссориться с Трампом
    Рар: США не вернут Германии золотой резерв
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    Российские войска освободили курскую Гоголевку
    Путин пообещал «добить» украинскую армию
    Карасин сообщил о спокойной реакции США на требование по SWIFT
    Стало известно о планах США контролировать инвестиции на Украине
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    28 марта 2025, 14:51 • Новости дня

    Песков: Россия готова помочь пострадавшим от землетрясения в Юго-Восточной Азии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выразила готовность оперативно рассмотреть запросы на помощь от стран Юго-Восточной Азии, пострадавших от землетрясения, но пока таких обращений не получала, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отметил, что землетрясение произошло совсем недавно, и властям пострадавших стран необходимо время для оценки ущерба и разрушений, передает ТАСС.

    Песков добавил, что если такие обращения поступят, российская сторона рассмотрит их со всем необходимым вниманием и оперативностью.

    Напомним, землетрясение вызвало обрушение 30-этажного небоскреба в Бангкоке, под завалами оказались 43 рабочих, работающих на стройке.

    Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайного положения в Бангкоке после землетрясения в Мьянме.

    Ученый предсказал сильное цунами после землетрясения в Мьянме.

    28 марта 2025, 11:53 • Новости дня
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в пятницу около 10.20 по московскому времени ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов HIMARS.

    В результате атаки произошло сильное возгорание, и объект энергетической инфраструктуры фактически был уничтожен.

    Кроме того, российская противовоздушная оборона в Саратовской области сбила и перехватила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа.

    Целью беспилотников была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Кроме того, 27 марта в Белгородской области произошел прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Это привело к отключению электроснабжения в Шебекинском районе, что повлияло на обеспечение электричеством местных потребителей.

    Ранее украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.

    В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

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    27 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Путин сообщил о проекте развития Арктического полигона железных дорог
    Путин сообщил о проекте развития Арктического полигона железных дорог
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует развивать Арктический полигон железных дорог, модернизируя Северную железную дорогу на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил президент Владимир Путин.

    Путин на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» сообщил о планах по развитию Арктического полигона железных дорог, передает РИА «Новости». По его словам, проект будет реализован по аналогии с Восточным полигоном, который включает Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую магистраль (Транссиб).

    Президент отметил, что развитие Арктического полигона включает модернизацию Северной железной дороги. Особое внимание будет уделено территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. «Нам предстоит по аналогии с Восточным полигоном, который включает БАМ и Транссиб, реализовать проект развития Арктического полигона железных дорог», – сказал Путин.

    Он подчеркнул значимость разработки проекта уже сейчас, чтобы открыть новые транспортные возможности для регионов Сибири, Урала и Северо-Запада России. «Мы знаем сегодня ситуацию с развитием РЖД, знаем, какие вызовы стоят перед компанией – все хорошо известно. Но думать об этом – о том, что я сейчас сказал, о развитии Северной железной дороги – нужно уже сейчас, сегодня», – указал Путин.

    Планируемое развитие позволит разгрузить Транссиб и улучшить морские перевозки через арктические порты, сообщил президент. Это также будет способствовать укреплению транспортного коридора «Север – Юг», соединяющего Россию с государствами Центральной Азии и Персидского залива.

    «Регионы Сибири, Урала, Северо-Запада России получат прямой выход на Север, к арктическим портам, что позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки. Кроме того, новые точки выхода в Арктику появятся у коридора «Север – Юг», который связывает нас с государствами Центральной Азии и Персидского залива», – сказал российский лидер.

    Путин добавил, что для развития Трансарктического маршрута необходимо улучшить внутренние водные пути Арктики. Это позволит укрепить систему северного завоза, обеспечив надежное снабжение жителей Арктики. Он подчеркнул необходимость объединения ресурсов государства, регионов и бизнеса, включая внутренний фондовый рынок, для реализации этих инициатив.

    Ранее Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами и о необходимости создания торгового флота России в этом регионе.

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    27 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь»
    Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь»
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Это первый штатный носитель крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

    Крейсер «Пермь» является шестым кораблем семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО «Севмаш», передает РИА «Новости».

    Путин назвал спуск подводной лодки «большим этапным событием». «В следующем году она должна войти в состав военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач», – сказал он.

