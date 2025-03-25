  • Новость часаЭксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде
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    Запад стал аутсайдером экономического развития
    В результате удара ВСУ в ЛНР погибли российские журналисты
    Десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»
    Каллас назвали самой глупой в Евросоюзе
    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу
    «Северяне» выбили ВСУ из окрестностей белгородской Поповки
    Журналист случайно оказался в секретном чате команды Трампа об ударах по хуситам
    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    15 комментариев
    25 марта 2025, 11:53 • Новости дня

    Тбилиси назвал принуждавшего Грузию к войне с Россией американского политика

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Исполнительный директор Института Маккейна, экс-заместитель помощника министра обороны США, член Демократической партии Эвелин Фаркас призывала Грузию открыть «второй фронт» против России, несмотря на все возможные последствия для Тбилиси, заявил во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Информацию об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он напомнил, что в сентябре 2022 года Фаркас публично заявила, что «(президент России Владимир) Путин не может победить на Украине», в связи с чем «Грузия испытывает меньше опасностей со стороны России».

    «Когда Фаркас спросили, уверена ли она в этом, так как есть мнение, что у России все равно есть ресурс увеличить проблемы для Грузии, та ответила: «Ну и что?», – отметил председатель парламента Грузии.

    «Вот эти слова: «Ну и что?», они лучше всего описывают отношение поддерживающих войну американских и европейских политиков к народу Грузии и его безопасности», – заявил Шалва Папуашвили.

    Председатель парламента Грузии также напомнил, что недавно стипендиантом данного института стала экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, одна из лидеров радикальной оппозиции.

    Как сказал Шалва Папуашвили, «заявление Фаркас не являлось личным мнением конкретной фигуры».

    «Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали, – сказал он. – Говорили, что Грузия не должна упустить момент, активно включиться в санкции против России и так далее».

    «На закрытых встречах эти мессиджи были еще более открытыми и прямыми – от дипломатов, эмиссаров», – сказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, аналогичную позицию разделяли грузинская оппозиция и НПО, которые призывали воевать против России.

    Ранее Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что на вопрос о том, что будет после определенного времени сопротивления российским войскам, Грузия получила от поддерживающих войну политиков Запада «ошеломляющий» ответ. «Мы должны были перейти на партизанскую войну», – сообщил он.

    25 марта 2025, 02:52 • Новости дня
    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде

    Настроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее

    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде
    @ ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров с США, которые проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший.

    Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА «Новости», что представители России были в хорошем настроении после встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии. Переговоры начались в понедельник утром и продолжались более 12 часов. На встрече российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    «Хорошее», – лаконично охарактеризовал настроение российской делегации источник агентства.

    Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвали повышенный интерес, учитывая текущую международную обстановку. Ожидается, что стороны продолжат взаимодействие для решения актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

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    25 марта 2025, 03:33 • Новости дня
    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»

    Старший сержант ВС РФ: Самолет «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ

    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший сержант Вооруженных сил РФ Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в феврале 2022 года.

    Российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ. RTVI приводит слова сержанта, который утверждает, что видел, как самолет горел, и в него что-то попало. Шилов выразил уверенность, что удар был нанесен украинскими военными.

    По словам десантника, внутри «Мрии» находился корректировщик ВСУ, который около двух дней скрывался там от российских военных.

    Напомним, первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета. Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

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    25 марта 2025, 08:30 • Видео
    Армения возвращается к России?

    Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

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    25 марта 2025, 08:46 • Новости дня
    Каллас назвали самой глупой в Евросоюзе

    Ирландский журналист назвал Каллас самой глупой за слова о России

    Каллас назвали самой глупой в Евросоюзе
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за предложение нанести поражение России ради предотвращения третьей мировой войны, назвав ее самой глупой в Евросоюзе.

    Кая Каллас оказалась в центре внимания после заявления о необходимости стратегического поражения России с целью предотвращения третьей мировой войны, сообщает 360.ru.

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) резко отреагировал на эти слова, назвав Каллас «самой глупой женщиной в Евросоюзе». По его мнению, предложение Каллас демонстрирует низкий уровень интеллекта, поскольку предполагает необходимость «победить» страну с самым большим и передовым ядерным арсеналом.

