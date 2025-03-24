Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.4 комментария
Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.5 комментариев
Карасин подчеркнул, что процесс идет «полным ходом», и стороны обсуждают важные вопросы международных отношений, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что несмотря на различные позиции, стороны сохраняют взаимопонимание, что подтверждается длительностью переговоров.
Сенатор не стал делать прогнозы относительно дальнейших встреч между экспертами России и США. Он отметил: «Мы еще это не закончили. Подождите, планировать наперед будем потом».
Напомним, в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.
Политолог Рар: Мерц попал в ловушку на коалиционных переговорах
«В Германии, как и во всех западных государствах, существует так называемое глубинное государство. Речь идет о бюрократах, силовиках, чиновниках, прокурорах, судьях, пронизанных духом либеральных ценностей и придерживающихся левых идей. Все они так или иначе связаны с партией «Зеленые», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Он уточнил: если Дональд Трамп пытается переломить прежнюю систему в США, то Фридрих Мерц «связан по рукам и ногам» в ФРГ. «Он не в состоянии что-либо поменять, ведь его просто сместят», – добавил эксперт.
«Поэтому партия социал-демократов, которая с треском проиграла выборы, на деле доминирует над консервативными политиками из ХДС/ХСС и играет с ними в «кошки-мышки». А аутсайдеры «Зеленые» открыто наставляют будущее серо-красное правительство на, как они считают, «правильный путь», – указал Рар.
По его мнению, Мерц попал в ловушку, потому что наотрез отказался договариваться с «Альтернативой для Германии» (АдГ). «Вместе в правой партией лидер христианских демократов мог бы создать дееспособную консервативную власть. Но из-за своих решений сейчас он выглядит как тряпка», – подчеркнул политолог.
Как отмечает спикер, у Мерца есть выбор: либо перейти на позиции «левых» и «Зеленых» и «плясать под их дудку», либо отказаться от власти и назначить новые выборы. «Так или иначе, в ФРГ может наступить системный кризис», – заключил Рар.
Ранее газета Politico сообщила, что коалиционные переговоры в Германии столкнулись с серьезными трудностями. Вероятный канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал СДПГ выделить сотни миллиардов евро на новые займы для укрепления военной мощи и инфраструктуры, включая «зеленую» энергетику.
В стране это решение назвали историческим и означающим потерю Мерцем большей части своего влияния в переговорах. «Это явное поражение консерваторов в самом начале обсуждений», – заявил Йоханнес Винкель, лидер молодежной организации консервативного альянса.
Тино Хрупалла, один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая станет крупнейшей оппозиционной фракцией после созыва нового Бундестага, заявил, что своими решениями Мерц играет на пользу левого крыла.
При этом внутри ХДС/ХСС давление на Мерца растет – правое крыло требует уступок в вопросах миграции и сокращения социальных выплат, с которыми не согласны в СДПГ. Ключевая проблема заключается в том, что из-за растущей власти радикальных партий по обе стороны политического спектра у будущего канцлера нет другого жизнеспособного варианта коалиции, поскольку он исключил возможность сотрудничества с АдГ.
Все эти разногласия угрожают затянуть формирование коалиционного правительства на фоне и без того сложных переговоров, в которых участвуют 16 групп. Изначально Мерц предполагал, что дискуссии завершатся к 20 апреля – к католической Пасхе, которая в этом году совпадает с православной. Но теперь политик уже не уверен в этих сроках. «Точность важнее скорости», – сказал он на прошлой неделе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будущий канцлер ведет ФРГ ко второй холодной войне и почему германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху.
Медведев высмеял ситуацию с «отказавшимся» разговаривать с Макроном Зеленским
Сообщалось, что во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому якобы позвонил Макрон. Зеленский, отвечая по телефону, сказал, что сейчас общается со СМИ и пообещал перезвонить через 15–20 минут, передает РИА «Новости».
Медведев рассказал историю из 1990-х годов о курьезном случае на заседании правления компании среднего уровня. Во время совещания ее генеральный директор объявил коллегам, что через пять минут ему позвонит премьер-министр, передает ТАСС.
«И действительно – звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: «Да, господин председатель правительства, спасибо. Все сделаем, позвоню вам!» И резко бросает трубку», – рассказал он в соцсети «ВКонтакте».
«Присутствующие не знают, что сказать, находясь в… как бы помягче выразиться. А директор с видом триумфатора продолжает совещание. Кто звонил и по какому поводу, так никто, конечно, и не узнал», – сообщил он.
