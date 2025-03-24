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    Армения опять развернулась к России из-за страшного открытия
    Суд удовлетворил ходатайство Ефремова об УДО
    Госдума предложила узаконить оформление перепланировки квартир через «Госуслуги»
    Выручка китайского автопроизводителя BYD превзошла Tesla
    Минобороны заявило об атаках Украины на энергообъекты России
    Путин поблагодарил ОАЭ за посредничество в обменах пленными
    Будапешт отказался поддержать вступление Украины в ЕС из-за ущемления прав венгров
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    Израиль подтвердил участие в параде Победы в Москве
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    4 комментария
    Александр Дюков Александр Дюков Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    5 комментариев
    24 марта 2025, 17:56 • Новости дня

    МГЕР и «Волонтерская Рота» провели акцию к годовщине бомбардировок Югославии

    Tекст: Валерия Городецкая

    У посольства Сербии прошла акция в память о начале бомбардировок Югославии силами НАТО 26 лет назад.

    Акция, организованная МГЕР и «Волонтерской Ротой», собрала более трехсот человек у посольства Сербии, сообщается на сайте «Единой России». Участники вышли с плакатами и символикой протеста против натовских бомбардировок, такими как изображение мишени Target.

    Активисты установили портрет трехлетней Милицы Ракич, погибшей в ходе бомбардировок, к которому возложили цветы. Девочка стала неофициальным символом детских жертв натовской агрессии.

    Председатель МГЕР Антон Демидов заявил: «Ровно 26 лет назад войска НАТО начали бомбардировки Югославии. Они уничтожали промышленные объекты, школы, больницы, объекты культурного наследия. Пострадали тысячи мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики. Бомбардировки Югославии – не единичный случай жестокой войны альянса против мирного населения. Это доказывают и события на Донбассе. Войска НАТО не щадят никого. Страны НАТО – пособники нацистов. Их оружие убивает детей!»

    Напомним, что 26 лет назад НАТО начало операцию «Союзническая сила», которая продолжалась 78 дней и проходила без санкции Совета Безопасности ООН. Авиаудары охватили не только военные, но и гражданские объекты, что стало грубым нарушением международного права.

    23 марта 2025, 19:26 • Новости дня
    Хинштейн назвал «наглой провокацией» граффити Апачева в Судже
    Хинштейн назвал «наглой провокацией» граффити Апачева в Судже

    Tекст: Ольга Иванова

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что блогер и рэпер Аким Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже.

    Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области и разместил видеозапись, подтверждающую его нахождение в Судже, где он занимался порчей имущества. Блогер оставил на стенах домов граффити с провакационными надписями, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Хинштейн заявил: «То, что блогер побывал в Судже и демонстративно занимался порчей имущества, подтверждает видео, которое он выложил у себя на канале». По словам Хинштейна, в действиях Апачева усматриваются как минимум три состава административного правонарушения, включая вандализм.

    «Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом. В городе, который семь месяцев был сосредоточением тяжелейших боев, людской боли, смерти и крови наших бойцов, которые отбивали Суджу у врага», – написал Хинштейн.

    Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта. Хинштейн добавил, что все материалы по делу будут переданы в компетентные органы для дальнейших разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные угрожали убийством пенсионерке за ее замечание. Жительница Суджи сообщила о том, что ВСУ раздавали фейковые газеты с пропагандой. ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов.


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    24 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Андрей Рыженко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между экспертными группами России и США, проходящие в Эр-Рияде, длятся уже три часа, сообщил участник российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

    Карасин подчеркнул, что процесс идет «полным ходом», и стороны обсуждают важные вопросы международных отношений, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что несмотря на различные позиции, стороны сохраняют взаимопонимание, что подтверждается длительностью переговоров.

    Сенатор не стал делать прогнозы относительно дальнейших встреч между экспертами России и США. Он отметил: «Мы еще это не закончили. Подождите, планировать наперед будем потом».

    Напомним, в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

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    24 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Рар предрек системный кризис в Германии

    Политолог Рар: Мерц попал в ловушку на коалиционных переговорах

    Рар предрек системный кризис в Германии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц из-за отказа договариваться с АдГ попал в ловушку, хотя у него была возможность создать дееспособную консервативную власть в стране. Теперь ему остается либо перейти на позиции «левых» и «плясать под их дудку», либо отойти от власти и назначить новые выборы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что коалиционные переговоры в Германии зашли в тупик.