    Журналист также выразил возмущение тем, что Каллас обосновывает свой призыв стремлением избежать глобального конфликта. Он подчеркнул, что такой подход, как у Каллас, вызывает обеспокоенность в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министра Эстонии Каю Каллас обвинили в наглости, что спровоцировало страны Евросоюза на демонстративную акцию. Сообщалось, что Каллас потерпела позор и поражение из-за провала своих дипломатических усилий. Ее план о выделении Украине помощи в размере 40 млрд евро не выдержал столкновения с реальностью.

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    24 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Андрей Рыженко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между экспертными группами России и США, проходящие в Эр-Рияде, длятся уже три часа, сообщил участник российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

    Карасин подчеркнул, что процесс идет «полным ходом», и стороны обсуждают важные вопросы международных отношений, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что несмотря на различные позиции, стороны сохраняют взаимопонимание, что подтверждается длительностью переговоров.

    Сенатор не стал делать прогнозы относительно дальнейших встреч между экспертами России и США. Он отметил: «Мы еще это не закончили. Подождите, планировать наперед будем потом».

    Напомним, в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.

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    25 марта 2025, 09:35 • Новости дня
    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу

    Карасин: Диалог России и США в Эр-Рияде был непростым, но весьма полезным

    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комитета Совета Федерации по международным делам и участник делегации Григорий Карасин рассказал, что на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде обсуждалось множество проблем, и диалог, хоть и был непростым, оказался полезным для обеих сторон.

    По словам Карасина, встреча экспертных групп России и США в Эр-Рияде прошла продуктивно, передает ТАСС.

    Сенатор отметил, что обсуждалось много вопросов, и, несмотря на трудности, диалог был весьма полезен для обеих сторон.

    Карасин подчеркнул, что переговоры между Россией и США будут продолжены с привлечением международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций и другие страны.

    Он выразил уверенность в конструктивном характере диалога, который, по его мнению, необходим обоим государствам. Американская сторона также заинтересована в продолжении обсуждений.

    Ранее в МИД сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник раскроет детали контактов российской делегации с США в Эр-Рияде. Переговоры России и США продолжались более 12 часов, а настрой российской делегации оценили как хороший.

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени.

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    24 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Рар предрек системный кризис в Германии

    Политолог Рар: Мерц попал в ловушку на коалиционных переговорах

    Рар предрек системный кризис в Германии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц из-за отказа договариваться с АдГ попал в ловушку, хотя у него была возможность создать дееспособную консервативную власть в стране. Теперь ему остается либо перейти на позиции «левых» и «плясать под их дудку», либо отойти от власти и назначить новые выборы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что коалиционные переговоры в Германии зашли в тупик.

    «В Германии, как и во всех западных государствах, существует так называемое глубинное государство. Речь идет о бюрократах, силовиках, чиновниках, прокурорах, судьях, пронизанных духом либеральных ценностей и придерживающихся левых идей. Все они так или иначе связаны с партией «Зеленые», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Он уточнил: если Дональд Трамп пытается переломить прежнюю систему в США, то Фридрих Мерц «связан по рукам и ногам» в ФРГ. «Он не в состоянии что-либо поменять, ведь его просто сместят», – добавил эксперт.

    «Поэтому партия социал-демократов, которая с треском проиграла выборы, на деле доминирует над консервативными политиками из ХДС/ХСС и играет с ними в «кошки-мышки». А аутсайдеры «Зеленые» открыто наставляют будущее серо-красное правительство на, как они считают, «правильный путь», – указал Рар.

    По его мнению, Мерц попал в ловушку, потому что наотрез отказался договариваться с «Альтернативой для Германии» (АдГ). «Вместе в правой партией лидер христианских демократов мог бы создать дееспособную консервативную власть. Но из-за своих решений сейчас он выглядит как тряпка», – подчеркнул политолог.

    Как отмечает спикер, у Мерца есть выбор: либо перейти на позиции «левых» и «Зеленых» и «плясать под их дудку», либо отказаться от власти и назначить новые выборы. «Так или иначе, в ФРГ может наступить системный кризис», – заключил Рар.

    Ранее газета Politico сообщила, что коалиционные переговоры в Германии столкнулись с серьезными трудностями. Вероятный канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал СДПГ выделить сотни миллиардов евро на новые займы для укрепления военной мощи и инфраструктуры, включая «зеленую» энергетику.

