Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
МГЕР и «Волонтерская Рота» провели акцию к годовщине бомбардировок Югославии
У посольства Сербии прошла акция в память о начале бомбардировок Югославии силами НАТО 26 лет назад.
Акция, организованная МГЕР и «Волонтерской Ротой», собрала более трехсот человек у посольства Сербии, сообщается на сайте «Единой России». Участники вышли с плакатами и символикой протеста против натовских бомбардировок, такими как изображение мишени Target.
Активисты установили портрет трехлетней Милицы Ракич, погибшей в ходе бомбардировок, к которому возложили цветы. Девочка стала неофициальным символом детских жертв натовской агрессии.
Председатель МГЕР Антон Демидов заявил: «Ровно 26 лет назад войска НАТО начали бомбардировки Югославии. Они уничтожали промышленные объекты, школы, больницы, объекты культурного наследия. Пострадали тысячи мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики. Бомбардировки Югославии – не единичный случай жестокой войны альянса против мирного населения. Это доказывают и события на Донбассе. Войска НАТО не щадят никого. Страны НАТО – пособники нацистов. Их оружие убивает детей!»
Напомним, что 26 лет назад НАТО начало операцию «Союзническая сила», которая продолжалась 78 дней и проходила без санкции Совета Безопасности ООН. Авиаудары охватили не только военные, но и гражданские объекты, что стало грубым нарушением международного права.