    Президент отметил, что на ракетоносцы проекта «Ясень-М» установлены «современные системы навигации, связи, гидроакустики», они несут высокоточное оружие и роботизированные комплексы, «Пермь» же является еще и носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

    Путин выразил благодарность сотрудникам конструкторского бюро «Малахит», корабелам «Севмаша», а также коллективам всех смежных предприятий «за успешное выполнение заданий», он отметил их «добросовестную и качественную работу».

    Президент заверил, что Россия продолжит укрепление ВМФ. «Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана», – сказал он. Путин при этом подчеркнул, что в условиях усиливающейся мировой конкуренции Арктика имеет «важнейшее экономическое, логистическое, транспортное значение».

    Подлодка была заложена 29 июля 2016 года, накануне Дня ВМФ, который в России отмечается 31 июля. «Пермь» входит в четвертое поколение многоцелевых атомных подводных лодок, обладая рядом современных технических характеристик.

    Согласно справочным материалам, предоставленным к церемонии, «Пермь» станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон» среди атомных подводных лодок проекта 885М.

    На Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин рассказал о планах России по усилению ледокольного флота, включая строительство новых атомных ледоколов и обеспечение конкурентоспособности Трансарктического коридора.

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    28 марта 2025, 09:38 • Новости дня
    Захарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
    Захарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свою реакцию на события в Киево-Печерской лавре, сравнив их с возвращением мифического Вия.

    Дипломат высказалась по поводу начала захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры, передает РИА «Новости».

    «Вий вернулся в Киев», – заявила Захарова, сравнивая происходящее с мифическим персонажем Вием.

    Киево-Печерская лавра, один из крупнейших монастырских комплексов Украины, стала местом напряженной ситуации. Лавра известна своими древними пещерами, где находятся усыпальницы святых православной церкви.

    Она не уточнила, какие конкретные действия предпринимаются в ответ на это событие, однако ее заявление нашло отклик в международных новостях.

    Напомним, в пятницу в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с участием полиции и сотрудника заповедника, который использовал болгарку для проникновения внутрь.

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    27 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
    Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
    @ Григорий Сысоев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичный арбитражный суд ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Светланы Шпигель, экс-супруги певца Николая Баскова.

    Решение суда стало результатом удовлетворения заявления о банкротстве, поданного конкурсным управляющим фармацевтической компании «Биотэк», ранее принадлежавшей ее отцу Борису Шпигелю, передает РИА «Новости».

    Светлана Шпигель задолжала «Биотэку» значительную сумму, однако точные цифры не указаны в материалах дела. Тем не менее в рамках дела о банкротстве самой компании «Биотэк» суды обязали ее вернуть 67 млн рублей компании. Суды признали неправомерными выплаты 57 млн рублей «Биотэком» в адрес Шпигель в качестве дивидендов и 10 млн рублей материальной помощи в 2021 году, так как компания на тот момент уже испытывала финансовые трудности.

    Борис Шпигель, отец Светланы, в 2024 году был приговорен к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже он был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней, но ему предстоит выплатить штраф в размере 450 млн рублей.

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    27 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства ПВО России за сутки уничтожили украинский МиГ-29, 137 дронов, две управляемые авиационные бомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника в Донецкой народной республике и нанесли поражение живой силе и технике украинских механизированных и аэромобильных бригад в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Комар и Отрадное, сообщило ведомство в Telegram-канале. Потери противника составили до 135 боевиков и несколько единиц боевой техники.

    Группировка войск «Днепр» успешно атаковала формирования ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 80 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

    В результате ударов оперативно-тактической авиации и ракетных войск были поражены объекты военной инфраструктуры Украины, включая производственные здания оружейного предприятия и цеха изготовления дронов, а также многочисленные скопления живой силы и техники противника в 157 районах.

    С начала специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 беспилотников и 22 511 танков и других боевых машин.

    В субботу российские средства ПВО уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 142 беспилотника, а также сбили пять снарядов HIMARS и бомб JDAM. До этого также сообщалось, что российские Военно-космические силы сбили украинский истребитель МиГ-29.

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    27 марта 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике
    Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на Международном арктическом форуме заявил о важности иметь собственный торговый флот в Арктике для обеспечения перевозок грузов и аварийно-спасательных операций.

    Российский флот должен включать грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут осуществлять перевозки не только по северным морям, но и по внутренним водным путям арктических регионов, заявил российский лидер, передает ТАСС.