Медведев сравнил тот случай с поведением Зеленского, который, по мнению зампреда Совбеза, устроил «такой же цирк». В резких выражениях Медведев заявил, что Зеленский, «изображая разговор с Микроном», хотел продемонстрировать, «кто старший на арене».
При этом нельзя узнать, кто звонил на самом деле, так как французская сторона «молчит» и «не квакает», что на руку Зеленскому, заявил Медведев. Медведев напомнил, как жестко разговаривали с Зеленским в Белом доме, зато украинский лидер демонстрирует свое превосходство над президентом Франции.
Как подчеркнул Медведев, «это печально», поскольку от Зеленского «зависит судьба миллионов людей на территории бывшей Украины».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. Белый дом заявил ,что президент США поставил Зеленского на место.
Российские ракетчики прицельным ударом уничтожили более 50 военных ВСУ и технику в Сумской области
Российские ракетчики нанесли удар по позициям украинских войск в Краснопольском районе Сумской области, уничтожено более 50 человек личного состава и несколько единиц техники, включая самоходные артиллерийские установки, пикапы и багги, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», неофициальном ресурсе воинов группировки войск «Север».
Группировка войск «Север» также сообщила о зачистке приграничных районов и отражении попыток проникновения украинских войск в Белгородскую область. Операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили мобильную технику и живую силу противника при попытке прорыва на квадроциклах в направлении Демидовки.
В районе суджанского приграничья продолжается укрепление позиций и зачистка лесных массивов. Враг перебрасывает дополнительные подразделения, включая 47-ю механизированную бригаду, и заминировал участок юго-восточнее Гоголевки.
ВС России также захватили в плен одного из украинских военнослужащих. По итогам за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники, из которых четыре единицы бронетанковой. В Курской области продвижение составило более 3300 метров, уничтожено шесть единиц бронетехники.
В Волчанском и Липцовском направлениях также были нанесены значительные потери украинским формированиям, уничтожены три боевые группы с техникой, сбиты два разведывательных беспилотника «Фурия».
Минобороны сообщило об ударах по двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.
Российские силовики сообщали, что ВСУ сосредотачивают резервы в Сумской области для деблокирования своих подразделений.
Эксперты указывали на необходимость установления огневого контроля над Сумами для обеспечения безопасности приграничных районов России.
Лысенко рассказал, что пытался прорваться на территорию региона в составе группы из 30 человек. Его слова приводятся в неофициальном ресурсе военнослужащих группировки войск «Север» – Telegram-канале «Северный ветер».
Также боевик добавил, что минимум 25 украинских военных, с которыми он пытался пробраться в регион, были уничтожены российскими войсками в Белгородской области. О судьбе четверых других боевиков он не знает.
Украинское военное командование обещало бойцам, что в Белгородской области они смогут грабить дома местных жителей, а русских войск на границе нет.
Лысенко пояснил, что служил в ВСУ по контракту в 769-й отдельной радиолокационной роте (войсковая часть А3010), но в 2025 году его перевели в состав 225-го отдельного штурмового полка.
Ранее в марте украинский военнопленный сообщил, что командование ВСУ на Курском направлении не считает нужным эвакуировать раненых с поля боя и оставляет подчиненных на верную смерть.
Песков сообщил о переговорах по безопасности судоходства в Черном море в Эр-Рияде
По словам Пескова, черноморская инициатива и связанные с ней темы возобновления обсуждений были предложены президентом США Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин согласился с данной инициативой и отправил российскую делегацию в Эр-Рияд именно с этим мандатом, передает ТАСС.
Ранее в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в гостинице The Ritz-Carlton.
Российская сторона надеется продвинуться вперед на этих переговорах, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Губернатор Орловской области назначил выплату в 100 тыс. рублей беременным школьницам
В Орловской области школьницы, которые становятся на учет по беременности, будут получать единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей, следует из указа губернатора Андрея Клычкова, опубликованном на сайте публикации правовых актов.
Это изменение вносится в прежний указ от 12 декабря 2024 года, где выплаты были предусмотрены только для женщин, обучающихся в профессиональных и высших образовательных учреждениях.
Теперь право на выплаты распространено и на беременных школьниц, обучающихся на очной форме в общеобразовательных организациях. Как уточняет пресс-служба департамента социальной защиты Орловской области, данная мера направлена на поддержку рождаемости и улучшение демографической ситуации в регионе.
