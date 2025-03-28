Песков: Россия готова помочь пострадавшим от землетрясения в Юго-Восточной Азии

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что землетрясение произошло совсем недавно, и властям пострадавших стран необходимо время для оценки ущерба и разрушений, передает ТАСС.

Песков добавил, что если такие обращения поступят, российская сторона рассмотрит их со всем необходимым вниманием и оперативностью.

Напомним, землетрясение вызвало обрушение 30-этажного небоскреба в Бангкоке, под завалами оказались 43 рабочих, работающих на стройке.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайного положения в Бангкоке после землетрясения в Мьянме.

Ученый предсказал сильное цунами после землетрясения в Мьянме.