    Путин заметил, что в настоящее время страна не располагает достаточными судостроительными мощностями для выполнения этой задачи. «Надо признать, что только отечественных судостроительных мощностей сейчас для этих целей недостаточно», – сказал он.

    «В этой связи надо действовать по всем направлениям: приобретать и заказывать готовые суда, налаживать кооперацию с мировыми производителями и в целом выстраивать всю систему российского судостроения, исходя из тех стратегических задач, которые стоят перед нами», – заявил президент.

    При этом, по его словам, в первую очередь необходимо поддержать российские судостроительные и судоремонтные предприятия, которые модернизируют и расширяют производство, выстраивают международные производственные цепочки.

    «Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей, современных, сложных, высокотехнологичных производств», – добавил Путин.

    Ранее Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами, а также указал на обострение борьбы за этот регион.

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    28 марта 2025, 11:05 • Новости дня
    Таиланд запретил все авиарейсы после землетрясения магнитудой 7,9

    Авиарегулятор Таиланда запретил полеты после землетрясения магнитудой 7,9

    Таиланд запретил все авиарейсы после землетрясения магнитудой 7,9
    @ REUTERS/Ann Wang

    Tекст: Мария Иванова

    Авиарегулятор Таиланда временно запретил полеты из всех аэропортов страны после землетрясения, эпицентр которого находился в 33 км от Мандалая в Мьянме, где магнитуда достигла 7,9.

    Газета The Nation сообщила, что авиарегулятор Таиланда запретил осуществлять полеты во всех аэропортах страны после землетрясения. В указании говорится, что полеты временно приостановлены ради безопасности пассажиров и экипажей.

    Несмотря на это, аэропорт Бангкока заявил на своей странице в Facebook (запрещен в России) о продолжении работы в обычном режиме, что вызвало некоторую путаницу среди пассажиров. Тем не менее другие аэропорты соблюдают указания и ожидают дальнейших распоряжений.

    Мощное землетрясение произошло в Мьянме, магнитуда которого составила 7,9 по данным китайского сейсмологического управления, а Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,7.

    Подземные толчки вызвали разрушения в историческом дворце Мандалай, одном из символов города.

    Эпицентр землетрясения находился в 33 км к юго-западу от Мандалая, где проживают около 1,2 млн человек, на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3. В Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4, следовавшее за толчком магнитудой 7,9.

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    27 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    При хлопке газа в квартире в Челябинской области погиб человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В двухкомнатной квартире в Еманжелинском районе Челябинской области произошел хлопок газа, в результате которого погиб один человек и еще трое получили травмы.

    По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района, причиной происшествия стала утечка паров газовоздушной смеси, передает ТАСС.

    Площадь квартиры, где случился хлопок, составляет 25 квадратных метров. На месте происшествия работают 49 специалистов и 16 единиц техники.

    В результате взрыва газовоздушной смеси в салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале пострадали два человека. Минэнерго Дагестана назвало причиной взрыва в магазине Махачкалы утечку на газопроводе.

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    28 марта 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие

    Военный аналитик Рожин: Лучший ответ на недоговороспособность Киева даст армия России

    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия продолжает придерживаться моратория на удары по энергетической инфраструктуре, но атакует иные объекты ВСУ. При необходимости российское руководство может расширить список целей, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Борис Рожин. Ранее противник нанес двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа».

    «Как следует из видеоматериалов, опубликованных Минобороны, на ГИС «Суджа» происходит выгорание газа на одном из разорванных участков трубы после прилета ракеты», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    Он указал, что, по имеющимся данным, атака была совершена из РСЗО HIMARS. «Противник не считает, что должен себя в чем-то ограничивать, поэтому активно применяет имеющиеся системы для ударов по курскому приграничью», – акцентировал собеседник.

    По его оценкам, произошедшее крайне показательно. «Было ожидаемо, что Украина перейдет к системному нарушению соглашения об энергетическом перемирии. Это подсказывал в том числе прошлый опыт взаимодействия с Киевом: на протяжении последних 11 лет не была выполнена ни одна договоренность», – пояснил Рожин.

    «Офис Зеленского продолжает демонстрировать недоговороспособность. На этом фоне идея Владимира Путина о внешнем управлении Украиной звучит актуально. Речь о смене «управляющего»: сейчас действия киевским властям диктуют те, кто им платит. Российский президент же предлагает действовать в рамках ООН», – добавил он.