Выплаты в аналогичном размере уже введены в ряде других регионов, таких как Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская и Тверская области, а также в Чувашии.
Ранее президент Владимир Путин поручил представить предложения по улучшению назначения единого пособия на детей и беременных.
Путин также поручил правительству обеспечить увеличение размера пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума.
В Госдуму внесли законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком.
Напомним, в России с 2024 года начали действовать новые социальные выплаты для поддержки семей с детьми, размер которых зависит от возраста ребенка и доходов семьи.
Суд удовлетворил ходатайство осужденного на семь с половиной лет колонии Ефремова, сообщили в инстанции, передает РИА «Новости».
По данным Telegram-канала Shot, выход Михаила Ефремова на свободу ожидается 7 апреля. На свободе Ефремов обязан раз в месяц отмечаться в органах надзора, ему запрещено менять место жительства и управлять автомобилем.
На слушании представитель колонии заявил, что артист трудился кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. По словам представителя исправительного учреждения, актер добросовестно относился к своим обязанностям. При этом в апреле 2023 года он допустил злостное нарушение: использовал запрещенный в колонии предмет – телефон. Кроме того, он допускал незначительные нарушения, находился без разрешения на объекте, появлялся без нашивки на одежде. Ефремов погасил все взыскания.
Напомним, Ефремов не смог добиться закрытого заседания по делу об УДО.
СМИ сообщали, что актер якобы собирается организовать масштабное мероприятие в случае освобождения по УДО.
В 2020 году Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП в центре столицы. Отмечалось, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
«Как курянин и почетный гражданин Курской области возмущен ситуацией с блогером Апачевым и его «творчеством» в Судже», – заявил Поветкин в Telegram.
Поветкин счел недопустимым «изрисовывать стены» в Судже «матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки». Еще сильнее его возмутили попытки Апачева «забивать стрелки местным жителям, да к тому же женщинам», которые критиковали действия рэпера.
Поветкин выразил поддержку врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, а также бросил «вызов» Апачеву. «Если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30», – заявил Поветкин.
По его словам, он готов «объяснить» рэперу, как следует вести себя по отношению «к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей». «А забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков», – заявил боксер.
Тем временем сам Апачев опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, обращаясь к жителям Курской области, что «никого не хотел обидеть своими граффити». Он заявил, что таким образом пытался «поддержать» российских военных, которым приходится видеть в городе большое число украинских граффити. Он также отвергает заявления о «стрелках» женщинам.
При этом он также написал сообщение, в котором связал критику в свой адрес с тем, что против него якобы «отрабатывается методичка».
Напомним, Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже. Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области, где занимался порчей имущества, заявил Хинштейн. Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта
Ветераны СВО и общественники России запустили сайт со списком русофобов и их действий
Инициативная группа граждан России, в которую входят ветераны СВО и патриоты, создала платформу «Русофобы» для фиксации организаций, движений и отдельных лиц, действующих против российских интересов. Сведения будут представлены на сайте russophob.ru, а также в telegram-канале russophob_ru.
Как сообщили создатели ресурса, на сайте и в Telegram будут регулярно публиковаться сведения о тех, кто стремится дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России и нанести урон стране на международной арене. По словам инициативной группы, задачей проекта является предупреждение и информирование населения о потенциальных угрозах и подрывной деятельности.
Создатели проекта объясняют, что россиянам важно знать своих врагов в лицо. В список попадут беглые либералы, артисты, критикующие Россию за гонорары западных фондов, а также иностранные структуры и фонды, реализующие диверсии и пытающиеся внедрить технологии цветных революций. Эти данные будут открыты для всех желающих ознакомиться и включают в себя как имена и фотографии, так и места работы и жительства.
Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны в 7 км от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», фрагменты дрона упали в районе железнодорожной станции «Кавказская», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве отметили, что это не первая попытка атаки на инфраструктуру. В феврале была совершена атака на тот же объект, в результате которой станция получила повреждения и потребовала ремонта.
Минобороны подчеркивает, что несмотря на заявления Владимира Зеленского и его обращения к международным партнерам, украинская сторона продолжает планировать и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру России.
Между тем на железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края были повреждены контактная сеть и остекление здания из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.
Напомним, в ночь на 28 февраля российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».
Позже киевский режим совершил атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по объекту КТК в станице Кавказская, обеспечивающему перевалку нефти в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.
