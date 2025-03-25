Тбилиси назвал принуждавшего Грузию к войне с Россией американского политика

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Он напомнил, что в сентябре 2022 года Фаркас публично заявила, что «(президент России Владимир) Путин не может победить на Украине», в связи с чем «Грузия испытывает меньше опасностей со стороны России».

«Когда Фаркас спросили, уверена ли она в этом, так как есть мнение, что у России все равно есть ресурс увеличить проблемы для Грузии, та ответила: "Ну и что?"» – отметил председатель парламента Грузии.

«Вот эти слова: "Ну и что?", они лучше всего описывают отношение поддерживающих войну американских и европейских политиков к народу Грузии и его безопасности», – заявил Шалва Папуашвили.

Председатель парламента Грузии также напомнил, что недавно стипендиатом данного института стала экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, одна из лидеров радикальной оппозиции.

Как сказал Шалва Папуашвили, «заявление Фаркас не являлось личным мнением конкретной фигуры».

«Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали, – сказал он. – Говорили, что Грузия не должна упустить момент, активно включиться в санкции против России и так далее».

«На закрытых встречах эти месседжи были еще более открытыми и прямыми – от дипломатов, эмиссаров», – сказал Шалва Папуашвили.

По его словам, аналогичную позицию разделяли грузинская оппозиция и НПО, которые призывали воевать против России.

Ранее Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что на вопрос о том, что будет после определенного времени сопротивления российским войскам, Грузия получила от поддерживающих войну политиков Запада «ошеломляющий» ответ. «Мы должны были перейти на партизанскую войну», – сообщил он.