    «В Германии, как и во всех западных государствах, существует так называемое глубинное государство. Речь идет о бюрократах, силовиках, чиновниках, прокурорах, судьях, пронизанных духом либеральных ценностей и придерживающихся левых идей. Все они так или иначе связаны с партией «Зеленые», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Он уточнил: если Дональд Трамп пытается переломить прежнюю систему в США, то Фридрих Мерц «связан по рукам и ногам» в ФРГ. «Он не в состоянии что-либо поменять, ведь его просто сместят», – добавил эксперт.

    «Поэтому партия социал-демократов, которая с треском проиграла выборы, на деле доминирует над консервативными политиками из ХДС/ХСС и играет с ними в «кошки-мышки». А аутсайдеры «Зеленые» открыто наставляют будущее серо-красное правительство на, как они считают, «правильный путь», – указал Рар.

    По его мнению, Мерц попал в ловушку, потому что наотрез отказался договариваться с «Альтернативой для Германии» (АдГ). «Вместе в правой партией лидер христианских демократов мог бы создать дееспособную консервативную власть. Но из-за своих решений сейчас он выглядит как тряпка», – подчеркнул политолог.

    Как отмечает спикер, у Мерца есть выбор: либо перейти на позиции «левых» и «Зеленых» и «плясать под их дудку», либо отказаться от власти и назначить новые выборы. «Так или иначе, в ФРГ может наступить системный кризис», – заключил Рар.

    Ранее газета Politico сообщила, что коалиционные переговоры в Германии столкнулись с серьезными трудностями. Вероятный канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал СДПГ выделить сотни миллиардов евро на новые займы для укрепления военной мощи и инфраструктуры, включая «зеленую» энергетику.

    В стране это решение назвали историческим и означающим потерю Мерцем большей части своего влияния в переговорах. «Это явное поражение консерваторов в самом начале обсуждений», – заявил Йоханнес Винкель, лидер молодежной организации консервативного альянса.

    Тино Хрупалла, один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая станет крупнейшей оппозиционной фракцией после созыва нового Бундестага, заявил, что своими решениями Мерц играет на пользу левого крыла.

    При этом внутри ХДС/ХСС давление на Мерца растет – правое крыло требует уступок в вопросах миграции и сокращения социальных выплат, с которыми не согласны в СДПГ. Ключевая проблема заключается в том, что из-за растущей власти радикальных партий по обе стороны политического спектра у будущего канцлера нет другого жизнеспособного варианта коалиции, поскольку он исключил возможность сотрудничества с АдГ.

    Все эти разногласия угрожают затянуть формирование коалиционного правительства на фоне и без того сложных переговоров, в которых участвуют 16 групп. Изначально Мерц предполагал, что дискуссии завершатся к 20 апреля – к католической Пасхе, которая в этом году совпадает с православной. Но теперь политик уже не уверен в этих сроках. «Точность важнее скорости», – сказал он на прошлой неделе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будущий канцлер ведет ФРГ ко второй холодной войне и почему германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху.

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    24 марта 2025, 01:49 • Новости дня
    Медведев высмеял «звонок Макрона» Зеленскому

    Медведев высмеял ситуацию с «отказавшимся» разговаривать с Макроном Зеленским

    Медведев высмеял «звонок Макрона» Зеленскому
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал инцидент, в котором украинский лидер Владимир Зеленский якобы отказался прерывать брифинг ради телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

    Сообщалось, что во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому якобы позвонил Макрон. Зеленский, отвечая по телефону, сказал, что сейчас общается со СМИ и пообещал перезвонить через 15–20 минут, передает РИА «Новости».

    Медведев рассказал историю из 1990-х годов о курьезном случае на заседании правления компании среднего уровня. Во время совещания ее генеральный директор объявил коллегам, что через пять минут ему позвонит премьер-министр, передает ТАСС.

    «И действительно – звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: «Да, господин председатель правительства, спасибо. Все сделаем, позвоню вам!» И резко бросает трубку», – рассказал он в соцсети «ВКонтакте».

    «Присутствующие не знают, что сказать, находясь в… как бы помягче выразиться. А директор с видом триумфатора продолжает совещание. Кто звонил и по какому поводу, так никто, конечно, и не узнал», – сообщил он.

    Медведев сравнил тот случай с поведением Зеленского, который, по мнению зампреда Совбеза, устроил «такой же цирк». В резких выражениях Медведев заявил, что Зеленский, «изображая разговор с Микроном», хотел продемонстрировать, «кто старший на арене».

    При этом нельзя узнать, кто звонил на самом деле, так как французская сторона «молчит» и «не квакает», что на руку Зеленскому, заявил Медведев. Медведев напомнил, как жестко разговаривали с Зеленским в Белом доме, зато украинский лидер демонстрирует свое превосходство над президентом Франции.