Украина призвала отстранить Уиткоффа от переговоров из-за заявлений об урегулировании конфликта
Мережко заявил о необходимости отстранения Уиткоффа от переговоров. Это было сделано после того, как Уиткофф в интервью заявил, что представляет интересы президента Дональда Трампа и выражает его точку зрения по урегулированию украинского конфликта. Мережко подчеркнул, что такие высказывания Уиткоффа являются небезопасными и противоречат политике США, передает ТАСС.
Он также добавил, что, хотя Украина не может диктовать США, кто должен их представлять, Уиткофф не может оставаться в делегации. «Это шокирующие позорные заявления», – добавил Мережко.
По словам Мережко, он сомневается в профессионализме Уиткоффа, который, как представитель президента, должен разбираться в вопросах конфликта и знать базовые вещи. Мережко заявил, что американский лидер должен дезавуировать такие заявления, чтобы не противоречить политике своей страны.
В пятницу спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов. Кроме того, он отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс.
Спецпосланник также заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Стармер предложил создать коалицию из европейских и стран НАТО для размещения войск на Украине после предполагаемого прекращения огня. Уиткофф, ведущий переговоры о прекращении огня между США, Украиной и Россией, в интервью Такеру Карлсону назвал этот план «позерством», передает Sky News.
Он также обвинил премьер-министра в том, что тот придерживается «упрощенного» представления о современном лидерстве, утверждая, что лидеры должны быть как Уинстон Черчилль. Уиткофф заявил, что опасения по поводу возможного вторжения России в Европу преувеличены, так как существует НАТО, которого не было во времена Второй мировой войны.
Ранее Уиткофф в интервью Fox News заявил, что в Европе начинают понимать отсутствие у России планов по захвату континента.
Коалиционные переговоры в Германии столкнулись с серьезными трудностями, сообщает Politico. Новое правительство во главе с консерватором Фридрихом Мерцем начало переговоры с социал-демократами, согласившись на значительные заимствования для укрепления военной и инфраструктурной мощи страны. Однако этот шаг вызвал недовольство внутри консервативного лагеря, который требует уступок в таких вопросах, как миграция и социальные выплаты.
Изначально Мерц, известный приверженностью к финансовой дисциплине, пошел на исторический компромисс, который был легко принят Социал-демократической партией (СДПГ). Однако это решение ослабило его позиции в переговорах, поскольку теперь социал-демократы не имеют стимула идти на уступки. «Это явное поражение консерваторов в начале коалиционных переговоров», – заявил Йоханнес Винкель, лидер молодежной организации консерваторов.
Проблемы Мерца усугубляются тем, что он не может рассчитывать на коалицию с правой партией «Альтернатива для Германии» (AfD), которая стремится использовать ситуацию в свою пользу. В то же время социал-демократы не намерены уступать в вопросах защиты социальных льгот и прав работников. «Мы не будем играть в игру, где консерваторы требуют плату за свои уступки», – отметил Ларс Кастеллуччи, депутат от СДПГ.
Особую сложность вызывают разногласия по поводу миграционной политики. Мерц обещал усилить пограничный контроль и отказаться от приема нелегальных мигрантов, но СДПГ считает, что это противоречит законам ЕС и может навредить отношениям с соседями. Предложение о лишении гражданства за экстремизм также вызывает критику со стороны социал-демократов, опасающихся, что оно будет несправедливо направлено против лиц с двойным гражданством. В результате переговоры затягиваются, вызывая опасения по поводу сроков формирования нового правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц достиг согласия с партией зеленых по пакету фискальных реформ. Для министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая вскоре покинет свою должность, нашли новую работу. Отмечалось также, что германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху.
Подразделения группировки «Север» уничтожили живую силу и технику ВСУ у Мирополья, Угроедов, Турьи и Краснополья в Сумской области, украинская сторона потеряла более 175 бойцов, два танка, четыре бронированные машины и 18 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также уничтожено четыре артиллерийских орудия, включая Caesar, и склад боеприпасов.
Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны у шести поселков в Харьковской области и у четырех поселков в ДНР.
В зоне ее ответственности украинская армия потеряла более 250 человек, четыре боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и три склада боеприпасов.
Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS, а также 227 дронов самолетного типа.
Всего с начала специальной военной операции уничтожено более 48 тыс. беспилотников, 22 тыс. танков и других машин, а также 33 тыс. единиц специальной техники.
Ранее сообщалось, что российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, ВСУ потеряли более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги.