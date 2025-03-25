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Похищенные из музея Франции золотые монеты нашли в Москве
Похищенная во Франции коллекция старинных монет стоимостью 55 млн рублей найдена в Москве
Коллекция золотых монет, похищенная из музея Сен-Реми во Франции, стоимостью 55 млн рублей найдена в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коллекция старинных золотых монет была обнаружена в Москве благодаря совместным усилиям сотрудников ГУУР МВД России и ФСБ, сообщается в Telegram-канале Волк.
По данным МВД России, эти монеты ранее хранились в историческом музее Сен-Реми в Реймсе, представляют собой ценные экземпляры античных времен.
Ирина Волк сообщила, что расследование началось после получения информации о продаже монет на московском антикварном рынке. Выяснилось, что они совпадают с описанием украденных экспонатов из музея Франции. По каналам Интерпола был направлен запрос во Францию, где подтвердили факт хищения монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры. За это преступление был осужден охранник музея, но монеты найдены не были.
В результате оперативных действий в антикварном магазине и у нескольких нумизматов были обнаружены и изъяты 79 монет. Государственный исторический музей подтвердил их историческую и культурную ценность и оценил в 55 млн рублей.
В настоящее время решается вопрос о возвращении коллекции во Францию.
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