    В стране это решение назвали историческим и означающим потерю Мерцем большей части своего влияния в переговорах. «Это явное поражение консерваторов в самом начале обсуждений», – заявил Йоханнес Винкель, лидер молодежной организации консервативного альянса.

    Тино Хрупалла, один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая станет крупнейшей оппозиционной фракцией после созыва нового Бундестага, заявил, что своими решениями Мерц играет на пользу левого крыла.

    При этом внутри ХДС/ХСС давление на Мерца растет – правое крыло требует уступок в вопросах миграции и сокращения социальных выплат, с которыми не согласны в СДПГ. Ключевая проблема заключается в том, что из-за растущей власти радикальных партий по обе стороны политического спектра у будущего канцлера нет другого жизнеспособного варианта коалиции, поскольку он исключил возможность сотрудничества с АдГ.

    Все эти разногласия угрожают затянуть формирование коалиционного правительства на фоне и без того сложных переговоров, в которых участвуют 16 групп. Изначально Мерц предполагал, что дискуссии завершатся к 20 апреля – к католической Пасхе, которая в этом году совпадает с православной. Но теперь политик уже не уверен в этих сроках. «Точность важнее скорости», – сказал он на прошлой неделе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будущий канцлер ведет ФРГ ко второй холодной войне и почему германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху.

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    24 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уничтожение НПС «Кавказская» в результате атаки украинских БПЛА привело к невозможности транспортировки нефти через систему КТК.

    После атаки украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» транспортировка нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стала невозможна, передает РИА «Новости». Консорциум сообщил, что работы по восстановлению продолжаются на другой станции – «Кропоткинская».

    Ранее киевский режим совершил повторную атаку на НПС «Кропоткинская», которая также подверглась ударам украинских БПЛА в феврале. В результате первой атаки объем предполагаемой транспортировки на год был снижен, однако после уничтожения станции «Кавказская» консорциум заявил о полной невозможности транспортировки нефти в обозримом будущем.

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    24 марта 2025, 18:04 • Новости дня
    Вэнс поддержал раскритикованного за высказывания по Украине Уиткоффа
    Вэнс поддержал раскритикованного за высказывания по Украине Уиткоффа
    @ Evelyn Hockstein/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту спецпосланника Стивена Уиткоффа, подчеркнув его успехи в дипломатии и отметив недовольство критиков.

    Вэнс в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) высказался в поддержку Уиткоффа, который подвергся критике за свои высказывания об Украине. Вэнс отметил: «Стив Уиткофф – отличный парень, делающий невероятную работу. Люди, которые его критикуют, злятся, что он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет. Оказывается, дипломатия во многом сводится к простому навыку: не быть идиотом», передает РИА «Новости».

    Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить Уиткоффа от переговоров по Украине из-за его высказываний, которые Мережко считает небезопасными и противоречащими политике США.

    Напомним, в пятницу Уиткофф в интервью Такеру Карлсону подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов. Кроме того, он отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс.

    Спецпосланник также заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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    24 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ
    Взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командование ВСУ обещает украинским боевикам, пытающимся проникнуть в Белгородскую область, возможность грабить дома местных жителей, сообщил попавший в плен в регионе украинский боец Роман Лысенко (позывной «Рига»).

    Лысенко рассказал, что пытался прорваться на территорию региона в составе группы из 30 человек. Его слова приводятся в неофициальном ресурсе военнослужащих группировки войск «Север» – Telegram-канале «Северный ветер».

    Также боевик добавил, что минимум 25 украинских военных, с которыми он пытался пробраться в регион, были уничтожены российскими войсками в Белгородской области. О судьбе четверых других боевиков он не знает.

    Украинское военное командование обещало бойцам, что в Белгородской области они смогут грабить дома местных жителей, а русских войск на границе нет.

    Лысенко пояснил, что служил в ВСУ по контракту в 769-й отдельной радиолокационной роте (войсковая часть А3010), но в 2025 году его перевели в состав 225-го отдельного штурмового полка.

    Ранее в марте украинский военнопленный сообщил, что командование ВСУ на Курском направлении не считает нужным эвакуировать раненых с поля боя и оставляет подчиненных на верную смерть.

