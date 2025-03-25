Участники конкурса «Это у нас семейное» рассказали, как искусство влияет на воспитание

Полуфиналисты Кондрашовы из Югры, представители музыкальной семьи, подчеркнули важность передачи культурных знаний через семейный ансамбль «Кондрашата». Мама Наталья отметила, что музыка помогает развивать чувство красоты и гармонии и формирует зрелую личность.

Бусыгины из Москвы, известные театральной и художественной деятельностью, воспитывают шестерых детей. Они подчеркнули значимость культурного наследия в расширении кругозора. Наталья Бусыгина рассказала о важности посещения музеев и театров, что способствует развитию детей.

Денисовы из Татарстана активно изучают и сохраняют народные традиции. Александра, лауреат республиканского конкурса, считает, что культура проникает во все сферы жизни, помогая справляться со сложностями.

Гладышевы из Подмосковья, воспитывающие 13 детей, включая пятерых с синдромом дауна, активно вовлекают своих детей в творческие проекты. Оксана рассказала, что участие в конкурсе дало детям с особенностями возможность социализации и самовыражения. Они уже четыре года занимаются хореографией и участвуют в конкурсах.

Участники конкурса подчеркнули, что «Россия – страна возможностей» предоставляет уникальные возможности для самореализации и социализации детей через творчество.