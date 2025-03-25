По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.2 комментария
Участники конкурса «Это у нас семейное» рассказали, как искусство влияет на воспитание
Принявшие участие в конкурсе «Это у нас семейное» рассказали о влиянии творчества на воспитание детей, они отметили, что искусство помогает создать гармоничную атмосферу и развить личность каждого ребенка в многодетных семьях.
Полуфиналисты Кондрашовы из Югры, представители музыкальной семьи, подчеркнули важность передачи культурных знаний через семейный ансамбль «Кондрашата». Мама Наталья отметила, что музыка помогает развивать чувство красоты и гармонии и формирует зрелую личность.
Бусыгины из Москвы, известные театральной и художественной деятельностью, воспитывают шестерых детей. Они подчеркнули значимость культурного наследия в расширении кругозора. Наталья Бусыгина рассказала о важности посещения музеев и театров, что способствует развитию детей.
Денисовы из Татарстана активно изучают и сохраняют народные традиции. Александра, лауреат республиканского конкурса, считает, что культура проникает во все сферы жизни, помогая справляться со сложностями.
Гладышевы из Подмосковья, воспитывающие 13 детей, включая пятерых с синдромом дауна, активно вовлекают своих детей в творческие проекты. Оксана рассказала, что участие в конкурсе дало детям с особенностями возможность социализации и самовыражения. Они уже четыре года занимаются хореографией и участвуют в конкурсах.
Участники конкурса подчеркнули, что «Россия – страна возможностей» предоставляет уникальные возможности для самореализации и социализации детей через творчество.