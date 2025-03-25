По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.2 комментария
Умер телеведущий и сатирик Константин Цивилев
Константин Цивилев, известный телеведущий и сатирик, скончался в возрасте 59 лет; он был автором более 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» и оставил значительный след в культурной жизни Москвы.
Сатирик, телеведущий и режиссер Константин Цивилев скончался в возрасте 59 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на его друга и коллегу Давида Шнейдерова. По словам Шнейдерова, Цивилев долгое время работал с ним, и его уход стал потерей для «золотой команды». На данный момент причина смерти не уточнена, а дата прощания и похорон не объявлена.
Цивилев родился в 1965 году в Москве. Он начал свою карьеру с работы редактором отдела сатиры и юмора на радио, где писал сценарии для популярных передач, таких как «С добрым утром!», «Полчаса на все» и «Опять 25!». С 1995 года работал на Первом канале, где стал известен как корреспондент и ведущий программы «Времечко».
В 2000-х годах Цивилев вел передачу «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь», а с 2008 года работал на радио «Маяк». С 2010 года он стал ведущим программы «Дела житейские» на канале «Доверие» вместе с Алексеем Эйбоженко. Также Цивилев был автором более 50 документальных фильмов цикла «Городские истории» для телеканала «Столица».