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    24 марта 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков сообщил о переговорах по безопасности судоходства в Черном море в Эр-Рияде

    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность судоходства в Черном море станет одной из ключевых тем на переговорах в Эр-Рияде, куда направилась российская делегация, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, черноморская инициатива и связанные с ней темы возобновления обсуждений были предложены президентом США Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин согласился с данной инициативой и отправил российскую делегацию в Эр-Рияд именно с этим мандатом, передает ТАСС.

    Ранее в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российская сторона надеется продвинуться вперед на этих переговорах, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

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    24 марта 2025, 14:24 • Новости дня
    Суд удовлетворил ходатайство Ефремова об УДО
    Суд удовлетворил ходатайство Ефремова об УДО
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Алексеевский райсуд Белгородской области в понедельник удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова.

    Суд удовлетворил ходатайство осужденного на семь с половиной лет колонии Ефремова, сообщили в инстанции, передает РИА «Новости».

    По данным Telegram-канала Shot, выход Михаила Ефремова на свободу ожидается 7 апреля. На свободе Ефремов обязан раз в месяц отмечаться в органах надзора, ему запрещено менять место жительства и управлять автомобилем.

    На слушании представитель колонии заявил, что артист трудился кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. По словам представителя исправительного учреждения, актер добросовестно относился к своим обязанностям. При этом в апреле 2023 года он допустил злостное нарушение: использовал запрещенный в колонии предмет – телефон. Кроме того, он допускал незначительные нарушения, находился без разрешения на объекте, появлялся без нашивки на одежде. Ефремов погасил все взыскания.

    Напомним, Ефремов не смог добиться закрытого заседания по делу об УДО.

    СМИ сообщали, что актер якобы собирается организовать масштабное мероприятие в случае освобождения по УДО.

    В 2020 году Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП в центре столицы. Отмечалось, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.


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    24 марта 2025, 22:25 • Новости дня
    Песков: Россия и США не подпишут документы после консультаций в Эр-Рияде
    Песков: Россия и США не подпишут документы после консультаций в Эр-Рияде
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что по итогам сегодняшних консультаций в Эр-Рияде никаких документов между экспертными группами России и США подписано не будет, передает ТАСС. На вопрос о возможном подписании каких-либо соглашений он ответил: «Нет. Никаких документов не планируется».

    Напомним, в понедельник в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США.

    Ранее сообщалось, что делегации сделали перерыв после шести часов обсуждений. После очередной паузы, которая продлилась час, переговоры возобновились и продолжаются более девяти часов.

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    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука

    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

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    24 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО

    Оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО от удара HIMARS

    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли от удара HIMARS в зоне специальной военной операции, сообщил телеканал «Звезда».

    Оператор телеканала Андрей Панов и водитель съемочной группы «Звезды» Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб на месте, сообщается в Telegram-канале телеканала.

    Сообщается, что по легковому автомобилю с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

    Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции на Купянском направлении в Харьковской области погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

    Кроме того, в пятницу стало известно, что корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен в результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

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    24 марта 2025, 17:23 • Новости дня
    Украина призвала отстранить Уиткоффа от переговоров

    Украина призвала отстранить Уиткоффа от переговоров из-за заявлений об урегулировании конфликта

    Украина призвала отстранить Уиткоффа от переговоров
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить спецпосланника США Стивена Уиткоффа от переговоров по Украине из-за его высказываний, которые Мережко считает небезопасными и противоречащими политике США.

    Мережко заявил о необходимости отстранения Уиткоффа от переговоров. Это было сделано после того, как Уиткофф в интервью заявил, что представляет интересы президента Дональда Трампа и выражает его точку зрения по урегулированию украинского конфликта. Мережко подчеркнул, что такие высказывания Уиткоффа являются небезопасными и противоречат политике США, передает ТАСС.

    Он также добавил, что, хотя Украина не может диктовать США, кто должен их представлять, Уиткофф не может оставаться в делегации. «Это шокирующие позорные заявления», – добавил Мережко.

    По словам Мережко, он сомневается в профессионализме Уиткоффа, который, как представитель президента, должен разбираться в вопросах конфликта и знать базовые вещи. Мережко заявил, что американский лидер должен дезавуировать такие заявления, чтобы не противоречить политике своей страны.

    В пятницу спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов. Кроме того, он отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс.

    Спецпосланник также заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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