    Как подчеркнул Медведев, «это печально», поскольку от Зеленского «зависит судьба миллионов людей на территории бывшей Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. Белый дом заявил ,что президент США поставил Зеленского на место.

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    24 марта 2025, 09:40 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области

    Российские ракетчики прицельным ударом уничтожили более 50 военных ВСУ и технику в Сумской области

    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, уничтожив более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги, сообщили в группировке «Север».

    Российские ракетчики нанесли удар по позициям украинских войск в Краснопольском районе Сумской области, уничтожено более 50 человек личного состава и несколько единиц техники, включая самоходные артиллерийские установки, пикапы и багги, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», неофициальном ресурсе воинов группировки войск «Север».

    Группировка войск «Север» также сообщила о зачистке приграничных районов и отражении попыток проникновения украинских войск в Белгородскую область. Операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили мобильную технику и живую силу противника при попытке прорыва на квадроциклах в направлении Демидовки.

    В районе суджанского приграничья продолжается укрепление позиций и зачистка лесных массивов. Враг перебрасывает дополнительные подразделения, включая 47-ю механизированную бригаду, и заминировал участок юго-восточнее Гоголевки.

    ВС России также захватили в плен одного из украинских военнослужащих. По итогам за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники, из которых четыре единицы бронетанковой. В Курской области продвижение составило более 3300 метров, уничтожено шесть единиц бронетехники.

    В Волчанском и Липцовском направлениях также были нанесены значительные потери украинским формированиям, уничтожены три боевые группы с техникой, сбиты два разведывательных беспилотника «Фурия».

    Минобороны сообщило об ударах по двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.

    Российские силовики сообщали, что ВСУ сосредотачивают резервы в Сумской области для деблокирования своих подразделений.

    Эксперты указывали на необходимость установления огневого контроля над Сумами для обеспечения безопасности приграничных районов России.

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    24 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ
    Взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командование ВСУ обещает украинским боевикам, пытающимся проникнуть в Белгородскую область, возможность грабить дома местных жителей, сообщил попавший в плен в регионе украинский боец Роман Лысенко (позывной «Рига»).

    Лысенко рассказал, что пытался прорваться на территорию региона в составе группы из 30 человек. Его слова приводятся в неофициальном ресурсе военнослужащих группировки войск «Север» – Telegram-канале «Северный ветер».

    Также боевик добавил, что минимум 25 украинских военных, с которыми он пытался пробраться в регион, были уничтожены российскими войсками в Белгородской области. О судьбе четверых других боевиков он не знает.

    Украинское военное командование обещало бойцам, что в Белгородской области они смогут грабить дома местных жителей, а русских войск на границе нет.

    Лысенко пояснил, что служил в ВСУ по контракту в 769-й отдельной радиолокационной роте (войсковая часть А3010), но в 2025 году его перевели в состав 225-го отдельного штурмового полка.

    Ранее в марте украинский военнопленный сообщил, что командование ВСУ на Курском направлении не считает нужным эвакуировать раненых с поля боя и оставляет подчиненных на верную смерть.

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    24 марта 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков сообщил о переговорах по безопасности судоходства в Черном море в Эр-Рияде

    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность судоходства в Черном море станет одной из ключевых тем на переговорах в Эр-Рияде, куда направилась российская делегация, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, черноморская инициатива и связанные с ней темы возобновления обсуждений были предложены президентом США Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин согласился с данной инициативой и отправил российскую делегацию в Эр-Рияд именно с этим мандатом, передает ТАСС.

    Ранее в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российская сторона надеется продвинуться вперед на этих переговорах, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

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    24 марта 2025, 10:24 • Новости дня
    Беременным орловским школьницам назначили выплату в 100 тыс. рублей

    Губернатор Орловской области назначил выплату в 100 тыс. рублей беременным школьницам

    Беременным орловским школьницам назначили выплату в 100 тыс. рублей
    @ Анастасия Макарычева/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Орловской области ввели единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей беременным школьницам, обучающимся по очной форме, чтобы поддержать рождаемость и улучшить демографическую ситуацию в регионе, следует из указа губернатора Андрея Клычкова.

    В Орловской области школьницы, которые становятся на учет по беременности, будут получать единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей, следует из указа губернатора Андрея Клычкова, опубликованном на сайте публикации правовых актов.

    Это изменение вносится в прежний указ от 12 декабря 2024 года, где выплаты были предусмотрены только для женщин, обучающихся в профессиональных и высших образовательных учреждениях.

    Теперь право на выплаты распространено и на беременных школьниц, обучающихся на очной форме в общеобразовательных организациях. Как уточняет пресс-служба департамента социальной защиты Орловской области, данная мера направлена на поддержку рождаемости и улучшение демографической ситуации в регионе.

    Выплаты в аналогичном размере уже введены в ряде других регионов, таких как Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская и Тверская области, а также в Чувашии.

    Ранее президент Владимир Путин поручил представить предложения по улучшению назначения единого пособия на детей и беременных.

    Путин также поручил правительству обеспечить увеличение размера пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума.

    В Госдуму внесли законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком.

    Напомним, в России с 2024 года начали действовать новые социальные выплаты для поддержки семей с детьми, размер которых зависит от возраста ребенка и доходов семьи.

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    24 марта 2025, 14:24 • Новости дня
    Суд удовлетворил ходатайство Ефремова об УДО
    Суд удовлетворил ходатайство Ефремова об УДО
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Алексеевский райсуд Белгородской области в понедельник удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова.

    Суд удовлетворил ходатайство осужденного на семь с половиной лет колонии Ефремова, сообщили в инстанции, передает РИА «Новости».

    По данным Telegram-канала Shot, выход Михаила Ефремова на свободу ожидается 7 апреля. На свободе Ефремов обязан раз в месяц отмечаться в органах надзора, ему запрещено менять место жительства и управлять автомобилем.

    На слушании представитель колонии заявил, что артист трудился кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. По словам представителя исправительного учреждения, актер добросовестно относился к своим обязанностям. При этом в апреле 2023 года он допустил злостное нарушение: использовал запрещенный в колонии предмет – телефон. Кроме того, он допускал незначительные нарушения, находился без разрешения на объекте, появлялся без нашивки на одежде. Ефремов погасил все взыскания.

    Напомним, Ефремов не смог добиться закрытого заседания по делу об УДО.

    СМИ сообщали, что актер якобы собирается организовать масштабное мероприятие в случае освобождения по УДО.

    В 2020 году Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП в центре столицы. Отмечалось, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.


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    23 марта 2025, 22:47 • Новости дня
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский боксер Александр Поветкин, уроженец Курска, возмутился вандализмом блогера и рэпера Акима Апачева в Судже, а также его хамством в адрес местных жителей.

    «Как курянин и почетный гражданин Курской области возмущен ситуацией с блогером Апачевым и его «творчеством» в Судже», – заявил Поветкин в Telegram.

    Поветкин счел недопустимым «изрисовывать стены» в Судже «матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки». Еще сильнее его возмутили попытки Апачева «забивать стрелки местным жителям, да к тому же женщинам», которые критиковали действия рэпера.

    Поветкин выразил поддержку врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, а также бросил «вызов» Апачеву. «Если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30», – заявил Поветкин.

    По его словам, он готов «объяснить» рэперу, как следует вести себя по отношению «к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей». «А забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков», – заявил боксер.

    Тем временем сам Апачев опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, обращаясь к жителям Курской области, что «никого не хотел обидеть своими граффити». Он заявил, что таким образом пытался «поддержать» российских военных, которым приходится видеть в городе большое число украинских граффити. Он также отвергает заявления о «стрелках» женщинам.

    При этом он также написал сообщение, в котором связал критику в свой адрес с тем, что против него якобы «отрабатывается методичка».

    Напомним, Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже. Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области, где занимался порчей имущества, заявил Хинштейн. Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта

    Коментарии (19)
    23 марта 2025, 19:47 • Новости дня
    Уиткофф: В ЕС начали понимать, что Путин не стремится захватить Европу

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Fox News заявил, что в Европе начинают понимать отсутствие у России планов по захвату континента.

    Уиткофф не считает, что президент России Владимир Путин «хочет захватить всю Европу», передает РИА «Новости».

    Уиткофф также подчеркнул, что доверяет словам Путина и считает, что европейские лидеры начинают приходить к такому же выводу. Тем не менее, политик заметил, что это не имеет значения, так как основной целью должно быть прекращение убийств. Он считает важным остановить кровопролитие и достичь мира на Украине, что является первоочередной задачей для всех сторон.

    По мнению Уиткоффа, ситуация в Европе значительно отличается от времен Второй мировой войны, и наличие НАТО существенно изменяет баланс сил. Он выразил надежду на то, что нынешние европейские лидеры смогут найти подходы для мирного разрешения текущих политических напряженностей.

    Ранее Уиткофф выразил надежду на значительный прогресс в переговорах с Россией, которые состоятся в Саудовской Аравии.

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    24 марта 2025, 10:40 • Новости дня
    Ветераны СВО создали платформу для отслеживания русофобов

    Ветераны СВО и общественники России запустили сайт со списком русофобов и их действий

    Ветераны СВО создали платформу для отслеживания русофобов
    @ russophob.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Инициативная группа, в которую входят ветераны СВО и патриотически настроенные россияне, создала платформу «Русофобы», где будут публиковаться данные об организациях и лицах, действующих против интересов России и дестабилизирующих общественно-политическую обстановку.

    Инициативная группа граждан России, в которую входят ветераны СВО и патриоты, создала платформу «Русофобы» для фиксации организаций, движений и отдельных лиц, действующих против российских интересов. Сведения будут представлены на сайте russophob.ru, а также в telegram-канале russophob_ru.

    Как сообщили создатели ресурса, на сайте и в Telegram будут регулярно публиковаться сведения о тех, кто стремится дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России и нанести урон стране на международной арене. По словам инициативной группы, задачей проекта является предупреждение и информирование населения о потенциальных угрозах и подрывной деятельности.

    Создатели проекта объясняют, что россиянам важно знать своих врагов в лицо. В список попадут беглые либералы, артисты, критикующие Россию за гонорары западных фондов, а также иностранные структуры и фонды, реализующие диверсии и пытающиеся внедрить технологии цветных революций. Эти данные будут открыты для всех желающих ознакомиться и включают в себя как имена и фотографии, так и места работы и жительства.

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    24 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Минобороны заявило о новой атаке Украины на нефтестанцию «Кропоткинская»
    Минобороны заявило о новой атаке Украины на нефтестанцию «Кропоткинская»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны в 7 км от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», фрагменты дрона упали в районе железнодорожной станции «Кавказская», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве отметили, что это не первая попытка атаки на инфраструктуру. В феврале была совершена атака на тот же объект, в результате которой станция получила повреждения и потребовала ремонта.

    Минобороны подчеркивает, что несмотря на заявления Владимира Зеленского и его обращения к международным партнерам, украинская сторона продолжает планировать и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру России.

    Между тем на железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края были повреждены контактная сеть и остекление здания из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

    Напомним, в ночь на 28 февраля российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Позже киевский режим совершил атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по объекту КТК в станице Кавказская, обеспечивающему перевалку нефти в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    24 марта 2025, 17:23 • Новости дня
    Украина призвала отстранить Уиткоффа от переговоров

    Украина призвала отстранить Уиткоффа от переговоров из-за заявлений об урегулировании конфликта

    Украина призвала отстранить Уиткоффа от переговоров
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить спецпосланника США Стивена Уиткоффа от переговоров по Украине из-за его высказываний, которые Мережко считает небезопасными и противоречащими политике США.

    Мережко заявил о необходимости отстранения Уиткоффа от переговоров. Это было сделано после того, как Уиткофф в интервью заявил, что представляет интересы президента Дональда Трампа и выражает его точку зрения по урегулированию украинского конфликта. Мережко подчеркнул, что такие высказывания Уиткоффа являются небезопасными и противоречат политике США, передает ТАСС.

    Он также добавил, что, хотя Украина не может диктовать США, кто должен их представлять, Уиткофф не может оставаться в делегации. «Это шокирующие позорные заявления», – добавил Мережко.

    По словам Мережко, он сомневается в профессионализме Уиткоффа, который, как представитель президента, должен разбираться в вопросах конфликта и знать базовые вещи. Мережко заявил, что американский лидер должен дезавуировать такие заявления, чтобы не противоречить политике своей страны.

    В пятницу спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов. Кроме того, он отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс.

    Спецпосланник также заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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    24 марта 2025, 11:00 • Новости дня
    Sky News: Уиткофф назвал план Стармера по Украине позерством
    Sky News: Уиткофф назвал план Стармера по Украине позерством
    @ Evelyn Hockstein/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф раскритиковал планы премьер-министра Британии по созданию коалиции для Украины, назвав их «позерством».

    Стармер предложил создать коалицию из европейских и стран НАТО для размещения войск на Украине после предполагаемого прекращения огня. Уиткофф, ведущий переговоры о прекращении огня между США, Украиной и Россией, в интервью Такеру Карлсону назвал этот план «позерством», передает Sky News.

    Он также обвинил премьер-министра в том, что тот придерживается «упрощенного» представления о современном лидерстве, утверждая, что лидеры должны быть как Уинстон Черчилль. Уиткофф заявил, что опасения по поводу возможного вторжения России в Европу преувеличены, так как существует НАТО, которого не было во времена Второй мировой войны.

    Ранее Уиткофф в интервью Fox News заявил, что в Европе начинают понимать отсутствие у России планов по захвату континента.

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