    Аналитик также напомнил рассуждения о целесообразности для Москвы и далее придерживаться моратория на удары по украинской энергоинфраструктуре. «Мы не переставали атаковать другие объекты ВСУ. При необходимости наше руководство расширит список целей. Но это скорее политический вопрос. Военные возможности у ВС России однозначно есть», – детализировал он. В заключение спикер подчеркнул: лучшим ответом на провокации Киева является активное наступление российской армии.

    Ранее Минобороны сообщило, что газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена». По ней был нанесен удар реактивными снарядами РСЗО HIMARS. В результате обстрела произошло сильное возгорание.

    По мнению ведомства, эта атака показывает, что «все публично заявленные обязательства» Киева об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре оказались «уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников».

    Также по информации Минобороны, утром 28 марта российскими средствами ПВО были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА, которыми ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Напомним, Россия и США согласились разработать меры о запрете ударов по российским и украинским объектам энергетики сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

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    27 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой.

    Температура в регионе немного выше нуля, идет снег, передает ТАСС. Во время предыдущего визита в июле 2023 года Путин осмотрел центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» и провел совещание, посвященное развитию арктических поселков.

    Мурманск известен как самый крупный город мира за полярным кругом, с населением около 266 тыс. человек. Город обладает незамерзающим портом, который входит в число пяти крупнейших в России и обеспечивает круглогодичную навигацию благодаря наличию атомного ледокольного флота.

    Регион богат природными ресурсами. В недрах Кольского полуострова находятся порядка 30% известных минералов и около 75% химических элементов таблицы Менделеева. В области открыто более 60 месторождений различных твердых полезных ископаемых, включая медно-никелевые и литиевые руды, а также руды редкоземельных металлов. Более трети общероссийских запасов лития сосредоточено в Мурманской области.

    В августе прошлого года Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

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    27 марта 2025, 19:54 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на форуме «Арктика – территория диалога» заявил, что Россия остается крупнейшей арктической державой и готова к сотрудничеству как с арктическими, так и неарктическими странами.

    По его словам, это сотрудничество включает научные исследования, защиту биоразнообразия, климатические вопросы, реагирование на чрезвычайные ситуации, а также экономическое и промышленное освоение Арктики, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики», – заявил президент.

    Путин отметил, что Россия готова к совместной работе не только с арктическими государствами, но и со всеми странами, которые разделяют ответственность за стабильное и устойчивое будущее планеты. Он подчеркнул важность принятия сбалансированных решений, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу.

    Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой. Он начал визит в регион с возложения цветов к мемориалу «Алеша». Он также ознакомился с планами развития Арктики и собрал совещание по этой теме. Глава государства призвал сделать жизнь в Арктике комфортной и привлекательной.

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    27 марта 2025, 18:28 • Новости дня
    Эксперты оценили шансы массового возвращения иностранных IT-компаний в Россию

    Эксперты назвали маловероятным массовое возвращение иностранных IT-компаний в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Массовое возвращение иностранных IT-компаний на российский рынок в ближайшее время маловероятно из-за сохраняющихся санкций и регуляторных барьеров, считают аналитики из Strategy Partners.

    В аналитическом отчете компании Strategy Partners говорится, что даже при изменении политических условий иностранным вендорам понадобятся значительные ресурсы и время для восстановления операционной деятельности, передает ТАСС. Это может дать отечественным разработчикам фору для совершенствования продуктов и укрепления рыночных позиций.

    В отчете также отмечено, что в отдельных сегментах возможно частичное возвращение западных решений, но их доля в российском IT-секторе будет значительно ниже, чем в период до 2022 года. Перспективы работы иностранных поставщиков будут зависеть от выбранной стратегии. Один из вариантов – восстановление официальной поддержки без физического присутствия и инвестиций в инфраструктуру. Другой – поставка обновленных решений преимущественно западным компаниям, продолжающим деятельность в России. Третий, наиболее масштабный сценарий, предполагает физическое возвращение поставщиков в рамках крупных международных альянсов.

    Аналитики подчеркнули, что успешность возвращения западных вендоров зависит от сегмента их присутствия. IT-решения на российском рынке разделяются на группы по критериям стратегической значимости и уровня технологической зрелости отечественных продуктов.

