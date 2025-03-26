  • Новость часаМинобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    26 марта 2025, 13:45 • Новости дня

    Роскомнадзор сообщил о хакерской атаке на «Лукойл»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На «Лукойл» совершается хакерская кибератака, ее зафиксировал Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), Роскомнадзора.

    Атака фиксируется с 7.00 мск 26 марта, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там добавили, что критическая инфраструктура не затронута. Ведется работа по устранению последствий атаки.

    Ранее в марте провайдер домашнего интернета Lovit подвергся DDoS-атаке, через некоторое время удалось возобновить доступ к Сети.

    25 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны во вторник.

    В результате действий группировки «Запад» освобожден населенный пункт Мирное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале. Группировка «Днепр» освободила населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

    Поражены формирования ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, украинская сторона потеряла более 250 человек и технику.

    На Белгородском направлении группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ у Угроедов, Мирополья и Краснополья, украинская армия потеряла до 50 военнослужащих и несколько единиц техники.

    В зоне ответственности подразделений «Южной» группировки ВСУ потеряли до 200 человек и значительное количество техники.

    В зоне действия группировки «Центр» украинская армия потеряла до 430 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли более 140 человек, три ББМ, французскую САУ Caesar.

    Ранее в ДНР освободили населенный пункт Срибное. За прошлую неделю российские войска освободили несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской областях,

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 02:20 • Новости дня
    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине

    Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России

    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого отказалась Украина в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России, а не Киеву.

    Посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России. Об этом пишет ТАСС.

    «Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки», – заявил Гренелл.

    Он добавил, что Украина вернула это ядерное оружие России, подчеркнув, что оно не было украинским: «Это неудобный факт», – подытожил он.

    Будапештский меморандум был подписан Россией, Украиной, США и Британией 5 декабря 1994 года и предоставлял Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Тогдашний ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине.

    Коментарии (27)
    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 11:20 • Новости дня
    Военкор Анна Прокофьева погибла на границе с Украиной

    Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла на вражеской мине в Белгородской области

    Военкор Анна Прокофьева погибла на границе с Украиной
    @ zvezdanews

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение, сообщили в пресс-службе Первого канала.

    Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области при выполнении журналистских обязанностей, передает ТАСС. Инцидент произошел на границе с Украиной, когда съемочная группа наткнулась на вражескую мину. В результате взрыва Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков получил ранения.

    Прокофьевой было 35 лет. Она окончила Российский университет дружбы народов по специальности «журналистика» и свободно владела испанским языком. С сентября 2020 года по ноябрь 2022-го Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik. В этот период она вела Telegram-блог для сбора гуманитарной помощи и после ухода из Sputnik продолжила доставлять ее в зону СВО.

    В 2023 году она начала свою работу на Первом канале как военный корреспондент, освещая события из зоны специальной военной операции. Анна вела Telegram-канал Журналистка | Z |, вот ее последняя публикация:

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

    В редакции «Известий» появился мемориал в память о погибшем военкоре Федорчаке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за убийство российских журналистов в ЛНР.

    Коментарии (16)
    25 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

    Кремль опубликовал список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали перечень объектов на территории России и Украины, которые подпадают под временный мораторий на удары, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции.

    Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

    Мораторий вступает в силу задним числом – с 18 марта 2025 года и будет действовать 30 суток. Стороны оставляют за собой возможность продлить соглашение по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон обязательств, другая сторона вправе считать себя свободной от их соблюдения.

    Ранее в Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

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    25 марта 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство обороны рассматривает варианты по ротации военнослужащих, отправившихся первыми на спецоперацию, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», – сказал президент, передает ТАСС. Так он ответил на соответствующий вопрос писателя Захара Прилепина.

    Президент подчеркнул, что многие из мобилизованных стали реально профессиональными военными: «Они – полноценные боевые единицы, они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов».

    Также в ходе заседания Совета глава государства назвал воспитание молодежи, пробуждение в ней любви к стране одной из важнейших задач общества и государства.

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    26 марта 2025, 08:00 • Новости дня
    ВСУ не смогли отступить в Курской области из-за собственных мин
    ВСУ не смогли отступить в Курской области из-за собственных мин
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил, рассказали в российских силовых структурах.

    Как передает ТАСС, лесной массив у Гуева в Курской области заминирован украинскими военнослужащими, что создает препятствия как для продвижения российских сил, так и для отступления самих ВСУ. В результате этого ВСУ оказались заперты в лесу, не имея возможности отойти в сторону Сумской области, откуда они изначально пришли.

    Российские силовые структуры заявляют, что продолжают уничтожать врага в лесных массивах, где еще остаются группы украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области, а также устанавливали мины в квартирах при отступлении из Новогродовки.

    Коментарии (13)
    25 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства, сообщили в Кремле. Данные меры вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России. Кроме того согласован взаимный запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    На встрече экспертных групп России и США были достигнуты несколько ключевых договоренностей, сообщает Кремль в Telegram-канале. В рамках «Черноморской инициативы» стороны согласовали меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, неприменению силы и запрету использования коммерческих судов в военных целях. Контроль за соблюдением этих обязательств будет осуществляться посредством досмотра судов.

    США обязались способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Это включает в себя снижение стоимости страхования морских перевозок и расширение доступа к международным портам и платежным системам.

    Однако реализация этих мер начнется только после выполнения ряда условий. В их числе – отмена санкций в отношении «Россельхозбанка» и других финансовых структур, обеспечивающих торговлю продовольствием и удобрениями, восстановление их подключения к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов.

    Также необходимо снятие ограничений на торговое финансирование и на деятельность российских производителей и экспортеров продовольствия, включая рыбопродукцию. Помимо этого, требуется разблокировать возможность страхования грузов, обслуживать в портах российские суда, задействованные в торговле продовольствием и удобрениями, а также снять запреты на поставку в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, критически важных для агропромышленного сектора.

    Россия и США согласились разработать меры по запрету ударов по объектам энергетики сроком на тридцать суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления. Стороны также выразили готовность принимать помощь третьих стран в поддержке данных договоренностей.

    Обе стороны заявили о намерении продолжать работу по достижению прочного и продолжительного мира, укрепляя двусторонние соглашения в энергетической и морской сферах.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов.

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    25 марта 2025, 15:09 • Новости дня
    Лукьянов: Американцам в Эр-Рияде предстоит узнать новое для себя
    Лукьянов: Американцам в Эр-Рияде предстоит узнать новое для себя
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры в Эр-Рияде вернулись в русло 2022-2023 годов, но теперь с новым фактором – американское руководство проявляет особый интерес к результату, что напоминает переговоры о вывозе ядерного оружия с Украины 30 лет назад, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что, судя по комментариям главы МИД России Сергея Лаврова относительно переговоров, процесс вернулся в русло 2022-2023 годов. В то время шли сложные дискуссии по различным вопросам, включая Минско-Стамбульские соглашения и зерновую сделку.

    Лукьянов подчеркнул, что переговоры в этом жанре обычно показывают сдвиги только в контексте серьезных военных событий. Без таких событий переговорный процесс зачастую становится самоценным и не приводит к заключению соглашений. Это связано с политической культурой украинской стороны, которая проявляется с начала независимости, отметил политолог.

    Однако теперь, по словам Лукьянова, в переговорах появился фактор, которого не было с момента обсуждений вывоза ядерного оружия с Украины 30 лет назад – заинтересованное в результате американское руководство. Несмотря на опыт и умение добиваться успеха, американцам придется учесть, что украинская ситуация отличается от других мировых конфликтов, таких как в Колумбии или Гренландии, заявил он.

    «Сейчас, правда, есть фактор, которого давно не было (с переговоров о вывозе с Украины ядерного оружия 30 лет назад), – американское руководство, заинтересованное в результате. И вроде бы умеющее добиваться его, переламывая обстоятельства. Но украинский сюжет – не Колумбия и даже не Гренландия. Так что трампистам тоже предстоит узнать нечто новое для себя», – написал Лукьянов.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что содержание переговоров не планируется обнародовать.

