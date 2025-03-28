Страх дружбы с Америкой, Китаем и кем угодно ещё – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать её почаще.0 комментариев
Росавиация сняла ограничения в аэропорту Саратова
Аэропорт Саратова возобновил работу после снятия ограничений
Аэропорт Саратова возобновил нормальное функционирование после снятия ограничений на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены для обеспечения безопасности полетов из-за беспилотников.
Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Саратова в 8.10 мск. Эти меры были ранее введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает ТАСС.
Представитель Росавиации отметил: «В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов». Ограничения были введены в ответ на угрозы, связанные с безопасностью воздушного пространства региона.
Ранее Минобороны сообщило, что в течение ночи силы противовоздушной обороны успешно сбили 19 беспилотников над Саратовской областью.
Всего жероссийские средства ПВО за ночь нейтрализовали 43 украинских беспилотника, большинство из которых было сбито над Волгоградской областью.
Ранее Минобороны сообщало , что 20 марта Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО. В результате этой атаки в Саратовской области пострадали десять человек.