    Кроме того, в отчете говорится о признаках потепления отношений с США, но ужесточении риторики ЕС, что снижает вероятность возвращения европейских компаний. Более 200 иностранных IT-компаний прекратили работу в России после введения санкций в 2022 году, что привело к снижению IT-рынка на 11%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российская ИТ-отрасль оказалась одной из самых быстрорастущих в экономике за шесть лет, ее вклад в ВВП вырос почти вдвое.

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    27 марта 2025, 19:30 • Новости дня
    Глава ВТБ допустил возвращение американских банков в Россию

    Глава ВТБ Костин допустил возвращение американских банков в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что в будущем отношения с американскими банками нормализуются, но отметил, что этот вопрос не стоит в повестке дня на данный момент.

    В кулуарах Международного арктического форума Костин заявил, что вопрос возвращения американских банков в Россию не является предметом текущей повестки дня, однако в перспективе такое развитие событий возможно, передает ТАСС. Он выразил надежду на нормализацию отношений и отметил, что диалог с американской стороной носит позитивный характер.

     «Конечно, ожидаю. Но мне кажется, это не предмет сегодняшней повестки дня. В перспективе, конечно, отношения будут нормализоваться. Это позитивно, что у нас диалог с американцами. Но так сказать, что завтра банки начнут развивать свою деятельность… Они, правда, не все ушли еще, поэтому могут и вернуться», – сказал глава ВТБ.

    Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе ответа на вопросы депутатов Госдумы назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.

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    27 марта 2025, 21:05 • Новости дня
    Политолог назвал главную заслугу Николаева на посту главы Чувашии

    Политолог Потуремский: Жители Чувашии положительно оценивают работу главы региона

    Политолог назвал главную заслугу Николаева на посту главы Чувашии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В Чувашии отмечен рост не только промышленного сектора, но сферы малого и среднего бизнеса. Эта предпринимательская уверенность говорит о том, что жители Чувашии чувствуют стабильность. Общество положительно оценивает деятельность руководителя региона Олега Николаева. Он сумел укрепить доверие граждан к власти, что является его ключевым достижением, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее Владимир Путин встретился с главой Чувашии Олегом Николаевым.

    «Республика Чувашия представляет собой динамично развивающийся регион. Местная экономика растет ударными темпами: увеличиваются потоки инвестиций в местные предприятия, удачно зарекомендовал себя региональный промышленный кластер. Регион также обладает большим числом представителей малого и среднего бизнеса», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Причем их количество постепенно увеличивается. То есть жители Чувашии чувствуют стабильность, что и внушает им уверенность в предпринимательских начинаниях. Руководство республики не забывает и о поступательном развитии социальной сферы, что способствует росту уровня жизни граждан», – полагает он.

    «Кроме того, регион вносит значительный вклад в отечественное машиностроение. Сегодня это особенно важно отметить, поскольку наша страна вступила на рельсы выстраивания полного технологического суверенитета. И Чувашия в этом процессе играет важную роль», – добавляет собеседник.

    «Эти успехи республики стали возможны в том числе благодаря хорошей работе главы региона Олега Николаева. Общество высоко оценивает его деятельность на этом посту. Ему удалось разрушить плачевную тенденцию недоверия жителей к собственной власти, и это, пожалуй, является его главной заслугой», – заключил Потуремский.

    Ранее Владимир Путин встретился с главой Чувашии Олегом Николаевым. В ходе беседы, он рассказал президенту, как обстоит ситуация с социально-экономическим развитием региона. По его словам, ВРП за последние пять лет вырос в 1,85 раза, а объем отгруженной промышленной продукции увеличился в 2,3 раза.

    «Впервые в истории объем налогов, которые сгенерировала экономика Чувашской Республики, превысил консолидированные расходы бюджета. Это говорит о том, что мы потихоньку идем к тому, что мы становимся самодостаточными», – отметил Николаев. Добиться этого удалось с помощью планомерного развития промышленности, туризма и других сфер экономики.

    В ходе встречи Николаев сообщил, что планирует переизбраться на второй срок. По его словам, у нынешнего руководства Чувашии имеются планы, реализация которых рассчитана вплоть до 2030 года. Владимир Путин поддержал его инициативу и пожелал успехов на предстоящих выборах.

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