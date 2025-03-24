Политолог: Перформанс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма

Политолог Корнилов объяснил природу издевательского перфораманса посла Канады в Петербурге

Tекст: Евгений Поздняков

«Огромное количество нацистских коллаборационистов времен Великой Отечественной нашли свое пристанище в Канаде. Данный факт не мог не повлиять на мировоззрение Оттавы. Страна, к сожалению, встала не просто на путь реабилитации фашизма, но и его героизации», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Вспомним, как местный парламент рукоплескал эсэсовцу Ярославу Гуньке. Это была показательная ситуация. Соответственно, неприемлемые комментарии Сары Тейлор после возложения цветов к монументу «Родина-мать» являются продолжением этого процесса. С ее точки зрения, ставить в один ряд жертв блокады Ленинграда и погибших немецких захватчиков – уместно», – поясняет он.

«Думаю, она даже не понимала аморальности своих действий. Пока Россия не подняла шум, посол, скорее всего, была убеждена в корректности опубликованного ею заявления. Разумеется, после такого провала канадской дипломатии Оттаве следовало бы переосмыслить свою кадровую политику», – рассуждает собеседник.

«Но надеяться на это не стоит. Несмотря на то, что в Канаде недавно сменился премьер, общая идеологическая линия останется неизменной. В конечном счете Марк Карни, как и его предшественник Джастин Трюдо, является членом Либеральной партии, которая все эти годы и продвигала идеи реабилитации нацизма», – напоминает эксперт.

Ранее посол Канады в России Сара Тейлор после посещения монумента «Родина-мать» в Петербурге призвала «помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова – Риббентропа» и Ялты. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, данный поступок был призван стать «издевательским перформансом».

В своем Telegram-канале она отметила, что представитель Оттавы сумела «кощунственно выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны». «Вершина цинизма в комментариях Тейлор – попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении», – добавила Захарова.

Дипломат напомнила, что в Канаде нашли убежище многие сторонники Украинской повстанческой армии (УПА), а сама Оттава «с исступлением поддерживает нынешних потомков бандеровцев». Таким образом, по ее мнению, тысячи замученных голодом граждан Советского Союза выступают для страны «поводом отработать методичку».

Захарова также напомнила Тейлор, что отправной точкой событий, приведших к началу Второй мировой, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций (в данную организацию входит и Канада). В связи с этим она уточнила, что у «западников» зачастую случаются «избирательные вывихи памяти».