    Коментарии (5)
    25 марта 2025, 20:07 • Новости дня
    В Театре Вахтангова отказались сотрудничать с освободившимся по УДО Ефремовым

    Директор Театра Вахтангова Крок заявил об отказе сотрудничать с Ефремовым

    В Театре Вахтангова отказались сотрудничать с освободившимся по УДО Ефремовым
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что не намерен возобновлять сотрудничество с актером Михаилом Ефремовым после его выхода по УДО.

    Крок заявил, что ДТП с участием актера в 2020 году, в результате которого погиб человек, стало закономерным итогом его деградации. «Я его совершенно не знаю. Но то, что я видел, когда он был артистом театра «Современник», выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом», – сказал Крок.

    Он также отметил, что театр не нуждается в услугах приглашенных артистов, в том числе Ефремова, поскольку у театра большая труппа, передает Lenta.Ru.

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    10 комментариев

    Напомним, в понедельник Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова. Позже адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер намерен заняться на свободе собственным здоровьем.

    Коментарии (10)
    25 марта 2025, 14:38 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о телах наемников без голов в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тела иностранных наемников без голов и кистей регулярно находят в приграничной зоне Курской области, так украинское командование пытается скрыть личности погибших, заявил командир спецназа «Ахмат» и замглавы главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

    На фронте были случаи, когда тела уничтоженных наемников оставались на территории, контролируемой российскими бойцами, рассказал Алаудинов, передает РИА «Новости».

    ВСУ, не имея возможности эвакуировать тела, отрубали головы и руки, чтобы затруднить идентификацию по отпечаткам пальцев и лицам. «Такие случаи фиксировались на разных участках фронта», – уточнил он.

    Генерал добавил, что подобные инциденты происходили не только в Курской области, но и на других участках фронта в зоне СВО. Два таких случая были выявлены недавно.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что Вооруженные силы Украины отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел.

    Коментарии (8)
    26 марта 2025, 08:52 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал нехватку средств на финансирование украинских вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы, сообщает журнал Time.

    Владимир Зеленский в интервью журналу Time признал, что украинский бюджет не способен в полном объеме финансировать вооруженные силы страны.

    Он подчеркнул, что армия Украины значительно увеличилась в размерах, стала «в три раза больше, чем была», и ее содержание требует дополнительных ресурсов. Зеленский заявил, что ВСУ нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты.

    «Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале – Европа и Америка», – считает глава киевского режима.

    Он также отметил, что в текущих условиях он больше рассчитывает на помощь со стороны Европы.

    Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву ядерное оружие в случае отказа от приема Украины в НАТО, чтобы иметь возможность остановить Россию.

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России.

    Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.

    Москва выразила надежду, что США услышали слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву как ключевом условии для мирного урегулирования конфликта.

    Коментарии (16)
    25 марта 2025, 21:17 • Новости дня
    Директор ЦРУ подтвердил использование Signal спецслужбами США
    Директор ЦРУ подтвердил использование Signal спецслужбами США
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американским спецслужбам разрешено использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США, сообщил шеф ЦРУ Джон Рэтклифф.

    Американским спецслужбам, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и другие агентства, разрешено использовать мессенджер Signal в рабочих целях, сообщает ТАСС, об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. Он подчеркнул, что использование Signal законно, если принимаемые решения документируются официальными каналами.

    Рэтклифф подтвердил свое участие в обсуждении через Signal военных операций в Йемене пару недель назад. Вокруг этого события разгорелся скандал, когда в чат по ошибке был добавлен главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг, который позже написал статью о случившемся. Рэтклифф заверил, что обсуждения в мессенджере не включали секретную информацию.

    Он также сообщил, что мессенджер Signal был установлен на его рабочий компьютер вскоре после утверждения его кандидатуры на пост директора ЦРУ. Такая практика существовала и при предыдущей администрации Джо Байдена. Директор национальной разведки Тулси Габбард подтвердила, что в Signal не было обмена секретными данными, подчеркнув это утверждение на слушаниях.

    Напомним, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждали военные планы по операции против хуситов в Йемене. Издание The Guardian сообщало, что утечка из этого чата показала неприязнь Трампа к Европе.

    Коментарии (2)
    25 марта 2025, 17:02 • Новости дня
    Назван размер зарплаты Ефремова в колонии
    Назван размер зарплаты Ефремова в колонии
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Ефремов в исправительной колонии работал на швейном предприятии, сообщила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Ева Меркачева.

    По словам Меркачевой, зарплата Ефремова составляла около 10 тыс. рублей в месяц , передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова.

    Адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер намерен заняться на свободе собственным здоровьем.

    Коментарии (3)
    25 марта 2025, 21:08 • Новости дня
    МИД исключил передачу Запорожской АЭС Украине или другой стране
    МИД исключил передачу Запорожской АЭС Украине или другой стране
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия заявила о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключила совместное управление станцией с другим государством.

    Как сообщает ТАСС, МИД РФ заявил о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране. В заявлении отмечается, что возвращение станции в российскую атомную отрасль является свершившимся фактом, который международное сообщество должно признать. Это решение исключает передачу как самой станции, так и контроля над ней другой стороне.

    Также в МИД РФ подчеркнули недопустимость совместного управления ЗАЭС с любым государством. В ведомстве отметили, что мировая практика не знает таких прецедентов, а полуобщее управление может затруднить обеспечение ядерной безопасности и урегулирование ответственности за ядерный ущерб.

    Кроме того, допуск представителей НАТО на ЗАЭС невозможен. На Смоленской площади указали на диверсионный потенциал разведок стран альянса, сотрудничающих с Украиной. Это делает невозможным даже временное присутствие представителей НАТО на станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложением президента США Дональда Трампа о передаче контроля над украинскими атомными электростанциями США, при этом США планируют взять под контроль украинские АЭС в рамках сделки, а переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России.

    Коментарии (28)
    25 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Анне Михалковой.

    Глава государства подписал соответствующий указ, передает ТАСС. Звание народного артиста России также присвоено актерам Максиму Аверину и Александру Олешко.

    Анна Михалкова родилась в Москве в 1974 году, известна своими ролями в фильмах «Изображая жертву», «Связь», «Кококо» и других. Она также является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» и ранее получила звание заслуженной артистки России.

    Максим Аверин, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Собор», также является режиссером и телеведущим. С 2021 года он занимает должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения.

    Александр Олешко известен по ролям в сериале «Папины дочки», фильме «Турецкий гамбит» и других проектах. Имеет звание заслуженного артиста России.

    Ранее Путин присвоил актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной звание заслуженной артистки.

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    Дональд Трамп ужесточает наказания за то, что Китай покупает подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. На этот раз он скрестил санкции и пошлины: если Пекин продолжит покупать венесуэльскую нефть, то получит от США высокие пошлины в наказание. За покупку иранской нефти США впервые наказали китайский НПЗ. Очистка китайского рынка от иранской и венесуэльской нефти на руку России. Подробности

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    Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками

    Договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море стали главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Проект соглашения подразумевает не только полную свободу судоходства в акватории Черного моря, но и снятие целого ряда санкций с России. В чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации? Подробности

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    Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России

    Одной из несостоявшихся сенсаций прошлой недели было сообщение о том, что российский ЗРК С-400 якобы впервые сбил истребитель F-16 ВВС Украины. Эта новость в итоге не была официально подтверждена, и тем не менее некоторые детали позволяют предположить, что Россия действительно взяла крупный военно-технический рубеж в боевой авиации. О чем идет речь? Подробности

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    Военный союз Британии и Евросоюза угодил в «рыбную» зависимость

    Планы премьер-министра Британии Кира Стармера участвовать в масштабной программе Евросоюза по перевооружению наткнулись на спор о вылове рыбы в Северном море. Лондон запретил коммерческий промысел песчанки под предлогом угроз экосистеме. Почему тема рыболовства оказалась увязанной с оборонным соглашением? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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